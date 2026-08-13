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Ley electoral: Unidos tiene su proyecto y abre el juego con la oposición

En el oficialismo sostienen que hay acuerdos muy avanzados sobre las Paso y las boletas. Días de negociaciones con el peronismo y otras fuerzas

Mariano D'Arrigo

Por Mariano D'Arrigo

13 de agosto 2026 · 11:12hs
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En Unidos hay consensos muy avanzados sobre la cantidad y el formato de las boletas

LA CAPITAL/Celina Mutti Lovera

En Unidos hay consensos muy avanzados sobre la cantidad y el formato de las boletas, aseguran en el oficialismo. 

Unidos para Cambiar Santa Fe tiene prácticamente listo su proyecto de ley electoral para la provincia y abre las conversaciones con las fuerzas opositoras.

“En Unidos tenemos un dictamen unificado en un 95 por ciento”, deslizó a diario La Capital uno de los dirigentes de la alianza oficialista que se sienta en la mesa de definiciones.

En la coalición que aglutina a radicales, socialistas y otras tribus hay acuerdo sobre sostener las Paso y la boleta única, dos sistemas en los que Santa Fe fue pionera. Ese consenso se extiende al resto de la política santafesina.

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Boletas y pisos, los temas clave

Puertas adentro de Unidos aseguraron que también hay coincidencias sobre la cantidad de boletas. En principio, cinco para las primarias —una postura compartida por la oposición— y tres para las generales.

En ese formato, los votantes usarían una para gobernador y diputados provinciales, otra para senador santafesino y la restante para intendente y concejales.

“Está bastante avanzado”, señaló un dirigente del oficialismo.

En esa línea, la intención es agregar el casillero de lista completa, como tiene Córdoba.

Ambas ideas apuntan en la misma dirección: revertir la fragmentación de la boleta única por categoría, priorizar los espacios políticos sobre las figuras individuales y generar un efecto arrastre de los cargos ejecutivos a los legislativos.

La cuestión de fondo es que después de la reforma constitucional se termina la mayoría automática de 28 bancas en Diputados. Por eso, en Unidos apuestan a que la representación no se balcanice y el gobernador no quede tan lejos de la mayoría. El mantra es cuidar la gobernabilidad.

En Unidos también aseguraron que hay acuerdo sobre los pisos para ingresar al reparto de bancas en Diputados. El socialismo plantea sostener el 3 por ciento del padrón y el radicalismo propone llevarlo al 5 %.

En la coalición oficialista todavía no quieren hablar de porcentajes. “La intención es que sean unos 100 mil votos”, indicaron.

En 2023 pasaron ese corte las listas encabezadas por Amalia Granata (Unite por la Libertad y la Dignidad), Carlos del Frade (Frente Amplio por la Soberanía) y Juan Domingo Argañaraz (Viva La Libertad).

Además, está en discusión otro piso. Es el mínimo que debe conseguir una lista que compite en una interna para ubicar nombres en la nómina para las generales.

Otra vez, el PS propone un umbral más bajo que la UCR: 7 % de los votos obtenidos por la alianza versus 10 %. El piso más alto desalentaría a los partidos más chicos a presentar una lista propia y los llevaría a buscar acuerdos con los socios mayoritarios de la alianza.

Sobre la veda, hay consenso en flexibilizar las prohibiciones, como propuso el PRO. Eso implicaría que no se afecte la actividad gastronómica, aunque sí se mantendrían las restricciones para grandes eventos deportivos y culturales.

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Parecen descartadas otras ideas más disruptivas. Por ejemplo, que el candidato a gobernador encabece a la vez la lista de diputados provinciales. Con ese mecanismo, los principales referentes de la política se asegurarían no quedar en el llano.

“Es muy casta, muy difícil de explicar a la gente, y tampoco nos conviene: pondrías a todos los cabezones a jugar”, razonaron en Unidos.

Por lo pronto, este miércoles empezó el debate formal en Diputados. Los abogados Oscar Blando y Jorge Zárate expusieron en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto. Una, encabezada por la socialista Lionella Cattalini; la otra, por la radical Jimena Senn.

Línea abierta con el peronismo

Unidos tiene el número para aprobar la ley en ambas Cámaras sólo con votos propios. Sin embargo, por lo delicado de la reforma, en el oficialismo buscan que acompañen otros bloques.

En el PJ observan buena voluntad, pero reconocen que las desconfianzas entre las tribus complican los acuerdos. “Ellos no tienen claridad porque no saben si irán juntos o separados”a los comicios, sostuvo un negociador del oficialismo.

En Unidos indicaron que las conversaciones incluyen a Granata y Del Frade. Ambos están con la guardia alta frente a la posibilidad de que suba el piso electoral.

El oficialismo pretende aprovechar que este jueves los legisladores estarán en Santa Fe para avanzar con la negociación. El objetivo es que el proyecto se vote en Diputados el 20 de agosto próximo y, una semana después, el Senado sancione la ley.

Unidos peronismo Reforma electoral Santa Fe
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