Clara García valoró la sanción de la emergencia hídrica por El Niño: "Queremos prevenir y actuar sin demoras"

La presidenta de la Cámara de Diputados destacó que la ley aprobada por unanimidad permite al Ejecutivo articular respuestas de manera ágil y efectiva junto a los municipios frente a posibles excesos de agua.

La Cámara de Diputados de Santa Fe convirtió en ley el proyecto del Poder Ejecutivo para declarar la emergencia hídrica en todo el territorio provincial, ante las condiciones climáticas previstas por el fenómeno de “El Niño”. La iniciativa contaba con media sanción de la Cámara de Senadores.

En ambas cámaras fue votado por unanimidad y regirá hasta el 30 de abril de 2027, con la posibilidad de extenderlo otros seis meses.

La presidenta de la Cámara baja, Clara García, advirtió que Santa Fe “está a la espera de un fenómeno climático que ya ha vivido en otros años, que son lluvias extremas que no solo afectan a nuestra provincia sino a las del norte, e incluso, a otros países”.

Obras públicas

Ante ese contexto, aseguró que el gobierno “se viene preparando desde comienzo de año con la realización de obras públicas”, pero remarcó que esta ley le permitirá “poner en marcha rápidamente, ya sea de manera directa o en el territorio a través de los municipios, otro tipo de trabajos, como alteos de rutas, limpieza de canales o mejoras en caminos rurales cada vez que sea necesario. Inclusive, el traslado de personas y animales”, describió la legisladora.

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García destacó que la norma se aprobó “por unanimidad” e hizo hincapié en que “prevé controles claros y efectivos que el propio gobierno presentó en distintas reuniones realizadas con los gobiernos locales e instituciones para poder trabajar de una manera solidaria, coordinada y transparente. Estamos ante un fenómeno que no reconoce ni límites ni colores políticos, por lo tanto, queremos prevenir y actuar sin demoras de manera articulada en el territorio, y rindiendo cuenta de lo hecho”, apuntó.

Prevención

De la mano con lo anterior, puso de relieve la participación no solo de funcionarios de las áreas específicas de gobierno sino de las instituciones que trabajan en la prevención. “La provincia está muy bien preparada pero también es cierto que los expertos meteorológicos califican al fenómeno vigente del Niño de grave a muy grave. Por lo tanto, es necesario un alto grado de trabajo e inversión previos, pero también mucha coordinación ante lo que se presente de la gente de Protección Civil, Obras Públicas, Bomberos Voluntarios, comités de cuenca y gobiernos locales, que son quienes están cerca de los vecinos”, remarcó.

“Es una cuestión de alcance territorial y por eso la emergencia abarca a toda la provincia de Santa Fe durante los próximos seis meses, con la posibilidad de alguna prórroga si el fenómeno se extendiera en el tiempo”, dijo para terminar.