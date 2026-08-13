El presidente provisional del Senado, a cargo del Poder Ejecutivo provincial por el viaje del gobernador Maximiliano Pullaro a Chile, recorrió la obra, que registra un avance del 55% y es financiada íntegramente por el Gobierno de Santa Fe. También supervisó trabajos vinculados a los Juegos Suramericanos y al sistema de seguridad y mantuvo reuniones con integrantes del gabinete.

Michlig supervisó el nuevo puente Santa Fe-Santo Tomé: "Es una deuda histórica de Nación que la Provincia afronta con recursos de los santafesinos"

Michlig supervisó el nuevo puente Santa Fe-Santo Tomé: "Es una deuda histórica de Nación que la Provincia afronta con recursos de los santafesinos"

Michlig supervisó el nuevo puente Santa Fe-Santo Tomé: "Es una deuda histórica de Nación que la Provincia afronta con recursos de los santafesinos"

Michlig supervisó el nuevo puente Santa Fe-Santo Tomé: "Es una deuda histórica de Nación que la Provincia afronta con recursos de los santafesinos"

Este jueves, el presidente provisional del Senado, Felipe Michlig , a cargo del Poder Ejecutivo provincial por el viaje del gobernador Maximiliano Pullaro a Chile, inspeccionó la construcción del nuevo puente carretero Santa Fe-Santo Tomé , que alcanzó un avance general del 55 % y constituye una de las principales obras de infraestructura que lleva adelante el Gobierno Provincial.

Durante la recorrida estuvo acompañado por el ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia ; el administrador general de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), Pablo Seghezzo ; el secretario de Obras Públicas, Marcelo Pascualón ; y el subadministrador de la Zona Centro-Norte de la DPV, Sergio Cardozo .

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Michlig supervisó el nuevo puente Santa Fe-Santo Tomé: "Es una deuda histórica de Nación que la Provincia afronta con recursos de los santafesinos"

El puente actualmente en construcción más extenso de Argentina

Con una longitud de 1.324 metros, la nueva conexión entre Santa Fe y Santo Tomé es el puente actualmente en construcción más extenso de Argentina y una de las obras viales de mayor envergadura que se ejecutan en la región. Esta semana, la bajante del río Salado permitió retomar el pilotaje en el cauce activo, uno de los frentes de mayor complejidad técnica del proyecto.

Durante la inspección, Michlig afirmó que el puente representa “una deuda histórica del Estado nacional que la Provincia está afrontando con recursos de los santafesinos, a partir de una inversión de 40.000 millones de pesos”. Además, señaló que la finalización de los trabajos está prevista para marzo o abril de 2027.

Michlig supervisó el nuevo puente Santa Fe-Santo Tomé: "Es una deuda histórica de Nación que la Provincia afronta con recursos de los santafesinos"

El senador destacó que la nueva infraestructura permitirá mejorar sustancialmente la circulación y la seguridad vial entre ambas ciudades. “Proyectamos que el año que viene unos 40.000 vehículos puedan transitar por este puente con mayor seguridad y fluidez, haciendo más ágil la conexión entre Santa Fe y Santo Tomé”, sostuvo.

Michlig también valoró la tecnología empleada en la construcción de “uno de los puentes más extensos que tenemos en Argentina”, y reclamó una mayor participación del Gobierno nacional en el financiamiento de infraestructura. “Necesitamos que el Estado nacional esté presente. Ya demasiados recursos nos sacan y prácticamente nada vuelve para apuntalar al sector productivo, mejorar la seguridad vial y brindar una mejor calidad de vida”, afirmó.

Por su parte, Seghezzo aseguró que la obra “se ejecuta dentro de los plazos previstos, pese a los inconvenientes habituales de una infraestructura de esta magnitud”, y destacó que se trata de la mayor construcción encarada hasta el momento por la Dirección Provincial de Vialidad.

Avances de la obra

La infraestructura principal presenta un avance cercano al 95 % en algunos de sus componentes. Ya fueron ejecutados 131 de los 136 pilotes, 130 de las 136 columnas y 40 de los 42 cabezales, con 40 pilas completadas. Los pilotes y columnas pendientes corresponden principalmente al sector ubicado sobre el cauce activo del río Salado, donde los trabajos fueron retomados esta semana.

En cuanto a la superestructura, se fabricaron 144 de las 215 vigas previstas y 140 ya fueron montadas, lo que permitió completar 28 vanos. Las prelosas alcanzan 27 vanos y se hormigonaron 23 de los 43 tableros proyectados.

Una agenda centrada en obras provinciales

La agenda de Michlig comenzó por la mañana en la Casa de Gobierno, donde mantuvo una reunión con el ministro de Economía, Pablo Olivares. Posteriormente, junto con autoridades provinciales, recorrió las obras que el Gobierno de Santa Fe ejecuta en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD) Pedro Candioti, en la capital provincial, a un mes del inicio de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Allí supervisó la colocación de la nueva superficie sintética de la pista de atletismo y las restantes intervenciones que transformarán el predio, sede de las competencias de atletismo previstas entre el 22 y el 25 de septiembre.

Al mediodía visitó la construcción de la Unidad Penitenciaria Nº 9, en Recreo, que tendrá capacidad para alojar a 891 internos y forma parte del plan de infraestructura penitenciaria impulsado por el Gobierno de Maximiliano Pullaro para ampliar las plazas disponibles y reducir la sobrepoblación en comisarías y establecimientos carcelarios.

Finalmente, Michlig recorrió la construcción de la nueva Estación Policial del Parque Garay, en la ciudad de Santa Fe. El proyecto integra, junto con las estaciones de Parque Federal y bulevar French, el Plan de Refuncionalización Integral del Sistema de Comisarías que lleva adelante el Gobierno provincial.