Reforma electoral: el peronismo de Santa Fe pide a la Casa Gris reglas claras y diálogo político

El Partido Justicialista impulsa la continuidad de las Paso y de la boleta única de papel para cada categoría de cargos en juego, sin posibilitar candidaturas simultáneas

El peronismo santafesino pausó sus diferencias internas y, tras reunir este viernes a su mesa de acción política, reclamó a la Casa Gris “reglas claras, diálogo y respeto institucional” de cara a la inminente reforma electoral en la provincia.

Si bien resta iniciar el debate interno de la estrategia electoral para 2027, la cúpula partidaria, conducida por Guillermo Cornaglia (referente del sector de los senadores provinciales), abrió las puertas de la sede del PJ de Santa Fe a los miembros de su mesa de acción política, que ratificó su voluntad de participar activamente en los cambios a introducir en la normativa que regula los comicios .

No obstante, el justicialismo provincial advirtió que las reglas electorales deben ser consecuencia de “acuerdos amplios y transparentes”, ya que de ellas dependen “la representación política y la confianza ciudadana en las instituciones”.

Posición del PJ de Santa Fe

Tras el cónclave, el documento emitido por el PJ de Santa Fe sostuvo que “toda modificación del sistema electoral debe abordarse con una mirada estratégica e institucional, orientada al fortalecimiento de la democracia y a la calidad de la representación política y no a necesidades coyunturales ni a disputas internas circunstanciales de las fuerzas que integran el gobierno provincial”.

“Cualquier cambio en materia electoral exige amplios consensos políticos y sociales, garantizando previsibilidad, transparencia, participación ciudadana e igualdad de condiciones para todas las fuerzas políticas”, resaltaron los dirigentes peronistas.

Asimismo, recordaron que el debate en torno al régimen debe enmarcarse en el reciente proceso de reforma de la Constitución de Santa Fe para, de ese modo, desembocar en “un sistema moderno, equilibrado y representativo”.

Por eso, hicieron hincapié en la necesidad de sumar a la discusión la continuidad de las Paso y la boleta única de papel “para cada categoría de cargo electivo, sin posibilitar candidaturas simultáneas”.

“Ambos mecanismos funcionaron hasta el momento sin inconvenientes operativos relevantes, garantizando transparencia, normalidad y participación ciudadana en los procesos electorales”, argumentaron.

En ese sentido, los justicialistas insistieron en que las normas electorales “no pueden ser modificadas para resolver problemas internos de una coalición de gobierno ni para responder a intereses partidarios circunstanciales”.

“Por eso, reiteramos nuestro pedido al Ejecutivo provincial y a las fuerzas políticas con representación institucional para que convoquen a una instancia de diálogo amplio, plural y responsable, donde puedan escucharse todas las voces y construirse los acuerdos necesarios para una reforma electoral legítima, transparente y duradera”, sentenciaron.

Por lo pronto, un grupo de senadores del peronismo presentó un proyecto propio de reforma electoral en la provincia. A su vez, los diputados del perottismo tienen en carpeta una iniciativa con modificaciones al marco legal que regula los comicios (mantiene las Paso y evita la unificación de las boletas).

Lo que viene

La reunión de la mesa de acción política se desarrolló con asistencia casi perfecta (las ausencias estuvieron debidamente justificadas) y se centró en la reforma electoral. La discusión de fondo —el armado del rompecabezas partidario y la estrategia para el año próximo— quedó para más adelante.

Al respecto, la jefatura del PJ provincial había pospuesto la cumbre programada originalmente para principios de junio luego de que el Movimiento Evita y los espacios que lideran el exgobernador Omar Perotti y el senador nacional Marcelo Lewandowski objetaran el modo en que fue diseñada esa convocatoria.

El perottismo y otros sectores vienen peticionando una mayor apertura hacia intendentes y demás referentes territoriales, junto a la democratización de la toma de decisiones, entre otras medidas.

En breve, según pudo saber La Capital, llegará un nuevo llamado a todas las tribus del peronismo santafesino para continuar abordando la reforma electoral y activar la reorganización interna.