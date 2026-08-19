Uno Santa Fe | Política | Reforma electoral

Reforma electoral en Santa Fe: Unidos busca este jueves la media sanción en Diputados

El oficialismo quiere avanzar en la Cámara baja con un proyecto que reduce a tres las boletas en las generales y sube el piso para el reparto de bancas.

Javier Felcaro

Por Javier Felcaro

19 de agosto 2026 · 08:42hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Entre otros puntos

Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

Entre otros puntos, la iniciativa arrojará cambios en la cantidad de boletas para los próximos comicios generales en Santa Fe.

Unidos apuesta a emitir este miércoles, en el marco de una reunión conjunta de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto de la Cámara baja provincial, un dictamen mayoritario que le allane el camino a la media sanción de la reforma electoral.

En principio, la iniciativa arrojará cambios en la cantidad de boletas para los comicios generales en Santa Fe y un incremento en el piso de votos para la distribución de bancas en Diputados.

Por lo pronto, el proyecto a debatir este jueves en el recinto de sesiones de la Cámara baja estipula que en 2027 habrá cinco boletas en las Paso (gobernador, diputado, senador, intendente y concejal).

Las boletas

Para la elección general, los santafesinos encontrarán en el box de votación tres boletas: una para gobernador y diputado, otra para senador y la restante para intendente y concejal. La modificación busca capitalizar el efecto arrastre de las dos principales categorías sobre las listas legislativas.

LEER MÁS: Diputados se encamina a darle media sanción a la reforma electoral santafesina: debate por los pisos de representación

Si bien el peronismo pretende conservar las cinco boletas tanto en las Paso como en las generales, todo indica que podría acompañar con algunos votos las enmiendas impulsadas por el oficialismo.

Por su parte, Somos Vida —espacio que lidera la diputada provincial Amalia Granata— y un sector del PJ están solicitando una excepción: poder presentar una lista legislativa sin necesidad de llevar un cargo ejecutivo (gobernador o intendente).

Los pisos

La mayor expectativa se posa sobre el piso de votos para acceder al reparto de las 50 bancas de la Cámara baja, que de ahora en más se distribuirán por sistema D'Hondt.

En ese sentido, la UCR pretendía elevarlo al 5 por ciento, mientras que el socialismo planteó un 3 % y el peronismo un 3,5 %. En busca de consenso, los radicales apuestan ahora a fijarlo en un 4 %, según deslizaron a La Capital en los pasillos de la Legislatura.

Ese punto de la reforma encendió las alarmas de las bancadas minoritarias en Diputados, ya que el incremento del piso pondría en jaque sus futuras chances electorales.

En el marco de la reforma electoral, Unidos impulsa un incremento en el piso de votos para la distribución de bancas en Diputados.

En el marco de la reforma electoral, Unidos impulsa un incremento en el piso de votos para la distribución de bancas en Diputados.

Se trata de los bloques Somos Vida y el Frente Amplio por la Soberanía (FAS). Este último espacio, incluso, adelantó su intención de recurrir a la Justicia si la suba del piso llega a convertirse en ley.

También está en debate el mínimo que debe conseguir una lista que compite en una interna para integrar la nómina definitiva en las generales.

El socialismo impulsa un 7 por ciento de los votos obtenidos por la alianza, mientras que la UCR promueve un 10 %. Un piso más alto desalentaría a los partidos más chicos a presentar lista propia y los llevaría a buscar acuerdos con los socios mayoritarios de la coalición.

Otros puntos

Respecto de la veda electoral, existe consenso para flexibilizar las prohibiciones —como propuso el PRO—, sobre todo para no afectar la actividad gastronómica.

Asimismo, habrá que ver si prospera una propuesta del socialismo: permitir más de una precandidatura a vicegobernador en la boleta a jefe de la Casa Gris, de modo que la lista ganadora defina finalmente al compañero de fórmula.

Otra modificación a futuro es la presencia de un juez Electoral provincial y no un tribunal en la materia, que en la actualidad es presidido por el titular de la Corte Suprema de Santa Fe.

El oficialismo busca que la reforma electoral obtenga el suficiente volumen político para darle media sanción este jueves y lograr que el Senado la convierta en ley el 27 de agosto próximo.

Ordenar normas hoy dispersas y adaptar el sistema a los cambios generados por la reforma constitucional de 2025 es la tarea.

Reforma electoral Unidos media sanción diputados boletas
Noticias relacionadas
En Unidos hay consensos muy avanzados sobre la cantidad y el formato de las boletas, aseguran en el oficialismo. 

Ley electoral: Unidos tiene su proyecto y abre el juego con la oposición

La Legislatura de Santa Fe se prepara para un debate que puede modificar el escenario político de cara a 2027.

Santa Fe: arranca en Diputados el debate formal de la reforma electoral

La boleta única que se viene utilizando en los comicios en Santa Fe. 

Santa Fe: el arco opositor definirá su estrategia tras la reforma electoral

La boleta única que se viene utilizando en los comicios en Santa Fe. 

Santa Fe: el arco opositor definirá su estrategia tras la reforma electoral

Lo último

Micro RGB y TVs con IA: la tecnología que cambia cómo vemos series, películas y fútbol en casa

Micro RGB y TVs con IA: la tecnología que cambia cómo vemos series, películas y fútbol en casa

¿Será determinante para la continuidad de Madelón en Unión el partido ante Aldosivi?

¿Será determinante para la continuidad de Madelón en Unión el partido ante Aldosivi?

Cómo está el menor de 13 años que sufrió una descarga eléctrica en una cancha de fútbol

Cómo está el menor de 13 años que sufrió una descarga eléctrica en una cancha de fútbol

Último Momento
Micro RGB y TVs con IA: la tecnología que cambia cómo vemos series, películas y fútbol en casa

Micro RGB y TVs con IA: la tecnología que cambia cómo vemos series, películas y fútbol en casa

¿Será determinante para la continuidad de Madelón en Unión el partido ante Aldosivi?

¿Será determinante para la continuidad de Madelón en Unión el partido ante Aldosivi?

Cómo está el menor de 13 años que sufrió una descarga eléctrica en una cancha de fútbol

Cómo está el menor de 13 años que sufrió una descarga eléctrica en una cancha de fútbol

Delfino mueve el tablero en Colón: las dudas para visitar a San Miguel

Delfino mueve el tablero en Colón: las dudas para visitar a San Miguel

Colón y sus rivales: qué les queda para pelear por el primer puesto de la Zona A

Colón y sus rivales: qué les queda para pelear por el primer puesto de la Zona A

Ovación
Módolo y el choque con Colón: El que mejor transmita su identidad tendrá más chances

Módolo y el choque con Colón: "El que mejor transmita su identidad tendrá más chances"

Chiqui Tapia salió al cruce de las críticas a la Selección: De tratar de traidores a los jugadores no se vuelve

Chiqui Tapia salió al cruce de las críticas a la Selección: "De tratar de traidores a los jugadores no se vuelve"

Las Leonas vencieron a Escocia y avanzaron a segunda ronda del Mundial

Las Leonas vencieron a Escocia y avanzaron a segunda ronda del Mundial

Todo definido para la segunda parte en el ascenso liguista

Todo definido para la segunda parte en el ascenso liguista

Colón ya tiene árbitro para visitar a San Miguel: el historial con Pafundi

Colón ya tiene árbitro para visitar a San Miguel: el historial con Pafundi

Policiales
Rescataron a un menor de 13 años que sufrió una descarga eléctrica en una cancha de fútbol tras tocar un cable

Rescataron a un menor de 13 años que sufrió una descarga eléctrica en una cancha de fútbol tras tocar un cable

Apresaron a cuatro hombres por graves delitos contra las personas en el barrio San Javier de Frontera

Apresaron a cuatro hombres por graves delitos contra las personas en el barrio San Javier de Frontera

Tensión tras una audiencia: tres trabajadores golpearon brutalmente a un empresario de la construcción

Tensión tras una audiencia: tres trabajadores golpearon brutalmente a un empresario de la construcción

Escenario
Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Asspera regresa a Tribus con su tour Back to la Bizarra Actitud

Asspera regresa a Tribus con su tour "Back to la Bizarra Actitud"

Maxi Prietto llega a HUB con un show acústico e íntimo

Maxi Prietto llega a HUB con un show acústico e íntimo

Pacho y las Máquinas presenta Picado Fino Volumen 2 (más limón), una nueva mirada al post-punk del litoral

Pacho y las Máquinas presenta "Picado Fino Volumen 2 (más limón)", una nueva mirada al post-punk del litoral

Felipe Pigna y Pedro Saborido llegan a Santa Fe presentando Nuevas historias argentinas parte 2

Felipe Pigna y Pedro Saborido llegan a Santa Fe presentando "Nuevas historias argentinas parte 2"