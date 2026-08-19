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Barrio Cabal: aprehendieron a una mujer y a un hombre por la venta barrial de cocaína y éxtasis

La medida judicial se originó por una denuncia de amenazas, pero durante la requisa los agentes encontraron 72 dosis de cocaína y éxtasis, además de dinero y elementos vinculados al fraccionamiento de drogas

Juan Trento

Por Juan Trento

19 de agosto 2026 · 09:20hs
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Detuvieron a una pareja por la venta de droga al menudero en barrio Cabal de la ciudad de Santa Fe 

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Detuvieron a una pareja por la venta de droga al menudero en barrio Cabal de la ciudad de Santa Fe 

Una investigación iniciada a raíz de una denuncia por amenazas derivó en un allanamiento que terminó con el secuestro de cocaína, éxtasis, dinero en efectivo y elementos de fraccionamiento, además de la aprehensión de un hombre y una mujer.

Este martes, cerca de las 7.30, en una vivienda ubicada sobre calle Risso al 5800, en el noroeste de la ciudad de Santa Fe, pesquisas de la Policía de Investigaciones (PDI) llevaron adelante una orden de allanamiento librada en el marco de una causa por amenazas. Durante el procedimiento encontraron material estupefaciente fraccionado.

La denuncia que originó la investigación

El procedimiento se inició semanas atrás, cuando una mujer de 19 años se presentó ante oficiales del Comando Radioeléctrico y denunció que una vecina la había amenazado en la vía pública, sobre calle Alberti, y le había advertido que la golpearía cuando volviera a encontrarla.

A partir de esa denuncia, los pesquisas de la Sección Delitos Especiales de la PDI realizaron tareas investigativas de campo y averiguaciones de antecedentes que posteriormente derivaron en el pedido de una medida judicial.

Allanamiento y secuestro de drogas

La medida se concretó en el domicilio de calle Risso al 5800. La persona que era buscada no fue encontrada en el lugar. Sin embargo, durante la requisa, los agentes hallaron lo que presumían que era material estupefaciente, por lo que dieron intervención a la División Microtráfico de la PDI.

Con personal técnico de la fuerza se realizaron narcotests mediante reactivos, en presencia de dos testigos. Las pruebas dieron resultado positivo para cocaína, con un peso total de 18 gramos distribuidos en 72 envoltorios, y para éxtasis, con un peso de 3,8 gramos.

Además, los investigadores secuestraron 10 gramos de bicarbonato de sodio, $1.374.700 en efectivo y siete teléfonos celulares.

Resguardo de tres niños

En la vivienda se encontraban varias personas mayores de edad y tres niños de 12, 7 y 3 años. Los menores fueron trasladados en calidad de resguardo y, horas después, entregados a su madre, una mujer de 29 años que se presentó en el lugar.

Entre las personas mayores de edad que se encontraban en la vivienda, dos quedaron aprehendidas: un hombre de 58 años, empleado de la construcción, y una mujer de 55 años. Ambos estaban domiciliados en la vivienda allanada.

Los otros cinco adultos fueron identificados y, al comprobarse que no registraban requerimientos judiciales, se retiraron por sus propios medios.

La causa por microtráfico

Los investigadores informaron el resultado del procedimiento a la Jefatura de la Policía de Investigaciones, que hizo lo propio con el fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El fiscal ordenó que el hombre y la mujer aprehendidos continuaran privados de su libertad, fueran trasladados para una revisión física en Medicina Legal, identificados y alojados en dependencias policiales de Orden Público.

La atribución delictiva quedó provisoriamente calificada como tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, en el marco de la Ley de Microtráfico de Santa Fe N.º 14.239.

• LEER MÁS: Cayó Jesús Rubén Saire, condenado a 16 años de prisión por abuso sexual y que no se presentó a escuchar la sentencia

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