Se concretó con éxito la séptima fecha del Gran Prix del Litoral en Santa Fe

La competencia náutica del Yacht Club Santa Fe, contó con la participación de más de 120 navegantes, representantes de distintas provincias, que utilizaron la laguna Setúbal.

El Gran Prix del Litoral tuvo su paso por las aguas de la laguna Setúbal de Santa Fe.

La ciudad de Santa Fe vivió una gran fiesta del deporte náutico, ya que se disputó la séptima fecha del Gran Prix del Litoral, uno de los circuitos de vela más importantes y tradicionales de nuestro país. La competencia tuvo como escenario el Yacht Club Santa Fe, donde durante dos jornadas, se desarrollaron regatas, actividades sociales y encuentros entre navegantes, entrenadores y delegaciones de diferentes puntos de nuestro país y Uruguay.

En la laguna Setúbal, a la altura de los espigones, en el barrio residencial de Guadalupe, compitieron más de 120 deportistas, y estuvieron los mejores exponentes de la especialidad en seleccionados juveniles, jóvenes promesas de la disciplina y destacados referentes de la vela internacional. Esta séptima fecha del Gran Prix del Litoral se dio en el marco del 90° aniversario del Yacht Club Santa Fe, en la previa a la realización de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

La séptima fecha del Gran Prix del Litoral contó con la organización del Yacht Club Santa Fe. gentileza prensa Yacht Club Santa Fe

El circuito que comenzó en marzo en la ciudad de San Nicolás, venía de competir en Paraná, ahora será el turno de hacerlo el 26 y 27 de septiembre en Villa Constitución, para luego disputar la novena fecha del calendario en San Pedro. El certamen cuenta con la participación del Club de Velas de Rosario, el Club Náutico San Pedro, el Club Regatas San Nicolás, el Club Náutico Villa Constitución, el Yacht Club Rosario y el Yacht Club Santa Fe.

Los veleros le dieron color a la Setúbal

Fernando Orúe de la subcomisión de velas explicó que "fue una edición muy buena, competimos en dos jornadas, en la categoría Optimist e Ilca, que es lo que antes se denominaba Láser, y compitieron más o menos 130 competidores. Las regatas del sábado no se completaron porque hubo muy poco viento y se corrieron todas las pruebas el domingo. Fueron cuatro regatas en cada categoría, y hubo participantes de Entre Ríos, Buenos Aires, Córdoba, Rosario, y uno de Uruguay, de Punta del Este, además de Santa Fe".

El dirigente del Yacht Club Santa Fe subrayó que "el campeonato salió muy bien, hubo competidores desde los 8 años, normalmente hay de menor edad, pero en esta oportunidad fue en esas que decía, hasta los 40 más o menos. Quiero agradecer a todos los voluntarios socios del club por habernos darnos una gran mano. También al senador Paco Garibaldi, y el respaldo de Sancor Salud, Sancor Seguros, Sanatorio Santa Fe, y Caco El Quillá, por el respaldo que nos brindan en los eventos que llevamos a cabo".

Más de 120 deportistas se dieron cita en uno de los campeonatos más tradicionales de la disciplina. Gentileza prensa Yacht Club Santa Fe

En categoría Optimist, el ganador fue el juninense Donato Pichetti del Club Náutico San Pedro con 5, el segundo lugar correspondió a Ignacio Giannuzzi del Club Regatas de Rosario con 5, y Tiziano Vesperini del Rowing Club de Rosario con 8. En la cuarta posición quedó Gino Pichetti del Náutico San Pedro con 11, Guido Pierson de Regatas de Rosario fue quinto con 15, y Catalina Gómez del Náutico San Pedro con 23.

En la séptima posición se ubicó Aimé Barceló de San Pedro con 27, octavo Juliana Aranda del Club de Velas de Rosario con 29, Lola Barceló del Náutico San Pedro con 30, y Helena Katz del Yacht Club Rosario con 31.

En cuanto a los santafesinos, deportistas del Yacht Club Santa Fe, Nicolás Falco, de la categoría menor, fue 44 en la general con 113, mientras que Conrado Liria quedó 54 con 147. Más atrás finalizaron Máximo Bleckmann con 204, Santiago García Araujo con 2025, Francisco García con 272, Giovanna Gracca con 291, y Josefina Sánchez con 291.

En cuanto a la categoría ILCA 6, Ángela Domine del Yacht Club Rosario con 4, Stefano Caiafa del Yacht Club Punta del Este con 12, Martín Alsogaray del Náutico San Pedro con 15, Dante Pierson del Club Velas de Rosario con 15, Marie Luciana Busto del Club Náutico Paraná con 20, Máximo Araya de la capital entrerriana con 20, y Gonzalo Belavi del Náutico Paraná con 26.

En el ILC4, el ganador fue Simón Katz del Yacht Club Rosario, categoría U18, con 5; seguido por otro rosarino, y de la misma entidad, Sofía Longo con 7. El podio lo completó Martina Corredera del Rosario Rowing Club en la general con 12, mientras que en U16, Evaristo Molina del Club Náutico de Villa Constitución quedó cuarto con 16.