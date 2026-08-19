Colón ya conoce quién impartirá justicia en su próximo compromiso por la Primera Nacional. Juan Pafundi fue designado como árbitro del encuentro ante San Miguel, correspondiente a la fecha 26 de la Zona A, que se jugará este sábado desde las 15.30 en Los Polvorines.
Colón ya tiene árbitro para visitar a San Miguel: el historial con Pafundi
Juan Pafundi será el encargado de dirigir al Sabalero en Los Polvorines. Cómo es el historial con Colón y San Miguel del hombre de negro.
Por Ovación
El juez estará acompañado por Andrés Barbieri y Mario Bardina como asistentes, mientras que Elías Viglione será el cuarto árbitro.
Para el Sabalero, el antecedente con Pafundi no es particularmente favorable. Lo dirigió en siete oportunidades, con dos victorias, dos empates y tres derrotas.
El historial de Colón con Pafundi
El último antecedente es, justamente, positivo: Colón goleó 3-0 a Defensores de Belgrano como visitante, el 13 de junio de 2026, por la fecha 18 de la Primera Nacional. Federico Rasmussen, Pier Barrios y Julián Marcioni marcaron los goles del equipo santafesino.
Antes de ese partido, el recorrido de Pafundi con Colón había dejado resultados dispares:
*Temperley 2-1 Colón, el 14 de junio de 2025.
*Colón 0-1 Defensores de Belgrano, el 28 de abril de 2025.
*Gimnasia de Mendoza 1-1 Colón, el 24 de marzo de 2025.
*All Boys 1-1 Colón, por el Reducido 2024.
*Defensores Unidos 2-1 Colón, el 23 de junio de 2024.
*Deportivo Morón 0-2 Colón, el 14 de abril de 2024.
De esta manera, el registro del Sabalero con el árbitro es de 7 partidos, 2 victorias, 2 empates y 3 derrotas.
San Miguel, con un balance más positivo
El conjunto de Los Polvorines, en cambio, tiene mejores números cuando Pafundi aparece como juez. San Miguel fue dirigido siete veces por el árbitro, con tres triunfos, tres empates y una derrota.
El antecedente más reciente fue el 2-1 frente a Deportivo Morón, por la novena fecha de la actual Primera Nacional. En 2025, Pafundi también estuvo en el triunfo 1-0 de San Miguel ante Racing de Córdoba y en el 2-0 sobre Alvarado.
Los otros antecedentes son:
*Tristán Suárez 1-1 San Miguel, en 2024.
*Ferro 1-0 San Miguel, en 2024.
*Chacarita 1-1 San Miguel, también en 2024.
*Douglas Haig 0-0 San Miguel, por el desempate del Reducido 2023, partido que el equipo de Los Polvorines ganó 6-5 por penales.
Por lo tanto, San Miguel nunca perdió en los 90 minutos en cuatro de sus últimos cinco antecedentes con Pafundi, aunque el partido ante Douglas Haig terminó con clasificación por penales.
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El dato queda planteado de cara a un partido importante para ambos: Colón buscará seguir prendido en la pelea de arriba de la Zona A, mientras San Miguel intentará hacerse fuerte en Los Polvorines.
Toda la programación de la fecha 26 Primera Nacional – Zona A
Acassuso – Godoy Cruz (Mza.)
Árbitro: Nelson Sosa
Asistente 1: Nahuel Rasullo
Asistente 2: Diego Romero
Cuarto árbitro: Nicolás Kresta
San Telmo – Deportivo Morón
Árbitro: Franco Acita
Asistente 1: Marcelo Errante
Asistente 2: Mariano Cichetto
Cuarto árbitro: Valentín Bocaccia
Deportivo Madryn – Mitre (Santiago del Estero)
Árbitro: Gonzalo Monzón Brizuela
Asistente 1: Daniel Zamora
Asistente 2: Malvina Schiell
Cuarto árbitro: Ulises Jerónimo
Tristán Suárez – Agropecuario Argentino
Árbitro: Juan Pablo Loustau
Asistente 1: Adrián Delbarba
Asistente 2: Juan Ricciardi
Cuarto árbitro: Gonzalo Creimermann
Almagro – Colegiales
Árbitro: Juan Cruz Robledo
Asistente 1: Mariano Rossetti
Asistente 2: Javier Mihura
Cuarto árbitro: Cristian Cernadas
Defensores de Belgrano – Almirante Brown
Árbitro: Álvaro Carranza
Asistente 1: Lucas Ripoli
Asistente 2: Guillermo Yacante
Cuarto árbitro: Guido Mascheroni
Nueva Chicago – Atlanta
Árbitro: Javier Delbarba
Asistente 1: Ariel Scime
Asistente 2: Gonzalo Roldán
Cuarto árbitro: Mariano Negrete
Patronato – Gimnasia de Jujuy
Árbitro: Federico Benítez
Asistente 1: Joaquín Badano
Asistente 2: Robertino Rosas
Cuarto árbitro: Enzo Gutiérrez
San Martín de San Juan – Gimnasia y Tiro de Salta
Árbitro: Ezequiel Billone
Asistente 1: Mauro Ramos Errasti
Asistente 2: Emanuel Serale
Cuarto árbitro: Facundo Rojo Casal
San Miguel – Colón
Árbitro: Juan Pafundi
Asistente 1: Andrés Barbieri
Asistente 2: Mario Bardina
Cuarto árbitro: Elías Viglione
Chaco For Ever – Los Andes
Árbitro: Adrián Franklin
Asistente 1: Matías Bianchi
Asistente 2: Darío Rojas Martínez
Cuarto árbitro: Franco Rioja
Central Norte (Salta) – Estudiantes
Árbitro: Fabrizio Llobet
Asistente 1: Manuel Sánchez
Asistente 2: Hernán Vallejos
Cuarto árbitro: Francisco Acosta
Ciudad de Bolívar – Racing de Córdoba
Árbitro: Nicolás Mastroieni
Asistente 1: Federico Pomi
Asistente 2: Antonella Pajón
Cuarto árbitro: Agustín Panizza
Chacarita – San Martín de Tucumán
Árbitro: Gonzalo Pereira
Asistente 1: Juan Pablo Millenaar
Asistente 2: Mariano Ruas
Cuarto árbitro: Julián Beligoy
Deportivo Maipú – Quilmes
Árbitro: Maximiliano Manduca
Asistente 1: Gonzalo Ferrari
Asistente 2: Martín Saccone
Cuarto árbitro: Marcelo Sanz
Temperley – Midland
Árbitro: Wenceslao Meneses
Asistente 1: Maximiliano Castelli
Asistente 2: Federico Lapalma
Cuarto árbitro: Rodrigo Villalba
Güemes (Santiago del Estero) – Atlético de Rafaela
Árbitro: Bryan Ferreyra
Asistente 1: Damián Espinoza
Asistente 2: Cristian Herrera
Cuarto árbitro: Federico Guaymás
Ferro Carril Oeste – All Boys
Árbitro: Daniel Zamora
Asistente 1: Pablo Gualtieri
Asistente 2: Lucas Vázquez
Cuarto árbitro: Jonathan Barrios
Para Colón, el foco estará puesto en Los Polvorines y en Pafundi, un árbitro que ya lo dirigió siete veces y cuyo último antecedente terminó con una contundente victoria sabalera.