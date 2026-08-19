Colón ya tiene árbitro para visitar a San Miguel: el historial con Pafundi

Juan Pafundi será el encargado de dirigir al Sabalero en Los Polvorines. Cómo es el historial con Colón y San Miguel del hombre de negro.

Colón ya conoce quién impartirá justicia en su próximo compromiso por la Primera Nacional. Juan Pafundi fue designado como árbitro del encuentro ante San Miguel, correspondiente a la fecha 26 de la Zona A, que se jugará este sábado desde las 15.30 en Los Polvorines.

El juez estará acompañado por Andrés Barbieri y Mario Bardina como asistentes, mientras que Elías Viglione será el cuarto árbitro.

Para el Sabalero, el antecedente con Pafundi no es particularmente favorable. Lo dirigió en siete oportunidades, con dos victorias, dos empates y tres derrotas.

El historial de Colón con Pafundi

El último antecedente es, justamente, positivo: Colón goleó 3-0 a Defensores de Belgrano como visitante, el 13 de junio de 2026, por la fecha 18 de la Primera Nacional. Federico Rasmussen, Pier Barrios y Julián Marcioni marcaron los goles del equipo santafesino.

Antes de ese partido, el recorrido de Pafundi con Colón había dejado resultados dispares:

*Temperley 2-1 Colón, el 14 de junio de 2025.

*Colón 0-1 Defensores de Belgrano, el 28 de abril de 2025.

*Gimnasia de Mendoza 1-1 Colón, el 24 de marzo de 2025.

*All Boys 1-1 Colón, por el Reducido 2024.

*Defensores Unidos 2-1 Colón, el 23 de junio de 2024.

*Deportivo Morón 0-2 Colón, el 14 de abril de 2024.

De esta manera, el registro del Sabalero con el árbitro es de 7 partidos, 2 victorias, 2 empates y 3 derrotas.

Prensa Colón

San Miguel, con un balance más positivo

El conjunto de Los Polvorines, en cambio, tiene mejores números cuando Pafundi aparece como juez. San Miguel fue dirigido siete veces por el árbitro, con tres triunfos, tres empates y una derrota.

El antecedente más reciente fue el 2-1 frente a Deportivo Morón, por la novena fecha de la actual Primera Nacional. En 2025, Pafundi también estuvo en el triunfo 1-0 de San Miguel ante Racing de Córdoba y en el 2-0 sobre Alvarado.

Los otros antecedentes son:

*Tristán Suárez 1-1 San Miguel, en 2024.

*Ferro 1-0 San Miguel, en 2024.

*Chacarita 1-1 San Miguel, también en 2024.

*Douglas Haig 0-0 San Miguel, por el desempate del Reducido 2023, partido que el equipo de Los Polvorines ganó 6-5 por penales.

Por lo tanto, San Miguel nunca perdió en los 90 minutos en cuatro de sus últimos cinco antecedentes con Pafundi, aunque el partido ante Douglas Haig terminó con clasificación por penales.

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El dato queda planteado de cara a un partido importante para ambos: Colón buscará seguir prendido en la pelea de arriba de la Zona A, mientras San Miguel intentará hacerse fuerte en Los Polvorines.

Toda la programación de la fecha 26 Primera Nacional – Zona A

Acassuso – Godoy Cruz (Mza.)

Árbitro: Nelson Sosa

Asistente 1: Nahuel Rasullo

Asistente 2: Diego Romero

Cuarto árbitro: Nicolás Kresta

San Telmo – Deportivo Morón

Árbitro: Franco Acita

Asistente 1: Marcelo Errante

Asistente 2: Mariano Cichetto

Cuarto árbitro: Valentín Bocaccia

Deportivo Madryn – Mitre (Santiago del Estero)

Árbitro: Gonzalo Monzón Brizuela

Asistente 1: Daniel Zamora

Asistente 2: Malvina Schiell

Cuarto árbitro: Ulises Jerónimo

Tristán Suárez – Agropecuario Argentino

Árbitro: Juan Pablo Loustau

Asistente 1: Adrián Delbarba

Asistente 2: Juan Ricciardi

Cuarto árbitro: Gonzalo Creimermann

Almagro – Colegiales

Árbitro: Juan Cruz Robledo

Asistente 1: Mariano Rossetti

Asistente 2: Javier Mihura

Cuarto árbitro: Cristian Cernadas

Defensores de Belgrano – Almirante Brown

Árbitro: Álvaro Carranza

Asistente 1: Lucas Ripoli

Asistente 2: Guillermo Yacante

Cuarto árbitro: Guido Mascheroni

Nueva Chicago – Atlanta

Árbitro: Javier Delbarba

Asistente 1: Ariel Scime

Asistente 2: Gonzalo Roldán

Cuarto árbitro: Mariano Negrete

Patronato – Gimnasia de Jujuy

Árbitro: Federico Benítez

Asistente 1: Joaquín Badano

Asistente 2: Robertino Rosas

Cuarto árbitro: Enzo Gutiérrez

San Martín de San Juan – Gimnasia y Tiro de Salta

Árbitro: Ezequiel Billone

Asistente 1: Mauro Ramos Errasti

Asistente 2: Emanuel Serale

Cuarto árbitro: Facundo Rojo Casal

San Miguel – Colón

Árbitro: Juan Pafundi

Asistente 1: Andrés Barbieri

Asistente 2: Mario Bardina

Cuarto árbitro: Elías Viglione

Chaco For Ever – Los Andes

Árbitro: Adrián Franklin

Asistente 1: Matías Bianchi

Asistente 2: Darío Rojas Martínez

Cuarto árbitro: Franco Rioja

Central Norte (Salta) – Estudiantes

Árbitro: Fabrizio Llobet

Asistente 1: Manuel Sánchez

Asistente 2: Hernán Vallejos

Cuarto árbitro: Francisco Acosta

Ciudad de Bolívar – Racing de Córdoba

Árbitro: Nicolás Mastroieni

Asistente 1: Federico Pomi

Asistente 2: Antonella Pajón

Cuarto árbitro: Agustín Panizza

Chacarita – San Martín de Tucumán

Árbitro: Gonzalo Pereira

Asistente 1: Juan Pablo Millenaar

Asistente 2: Mariano Ruas

Cuarto árbitro: Julián Beligoy

Deportivo Maipú – Quilmes

Árbitro: Maximiliano Manduca

Asistente 1: Gonzalo Ferrari

Asistente 2: Martín Saccone

Cuarto árbitro: Marcelo Sanz

Temperley – Midland

Árbitro: Wenceslao Meneses

Asistente 1: Maximiliano Castelli

Asistente 2: Federico Lapalma

Cuarto árbitro: Rodrigo Villalba

Güemes (Santiago del Estero) – Atlético de Rafaela

Árbitro: Bryan Ferreyra

Asistente 1: Damián Espinoza

Asistente 2: Cristian Herrera

Cuarto árbitro: Federico Guaymás

Ferro Carril Oeste – All Boys

Árbitro: Daniel Zamora

Asistente 1: Pablo Gualtieri

Asistente 2: Lucas Vázquez

Cuarto árbitro: Jonathan Barrios

Para Colón, el foco estará puesto en Los Polvorines y en Pafundi, un árbitro que ya lo dirigió siete veces y cuyo último antecedente terminó con una contundente victoria sabalera.