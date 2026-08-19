Uno Santa Fe | Información General | Papa

Visita del papa León XIV a la Argentina: la Iglesia y el Gobierno avanzaron en la organización

En el encuentro se analizaron cuestiones de la preparación de las actividades del Papa y se avanzó en la articulación entre las áreas durante la estadía

19 de agosto 2026 · 09:11hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Visita del papa León XIV a la Argentina: la Iglesia y el Gobierno avanzaron en la organización

Visita del papa León XIV a la Argentina: la Iglesia y el Gobierno avanzaron en la organización

El Comité Nacional encargado de preparar la visita del papa León XIV a la Argentina mantuvo una reunión en Casa Rosada con funcionarios del Gobierno nacional para continuar con la coordinación del viaje y los distintos aspectos vinculados con su organización.

Del encuentro participaron el arzobispo de Buenos Aires, Jorge Ignacio García Cuerva, y los sacerdotes Matías Taricco y Máximo Jurcinovic, integrantes del comité que trabaja en la preparación de la visita papal.

En un comunicado, el Comité informó que dicho cónclave fue encabezado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

También estuvieron presentes la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el canciller Pablo Quirno; la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; el secretario de Comunicación y Prensa, Fabián Fernández, y el nuncio apostólico en la Argentina, Michael Banach.

Se analizó la preparación de las actividades del Papa en Argentina

Durante el encuentro se analizaron cuestiones relacionadas con la preparación de las actividades y se avanzó en la articulación entre las diferentes áreas que tendrán responsabilidades durante la estadía de León XIV en el país.

Para la organización de los eventos previstos en la Ciudad de Buenos Aires también participaron autoridades eclesiásticas, como el sacerdote Pedro Cannavó y su par Iván Dornelles, y funcionarios porteños.

Uno de los puntos centrales fue la necesidad de coordinar el trabajo con los gobiernos de las provincias de Buenos Aires y Córdoba, especialmente en materia de seguridad y en la organización de los actos masivos de los que participará León XIV.

Según informó la Conferencia Episcopal Argentina, el trabajo continuará de manera conjunta entre el Comité Nacional, las iglesias de los lugares donde el papa desarrollará sus actividades, el Gobierno nacional y las autoridades locales.

Al finalizar la reunión, Banach agradeció la colaboración brindada y destacó la importancia de mantener esta coordinación para avanzar con los preparativos.

Papa papa León XIV Argentina Iglesia
Noticias relacionadas
Horóscopo LEO

Horóscopo: predicciones signo por signo

Argentina registró 46.779 casos: La cifra de sífilis en 2025 es la más alta desde el inicio de la vigilancia epidemiológica.

Argentina registró en 2025 el mayor nivel de casos de sífilis de su historia: fueron casi 47 mil diagnósticos

Ayuda económica de Ansés para personas sin trabajo: quiénes pueden acceder y cómo se hace el trámite

Ayuda económica de Ansés para personas sin trabajo: quiénes pueden acceder y cómo se hace el trámite

Inflación mayorista: El Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) subió 0,8% en julio.

La inflación mayorista aflojó en julio: fue del 0,8% y acumuló 31,1% en doce meses

Lo último

Micro RGB y TVs con IA: la tecnología que cambia cómo vemos series, películas y fútbol en casa

Micro RGB y TVs con IA: la tecnología que cambia cómo vemos series, películas y fútbol en casa

¿Será determinante para la continuidad de Madelón en Unión el partido ante Aldosivi?

¿Será determinante para la continuidad de Madelón en Unión el partido ante Aldosivi?

Cómo está el menor de 13 años que sufrió una descarga eléctrica en una cancha de fútbol

Cómo está el menor de 13 años que sufrió una descarga eléctrica en una cancha de fútbol

Último Momento
Micro RGB y TVs con IA: la tecnología que cambia cómo vemos series, películas y fútbol en casa

Micro RGB y TVs con IA: la tecnología que cambia cómo vemos series, películas y fútbol en casa

¿Será determinante para la continuidad de Madelón en Unión el partido ante Aldosivi?

¿Será determinante para la continuidad de Madelón en Unión el partido ante Aldosivi?

Cómo está el menor de 13 años que sufrió una descarga eléctrica en una cancha de fútbol

Cómo está el menor de 13 años que sufrió una descarga eléctrica en una cancha de fútbol

Delfino mueve el tablero en Colón: las dudas para visitar a San Miguel

Delfino mueve el tablero en Colón: las dudas para visitar a San Miguel

Colón y sus rivales: qué les queda para pelear por el primer puesto de la Zona A

Colón y sus rivales: qué les queda para pelear por el primer puesto de la Zona A

Ovación
Módolo y el choque con Colón: El que mejor transmita su identidad tendrá más chances

Módolo y el choque con Colón: "El que mejor transmita su identidad tendrá más chances"

Chiqui Tapia salió al cruce de las críticas a la Selección: De tratar de traidores a los jugadores no se vuelve

Chiqui Tapia salió al cruce de las críticas a la Selección: "De tratar de traidores a los jugadores no se vuelve"

Las Leonas vencieron a Escocia y avanzaron a segunda ronda del Mundial

Las Leonas vencieron a Escocia y avanzaron a segunda ronda del Mundial

Todo definido para la segunda parte en el ascenso liguista

Todo definido para la segunda parte en el ascenso liguista

Colón ya tiene árbitro para visitar a San Miguel: el historial con Pafundi

Colón ya tiene árbitro para visitar a San Miguel: el historial con Pafundi

Policiales
Rescataron a un menor de 13 años que sufrió una descarga eléctrica en una cancha de fútbol tras tocar un cable

Rescataron a un menor de 13 años que sufrió una descarga eléctrica en una cancha de fútbol tras tocar un cable

Apresaron a cuatro hombres por graves delitos contra las personas en el barrio San Javier de Frontera

Apresaron a cuatro hombres por graves delitos contra las personas en el barrio San Javier de Frontera

Tensión tras una audiencia: tres trabajadores golpearon brutalmente a un empresario de la construcción

Tensión tras una audiencia: tres trabajadores golpearon brutalmente a un empresario de la construcción

Escenario
Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Asspera regresa a Tribus con su tour Back to la Bizarra Actitud

Asspera regresa a Tribus con su tour "Back to la Bizarra Actitud"

Maxi Prietto llega a HUB con un show acústico e íntimo

Maxi Prietto llega a HUB con un show acústico e íntimo

Pacho y las Máquinas presenta Picado Fino Volumen 2 (más limón), una nueva mirada al post-punk del litoral

Pacho y las Máquinas presenta "Picado Fino Volumen 2 (más limón)", una nueva mirada al post-punk del litoral

Felipe Pigna y Pedro Saborido llegan a Santa Fe presentando Nuevas historias argentinas parte 2

Felipe Pigna y Pedro Saborido llegan a Santa Fe presentando "Nuevas historias argentinas parte 2"