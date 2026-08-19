En el encuentro se analizaron cuestiones de la preparación de las actividades del Papa y se avanzó en la articulación entre las áreas durante la estadía

Visita del papa León XIV a la Argentina: la Iglesia y el Gobierno avanzaron en la organización

El Comité Nacional encargado de preparar la visita del papa León XIV a la Argentina mantuvo una reunión en Casa Rosada con funcionarios del Gobierno nacional para continuar con la coordinación del viaje y los distintos aspectos vinculados con su organización.

Del encuentro participaron el arzobispo de Buenos Aires, Jorge Ignacio García Cuerva, y los sacerdotes Matías Taricco y Máximo Jurcinovic, integrantes del comité que trabaja en la preparación de la visita papal.

En un comunicado, el Comité informó que dicho cónclave fue encabezado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

También estuvieron presentes la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el canciller Pablo Quirno; la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; el secretario de Comunicación y Prensa, Fabián Fernández, y el nuncio apostólico en la Argentina, Michael Banach.

Se analizó la preparación de las actividades del Papa en Argentina

Durante el encuentro se analizaron cuestiones relacionadas con la preparación de las actividades y se avanzó en la articulación entre las diferentes áreas que tendrán responsabilidades durante la estadía de León XIV en el país.

Para la organización de los eventos previstos en la Ciudad de Buenos Aires también participaron autoridades eclesiásticas, como el sacerdote Pedro Cannavó y su par Iván Dornelles, y funcionarios porteños.

Uno de los puntos centrales fue la necesidad de coordinar el trabajo con los gobiernos de las provincias de Buenos Aires y Córdoba, especialmente en materia de seguridad y en la organización de los actos masivos de los que participará León XIV.

Según informó la Conferencia Episcopal Argentina, el trabajo continuará de manera conjunta entre el Comité Nacional, las iglesias de los lugares donde el papa desarrollará sus actividades, el Gobierno nacional y las autoridades locales.

Al finalizar la reunión, Banach agradeció la colaboración brindada y destacó la importancia de mantener esta coordinación para avanzar con los preparativos.