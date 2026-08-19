Todo definido para la segunda parte en el ascenso de la Liga Santafesina

El próximo fin de semana dará comienzo el Torneo Clausura de Primera B, que ya consagró a Santa Fe FC como ganador del Apertura e irá en busca del ascenso directo.

Quedaron confirmados los equipos que disputarán la zona campeonato y repechaje del ascenso liguista.

En el certamen de ascenso de la Liga Santafesina de Fútbol el próximo sábado 22 de agosto se pondrá en marcha el Torneo Clausura, el cual fue dividido en dos: Zona Campeonato y Zona Repechaje. Es importante señalar que Santa Fe FC fue el campeón del Apertura 2026, y se aseguró jugar las finales por el primer ascenso, pero podría conseguirlo de modo directo, si repite en esta segunda parte del certamen. En cada grupo son diez equipos, en base a la posición que lograron en el certamen inicial.

En la Zona Campeonato la disputarán Santa Fe FC, Banco Provincial, Los Canarios, Nuevo Horizonte, Pucará, San Cristóbal, Defensores de Alto Verde, El Cadi de Rincón, Atenas de Santo Tomé y Belgrano de Coronda. Todos los elencos que la componen continuarán jugando además de su zona,, por la tabla acumulada anual, en sumatoria con el primer certamen. El primero de esta tabla, se asegura jugar la final por el segundo ascenso, contra el perdedor de la primera final.

En relación a Santa Fe FC, que ya fue campeón del Apertura, si gana también el Clausura, ascenderá de manera directa, por lo que el segundo boleto al estamento principal lo jugarán primero y segundo de la tabla anual, de allí la importancia. Este grupo Campeonato se jugará bajo el formato de todos contra todos. Los seis mejores equipos clasificarán al octogonal final del Clausura.

En cuanto a la Zona Repechaje, la afrontarán los elencos que quedaron del undécimo al vigésimo puesto, pero sin sumar para la tabla acumulada. Serán El Pozo, Vecinal Gálvez, Loyola, Los Piratitas, Don Salvador, Los Juveniles, Deportivo Agua, Atlético Floresta, Defensores de Peñaloza, Atlético Arroyo Leyes. El formato será el mismo, es decir, todos contra todos, clasificando los dos mejores al octogonal final.

Además, los seis elencos de la zona campeonato, más los dos mejores de la zona repechaje jugarán cuartos de final y semifinal en la cancha del mejor equipo ubicado, mientras que la final será en cancha neutral. De esta manera se determinará el campeón del torneo clausura. En la primera fecha, el sábado 22, en la Zona Campeonato, jugarán Santa Fe FC con El Cadi, Belgrano de Coronda con Atenas, Banco Provincial con Defensores de Alto Verde, Los Canarios con San Cristóbal, y Nuevo Horizonte con Pucará. En la Zona Repechaje lo harán Atlético Arroyo Leyes con Defensores de Peñaloza, El Pozo con Atlético Floresta, Vecinal Gálvez con Deportivo Agua, Loyola con Los Juveniles y Los Piratitas con Don Salvador.

-Fixture Primera B - Zona Campeonato:

-Fecha 1: Belgrano con Atenas, Santa Fe con El Cadi, Banco Provincial con Defensores de Alto Verde, Los Canarios con San Cristóbal, Nuevo Horizonte con Pucará.

-Fecha 2: Nuevo Horizonte con Belgrano, Pucará con Los Canarios, San Cristóbal con Banco Provincial, Defensores de Alto Verde con Santa Fe y El Cadi de Rincón con Atenas.

-Fecha 3: Belgrano con El Cadi, Atenas con Defensores de Alto Verde, Santa Fe con San Cristóbal, Banco Provincial con Pucará y Los Canarios con Nuevo Horizonte.

Los Canarios será uno de los protagonistas del clausura en la Primera B liguista. fotos gentileza AM Liga (Ariel Maradona)

-Fecha 4: Los Canarios con Belgrano, Nuevo Horizonte con Banco Provincial, Pucará con Santa Fe, San Cristóbal con Atenas, Defensores de Alto Verde con El Cadi.

-Fecha 5: Belgrano de Coronda con Defensores de Alto Verde, El Cadi con San Cristóbal, Atenas con Pucará, Santa Fe con Nuevo Horizonte, Banco Provincial con Los Canarios.

-Fecha 6: Banco Provincial con Belgrano, Los Canarios con Santa Fe, Nuevo Horizonte con Atenas, Pucará con El Cadi, San Cristóbal con Defensores de Alto Verde.

-Fecha 7: Belgrano con San Cristóbal, Defensores de Alto Verde con Pucará, El Cadi con Nuevo Horizonte, Atenas con Los Canarios y Santa Fe con Banco Provincial.

-Fecha 8: Santa Fe con Belgrano, Banco Provincial con Atenas, Los Canarios con El Cadi, Pucará con San Cristóbal, Nuevo Horizonte con Defensores de Alto Verde.

-Fecha 9: Pucará con Belgrano, San Cristóbal con Nuevo Horizonte, Defensores de Alto Verde con Los Canarios, El Cadi con Banco Provincial y Atenas con Santa Fe.

-Fixture Primera B - Zona Repechaje:

-Fecha 1: Atlético Arroyo Leyes con Defensores de Peñaloza, El Pozo con Floresta, Vecinal Gálvez con Deportivo Agua, Loyola con Los Juveniles, Los Piratitas con Don Salvador.

-Fecha 2: Los Piratitas con Atlético Arroyo Leyes, Don Salvador con Loyola, Los Juveniles con Vecinal Gálvez, Deportivo Agua con El Pozo y Floresta con Defensores de Peñaloza.

El Pozo jugará la zona repechaje en el segundo estamento del ascenso de Liga Santafesina. fotos gentileza AM Liga (Ariel Maradona)

-Fecha 3: Atlético Arroyo Leyes con Floresta, Defensores de Peñaloza con Deportivo Agua, El Pozo con Los Juveniles, Vecinal Gálvez con Don Salvador, Loyola con Los Piratitas.

-Fecha 4: Loyola con Atlético Arroyo Leyes, Los Piratitas con Vecinal Gálvez, Don Salvador con El Pozo, Los Juveniles con Defensores de Peñaloza, Deportivo Agua con Floresta.

-Fecha 5: Atlético Arroyo Leyes con Deportivo Agua, Floresta con Los Juveniles, Defensores de Peñaloza con Don Salvador, El Pozo con Los Piratitas, Vecinal Gálvez con Loyola.

-Fecha 6: Vecinal Gálvez con Atlético Arroyo Leyes, Loyola con El Pozo, Los Piratitas con Defensores de Peñaloza, Los Piratitas con Defensores de Peñaloza, Don Salvador con Floresta, Los Juveniles con Deportivo Agua.

-Fecha 7: Atlético Arroyo Leyes con Los Juveniles, Deportivo Agua con Don Salvador, Floresta con Los Piratitas, Defensores de Peñaloza con Loyola, El Pozo con Vecinal Gálvez.

-Fecha 8: El Pozo con Atlético Arroyo Leyes, Vecinal Gálvez con Defensores de Peñaloza, Loyola con FLoresta, Don Salvador con Los Juveniles, Los Piratitas con Deportivo Agua.

-Fecha 9: Don Salvador con Atlético Arroyo Leyes, Los Juveniles con Los Piratitas, Deportivo Agua con Loyola, Floresta con Vecinal Gálvez, Defensores de Peñaloza con El Pozo.