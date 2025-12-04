Scaglia y Provincias Unidas: del rol de árbitro al momento "shockeante" que vivió en el recinto

Tras la jura como diputada, la exvicegobernadora dice que el bloque de los gobernadores será determinante. La presencia de Cristina Fernández en el Congreso

La diputada por Santa Fe, Gisela Scaglia, encabezará el bloque de Provincias Unidas en la Cámara de Diputados desde donde asegura que se posicionarán como tercera fuerza en el Congreso. Además, dijo haber shockeado por la cantidad de diputados que juraron en nombre de Cristina Fernández .

La exvicegobernadora de Maximiliano Pullaro resaltó que “ninguna fuerza política tiene por sí sola los 129 diputados que se necesitan para dar quórum”. Por eso toma relevancia el bloque de 18 diputados y sobre todo el interbloque Provincias Unidas armará con la Coalición Cívica y Encuentro Federal de 22 legisladores.

“Hoy somos la tercera fuerza del Congreso. Creo que vamos a tener un rol muy importante en la definición de la Argentina que viene”, sostuvo en referencia al grupo de legisladores que responderá a los gobernadores de Santa Fe, de Córdoba, de Jujuy y Chubut.

Provincias Unidas y el Congreso

De antemano se prevé un oficialismo como primera minoría y el peronismo muy cerca en cantidad de diputados, lo que descuenta rispidez en el recinto. “Esperemos que haya diálogo y que no sea una escribanía acordando partecitas. Los proyectos de extraordinarias son necesarios. Es necesaria la reforma laboral, del código penal, tributaria. Soy más escéptica de los resultados, pero se necesitan”.

Scaglia juró este miércoles como diputada y sostuvo que le asombró la cantidad de diputados que juraron en nombre de Cristina Fernández. "Si pudieran la indultarían. Está presa por corrupción y asociación ilícita y juraron por ella… es muy shockeandte, ¿qué somos? Es una degradación como país”, dijo.

Por último agregó: “Para mí fue shockeante encontrarme con una Cámara con tanta falta de solemnidad, aún en la jura. Algunos buscan show mediático y me da dolor porque afuera la gente no la está pasando bien”.

Provincias Unidas

El bloque tendrá cuatro representantes por Santa Fe (Scaglia, los socialistas Esteban Paulón y Pablo Farías y José Núñez, ex-Pro), seis por Córdoba (Carlos Gutiérrez, Juan Schiaretti, Carolina Basualdo, Ignacio García Aresca, Juan Brügge y Alejandra Torres), dos por Jujuy (Jorge Rizotti y María Inés Zigarán), el chubutense Jorge Ávila, los radicales Mariela Coletta, Pablo Juliano, Martín Lousteau, el rionegrino Sergio Capozzi y la mendocina Lourdes Arrieta, libertaria de origen que rompió con el mileísmo.

El interbloque se llamará Unidos y sumará a Miguel Ángel Pichetto y Nicolás Massot, de Encuentro Federal, y a dos legisladores de la Coalición Cívica: Maximiliano Ferraro y Mónica Frade.