El juvenil Gian Piaggio, arquero de la categoría 2005, está a punto de cumplir uno de los pasos más importantes de su carrera: firmar su primer contrato profesional con Colón de Santa Fe, algo que ocurrirá en los próximos días. El santotomesino, diestro y surgido del club desde 2014, atraviesa un momento determinante después de consolidarse en las divisiones juveniles.
El arquero Gian Piaggio firmará su primer contrato profesional en Colón
Gian Piaggio, categoría 2005 y formado en Colón desde 2014, firmará su primer contrato profesional. El juvenil de Santo Tomé compartió sus sueños, gustos y admiraciones.
Su recorrido en las inferiores sabaleras
Desde su llegada a Colón hace más de una década, el arquero fue creciendo dentro del proyecto formativo de la institución y hoy es uno de los nombres con mayor proyección en su camada. En el último tiempo, Piaggio alternó la titularidad entre la Reserva de AFA y la Primera de Liga Santafesina junto a Juan Berassi. Lo que constituyó una rotación habitual entre ambos goleros.
LEER MÁS: ¿Cuándo pagará José Alonso la inhibición por Alberto Espínola para que Colón pueda incorporar jugadores?
Sueños, referentes y una pasión particular
En una entrevista concedida al programa “La Voz del Sabalero”, Piaggio reveló detalles personales que lo muestran tal cual es:
— Es amante de la cumbia, especialmente de Leo Mattioli, ícono de la música santafesina.
— Sueña con defender el arco de la Primera División de Colón, una meta que persigue desde chico.
— Admite admirar profundamente a Luis Miguel “Pulga” Rodríguez, símbolo rojinegro y figura que marcó a toda una generación de juveniles.
— Define a Colón como "su vida" desde el momento en que llegó a la institución a sus nueve años de edad
El desafío que viene
Con la firma del contrato profesional, Piaggio comenzará una nueva etapa. El club busca seguir proyectando arqueros formados en casa, y su caso es uno de los más observados por el área técnica. Su crecimiento sostenido, su identidad sabalera y su vínculo con la ciudad lo posicionan como uno de los talentos a seguir.
LEER MÁS: Colón busca un arquero y la prioridad es Darío Sand