El arquero Gian Piaggio firmará su primer contrato profesional en Colón

Gian Piaggio, categoría 2005 y formado en Colón desde 2014, firmará su primer contrato profesional. El juvenil de Santo Tomé compartió sus sueños, gustos y admiraciones.

El juvenil Gian Piaggio , arquero de la categoría 2005 , está a punto de cumplir uno de los pasos más importantes de su carrera: firmar su primer contrato profesional con Colón de Santa Fe, algo que ocurrirá en los próximos días. El santotomesino, diestro y surgido del club desde 2014 , atraviesa un momento determinante después de consolidarse en las divisiones juveniles.

Desde su llegada a Colón hace más de una década, el arquero fue creciendo dentro del proyecto formativo de la institución y hoy es uno de los nombres con mayor proyección en su camada. En el último tiempo, Piaggio alternó la titularidad entre la Reserva de AFA y la Primera de Liga Santafesina junto a Juan Berassi. Lo que constituyó una rotación habitual entre ambos goleros.

LEER MÁS: ¿Cuándo pagará José Alonso la inhibición por Alberto Espínola para que Colón pueda incorporar jugadores?

Sueños, referentes y una pasión particular

En una entrevista concedida al programa “La Voz del Sabalero”, Piaggio reveló detalles personales que lo muestran tal cual es:

— Es amante de la cumbia, especialmente de Leo Mattioli, ícono de la música santafesina.

— Sueña con defender el arco de la Primera División de Colón, una meta que persigue desde chico.

— Admite admirar profundamente a Luis Miguel “Pulga” Rodríguez, símbolo rojinegro y figura que marcó a toda una generación de juveniles.

— Define a Colón como "su vida" desde el momento en que llegó a la institución a sus nueve años de edad

El desafío que viene

Con la firma del contrato profesional, Piaggio comenzará una nueva etapa. El club busca seguir proyectando arqueros formados en casa, y su caso es uno de los más observados por el área técnica. Su crecimiento sostenido, su identidad sabalera y su vínculo con la ciudad lo posicionan como uno de los talentos a seguir.

LEER MÁS: Colón busca un arquero y la prioridad es Darío Sand