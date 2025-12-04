Por primera vez sin Colón, se viene el sorteo de la Copa Argentina 2026

Uno Santa Fe | Ovación | Copa Argentina

El próximo miércoles 10 de diciembre, a las 12, se hará el sorteo de la Copa Argentina 2026 en el predio Lionel Andrés Messi. Increíblemente no estará Colón

4 de diciembre 2025 · 14:46hs
La Copa Argentina 2026 que tienen a casi todos sus clasificados, ya tiene fecha confirmada para el sorteo de los 32avos. Será el próximo miércoles 10 de diciembre a partir de las 12 en el predio Lionel Andrés Messi. Por primera vez no estará Colón, que no clasificó a la instancia inicial.

La Copa Argentina está conformada por todos los equipos de la Liga Profesional, 15 equipos de la Primera Nacional que serían los siete clasificados de cada zona al Reducido y el mejor octavo, cinco equipos de la Primera B Metropolitana que salen del Campeón, el Ganador del segundo Ascenso a Primera Nacional, y los tres primeros equipos de la Tabla Final de Posiciones.

• LEER MÁS: ¿Cuándo pagará Alonso la inhibición por Espínola para que Colón pueda incorporar?

A su vez, de la Primera C, tenemos cuatro equipos, que salen del campeón del Campeonato de Primera División “C”, el perdedor de la final, el ganador del Torneo Reducido por el segundo Ascenso a la Primera “B” Metropolitana, y el Ganador del Torneo Reducido por el cuarto cupo a la Copa Argentina 2026, que se define este domingo entre Deportivo Español y Claypole. Por último, 10 equipos del Federal A, que salen de los mejores posicionados de la segunda fase de la Reválida. #AgenciaNA

Los equipos clasificados a la Copa Argentina 2026

Liga Profesional:

Aldosivi

Argentinos Juniors

Atlético Tucumán

Banfield

Barracas Central

Belgrano

Boca Juniors

Central Córdoba (SdE)

Defensa y Justicia

Deportivo Riestra

Estudiantes de La Plata

Gimnasia y Esgrima La Plata

Godoy Cruz

Huracán

Independiente

Independiente Rivadavia

Instituto

Lanús

Newell’s Old Boys

Platense

River Plate

Rosario Central

San Lorenzo

San Martín (San Juan)

Sarmiento (Junín)

Talleres (Córdoba)

Tigre

Unión

Vélez Sarsfield

Primera Nacional:

Agropecuario

Atlanta

Chaco For Ever

Deportivo Maipú

Deportivo Morón

Estudiantes

Estudiantes de Río Cuarto

Gimnasia y Esgrima de Jujuy

Gimnasia y Esgrima de Mendoza

Gimnasia y Tiro de Salta

San Martín de Tucumán

San Miguel

Temperley

Tristán Suárez

Primera B Metropolitana:

Acassuso

Argentino de Merlo

Deportivo Armenio

Midland

Real Pilar

Federal A:

Argentino de Monte Maíz

Atenas de Río Cuarto

Atlético de Rafaela

Ciudad de Bolívar

Deportivo Rincón

Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy

Olimpo

San Martín de Formosa

Sarmiento La Banda

Sportivo Belgrano

Primera C:

Camioneros

Ituzaingó

Sportivo Barracas

Deportivo Español o Claypole

Copa Argentina sorteo Colón
