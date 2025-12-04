Por primera vez sin Colón, se viene el sorteo de la Copa Argentina 2026 El próximo miércoles 10 de diciembre, a las 12, se hará el sorteo de la Copa Argentina 2026 en el predio Lionel Andrés Messi. Increíblemente no estará Colón 4 de diciembre 2025 · 14:46hs

La Copa Argentina 2026 que tienen a casi todos sus clasificados, ya tiene fecha confirmada para el sorteo de los 32avos. Será el próximo miércoles 10 de diciembre a partir de las 12 en el predio Lionel Andrés Messi. Por primera vez no estará Colón, que no clasificó a la instancia inicial.

La Copa Argentina está conformada por todos los equipos de la Liga Profesional, 15 equipos de la Primera Nacional que serían los siete clasificados de cada zona al Reducido y el mejor octavo, cinco equipos de la Primera B Metropolitana que salen del Campeón, el Ganador del segundo Ascenso a Primera Nacional, y los tres primeros equipos de la Tabla Final de Posiciones.

• LEER MÁS: ¿Cuándo pagará Alonso la inhibición por Espínola para que Colón pueda incorporar? A su vez, de la Primera C, tenemos cuatro equipos, que salen del campeón del Campeonato de Primera División “C”, el perdedor de la final, el ganador del Torneo Reducido por el segundo Ascenso a la Primera “B” Metropolitana, y el Ganador del Torneo Reducido por el cuarto cupo a la Copa Argentina 2026, que se define este domingo entre Deportivo Español y Claypole. Por último, 10 equipos del Federal A, que salen de los mejores posicionados de la segunda fase de la Reválida. #AgenciaNA Los equipos clasificados a la Copa Argentina 2026 Liga Profesional: Aldosivi Argentinos Juniors Atlético Tucumán Banfield Barracas Central Belgrano Boca Juniors Central Córdoba (SdE) Defensa y Justicia Deportivo Riestra Estudiantes de La Plata Gimnasia y Esgrima La Plata Godoy Cruz Huracán Independiente Independiente Rivadavia Instituto Lanús Newell’s Old Boys Platense River Plate Rosario Central San Lorenzo San Martín (San Juan) Sarmiento (Junín) Talleres (Córdoba) Tigre Unión Vélez Sarsfield Primera Nacional: Agropecuario Atlanta Chaco For Ever Deportivo Maipú Deportivo Morón Estudiantes Estudiantes de Río Cuarto Gimnasia y Esgrima de Jujuy Gimnasia y Esgrima de Mendoza Gimnasia y Tiro de Salta San Martín de Tucumán San Miguel Temperley Tristán Suárez Primera B Metropolitana: Acassuso Argentino de Merlo Deportivo Armenio Midland Real Pilar Federal A: Argentino de Monte Maíz Atenas de Río Cuarto Atlético de Rafaela Ciudad de Bolívar Deportivo Rincón Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy Olimpo San Martín de Formosa Sarmiento La Banda Sportivo Belgrano Primera C: Camioneros Ituzaingó Sportivo Barracas Deportivo Español o Claypole