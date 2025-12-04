Por primera vez sin Colón, se viene el sorteo de la Copa Argentina 2026

La Copa Argentina 2026 que tienen a casi todos sus clasificados, ya tiene fecha confirmada para el sorteo de los 32avos. Será el próximo miércoles 10 de diciembre a partir de las 12 en el predio Lionel Andrés Messi. Por primera vez no estará Colón, que no clasificó a la instancia inicial.
La Copa Argentina está conformada por todos los equipos de la Liga Profesional, 15 equipos de la Primera Nacional que serían los siete clasificados de cada zona al Reducido y el mejor octavo, cinco equipos de la Primera B Metropolitana que salen del Campeón, el Ganador del segundo Ascenso a Primera Nacional, y los tres primeros equipos de la Tabla Final de Posiciones.
A su vez, de la Primera C, tenemos cuatro equipos, que salen del campeón del Campeonato de Primera División “C”, el perdedor de la final, el ganador del Torneo Reducido por el segundo Ascenso a la Primera “B” Metropolitana, y el Ganador del Torneo Reducido por el cuarto cupo a la Copa Argentina 2026, que se define este domingo entre Deportivo Español y Claypole. Por último, 10 equipos del Federal A, que salen de los mejores posicionados de la segunda fase de la Reválida. #AgenciaNA
Los equipos clasificados a la Copa Argentina 2026
Liga Profesional:
Aldosivi
Argentinos Juniors
Atlético Tucumán
Banfield
Barracas Central
Belgrano
Boca Juniors
Central Córdoba (SdE)
Defensa y Justicia
Deportivo Riestra
Estudiantes de La Plata
Gimnasia y Esgrima La Plata
Godoy Cruz
Huracán
Independiente
Independiente Rivadavia
Instituto
Lanús
Newell’s Old Boys
Platense
River Plate
Rosario Central
San Lorenzo
San Martín (San Juan)
Sarmiento (Junín)
Talleres (Córdoba)
Tigre
Unión
Vélez Sarsfield
Primera Nacional:
Agropecuario
Atlanta
Chaco For Ever
Deportivo Maipú
Deportivo Morón
Estudiantes
Estudiantes de Río Cuarto
Gimnasia y Esgrima de Jujuy
Gimnasia y Esgrima de Mendoza
Gimnasia y Tiro de Salta
San Martín de Tucumán
San Miguel
Temperley
Tristán Suárez
Primera B Metropolitana:
Acassuso
Argentino de Merlo
Deportivo Armenio
Midland
Real Pilar
Federal A:
Argentino de Monte Maíz
Atenas de Río Cuarto
Atlético de Rafaela
Ciudad de Bolívar
Deportivo Rincón
Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy
Olimpo
San Martín de Formosa
Sarmiento La Banda
Sportivo Belgrano
Primera C:
Camioneros
Ituzaingó
Sportivo Barracas
Deportivo Español o Claypole