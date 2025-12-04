Ignacio Alessio volvió a lesionarse y Unión le busca un reemplazo temporal

Ignacio Alessio sufrió una recaída en su lesión lumbar y estará sin jugar varias semanas, por lo que Unión busca un reemplazo para la Liga Nacional

Unión recibió un golpe en un arranque irregular en la Liga Nacional: Ignacio Alessio sufrió una recaída en su lesión lumbar y quedará fuera de las canchas durante varias semanas y obligó a la dirigencia a actuar rápido en busca de reemplazo temporario.

Hasta el momento, el santafesino venía aportando 7 puntos y 2 rebotes por partido en lo que va de la temporada, números que lo ubicaban como una opción sólida para darle descanso al pivot titular y mantener la intensidad en la pintura. Su ausencia deja un hueco considerable en un equipo que necesita profundidad para sostener el rendimiento en una competencia exigente.

Unión ya trabaja en un reemplazo para la continuidad de la Liga Nacional

Ante este escenario, la subcomisión de básquet se puso en movimiento desde las primeras horas del día. El club analiza alternativas para sumar un refuerzo temporal, consciente de que la baja de Alessio se extenderá por varias semanas y que el equipo no puede permitirse perder presencia interior.

No se descarta que haya novedades en las próximas horas, ya que la dirigencia busca cerrar rápidamente una incorporación que permita sostener el nivel competitivo y mantener al plantel completo mientras el interno santafesino trabaja en su recuperación.