Ezequiel Cañete pondrá fin a su etapa en Unión

Ezequiel Cañete finalizará su contrato en diciembre con Unión. El mediocampista deja el club tras un ciclo marcado por ilusiones e irregularidades

4 de diciembre 2025 · 10:26hs
Ezequiel Cañete pondrá fin a su etapa en Unión

Ezequiel Cañete debutó profesionalmente en febrero de 2020, en el empate 0-0 ante Central Córdoba. Desde entonces acumuló 80 partidos oficiales con la camiseta de Unión, convirtiendo 6 goles y dando 3 asistencias.

Sin embargo, su trayectoria se vio interrumpida en septiembre de 2021, cuando sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior en su rodilla izquierda, lesión que lo dejó varios meses fuera de las canchas. Tras su recuperación, el volante no logró volver al nivel que había mostrado en su primera etapa.

Antes de su lesión, Ezequiel Cañete era uno de los jugadores más influyentes del mediocampo de Unión. Con buen pie, visión de juego y llegada al área, se movía como volante mixto, pero con características propias de un enganche clásico, de esos que hoy casi no se ven. Su talento y protagonismo lo llevaron incluso a usar la camiseta número 10, un símbolo de jerarquía dentro del club.

El préstamo a Banfield y un rendimiento irregular

Buscando continuidad, Cañete fue cedido a Banfield en agosto de 2023. Allí disputó 35 partidos, aunque su nivel tampoco terminó de afirmarse. Por esa razón, el Taladro optó por no ejecutar la opción de compra, y el jugador regresó a Unión en diciembre de 2024, aún con contrato vigente hasta diciembre de 2025.

Un regreso sin lugar en el equipo

Quedó al margen de las consideraciones de Cristian González, quien no lo incluyó dentro del plantel. No por una cuestión futbolística, sino por cómo se manejó su préstamo a Banfield a fines de 2023, un episodio que no cayó bien en el cuerpo técnico.

Con la salida del Kily, el panorama cambió. Nicolás Vazzoler, durante su interinato, lo reincorporó al plantel profesional. Cañete volvió a entrenar con entusiasmo, decidido a revertir su situación. Sin embargo, con la llegada de Leo Madelón todo quedó en el mismo punto: siguió trabajando con el grupo, recibió una oportunidad y no logró aprovecharla.

Se cierra un ciclo en Unión con muchos altibajos

Así, Ezequiel Cañete concluye una etapa que comenzó con brillo, se vio interrumpida por una dura lesión y nunca volvió a encontrar estabilidad. Su salida abre un nuevo capítulo tanto para él como para Unión, que continúa rearmando su plantel pensando en el 2026.

