Regatas (SF) y El Quillá se despidieron del Repechaje Prefederal con victorias

Regatas Santa Fe y Náutico El Quillá, que este año no pudieron mantenerse en la A1 del Prefederal, completaron el cuadrangular repechaje con éxitos

4 de diciembre 2025 · 14:51hs
Regatas (SF) y El Quillá se despidieron del Repechaje Prefederal con victorias

Regatas Santa Fe y Náutico El Quillá, elencos que ascendieron el año pasado y este año no pudieron mantenerse en la A1 del Prefederal, completaron el cuadrangular repechaje con sendos éxitos. En el caso de los Laguneros, golearon en el Mocoretá a Colón (SJ), mientras que el Tiburón doblegó a CUST A en el Pay Zumé.

Además, Almagro B superó a UNL en el inicio de la Fecha 3 del certamen que define posiciones en el ascenso asociativo.

REPECHAJE - TORNEO OFICIAL PREFEDERAL - FECHA 6

Regatas (SF) 94 - Colón (SJ) 69

CUST A 62 - El Quillá 81

TABLA DE POSICIONES

Colón (SJ) 10 (4-2); CUST A y Regatas (SF) 9 (3-3); El Quillá 8 (2-4)

TORNEO DE REPOSICIONAMIENTO A2 - FECHA 3

MIÉRCOLES 3 DE DICIEMBRE

Almagro B 79 - CUST B 54

JUEVES 4 DE DICIEMBRE

21.30 Macabi vs. Kimberley

UNL 20 - Centenario 0

El Quillá Regatas Santa Fe Prefederal
Argentina perdió ante Polonia en su debut en el Mundial

Parque Federal: la ciudad cedió terrenos al gobierno provincial para que se constrtruya una Estación Policial

¿Neris vuelve a Colón? City Torque no lo comprará y crecen las dudas por su futuro

El arquero Gian Piaggio firmará su primer contrato profesional en Colón

Conrado Ibarra tendría chanches de renovar su contrato en Colón

Ezequiel Cañete pondrá fin a su etapa en Unión

Colón tiene en la mira a un mediocampista de Talleres

Ignacio Alessio volvió a lesionarse y Unión le busca un reemplazo temporal

Santa Rosa de Lima: aprehendieron a dos hombres por una presunta tentativa de femicidio y les secuestraron armas de fuego

Santo Tomé: un hombre de 28 años murió tras ser acribillado por dos personas que circulaban en moto

Detuvieron a una mujer y a un hombre por un crimen y una doble tentativa de homicidio en Barranquitas

Coronda: secuestran más de un kilo y medio de marihuana y $677.000 durante un operativo

Cuenta regresiva para el reencuentro de Cacho Deicas con el público santafesino

Santa Fe Mágica: llega el Primer Festival de Cerveza sin alcohol de Sudamérica

Plan Divino llega a Tribus para celebrar la obra de Charly García y Fito Páez

NVLO llega a Santa Fe con un show demoledor

Presentan el libro Atavíos de la nostalgia

