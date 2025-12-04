Regatas Santa Fe y Náutico El Quillá, elencos que ascendieron el año pasado y este año no pudieron mantenerse en la A1 del Prefederal, completaron el cuadrangular repechaje con sendos éxitos. En el caso de los Laguneros, golearon en el Mocoretá a Colón (SJ), mientras que el Tiburón doblegó a CUST A en el Pay Zumé.
Regatas (SF) y El Quillá se despidieron del Repechaje Prefederal con victorias
Regatas Santa Fe y Náutico El Quillá, que este año no pudieron mantenerse en la A1 del Prefederal, completaron el cuadrangular repechaje con éxitos
Por Ovación
4 de diciembre 2025 · 14:51hs
Además, Almagro B superó a UNL en el inicio de la Fecha 3 del certamen que define posiciones en el ascenso asociativo.
REPECHAJE - TORNEO OFICIAL PREFEDERAL - FECHA 6
Regatas (SF) 94 - Colón (SJ) 69
CUST A 62 - El Quillá 81
TABLA DE POSICIONES
Colón (SJ) 10 (4-2); CUST A y Regatas (SF) 9 (3-3); El Quillá 8 (2-4)
TORNEO DE REPOSICIONAMIENTO A2 - FECHA 3
MIÉRCOLES 3 DE DICIEMBRE
Almagro B 79 - CUST B 54
JUEVES 4 DE DICIEMBRE
21.30 Macabi vs. Kimberley
UNL 20 - Centenario 0