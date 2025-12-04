Regatas (SF) y El Quillá se despidieron del Repechaje Prefederal con victorias

Regatas Santa Fe y Náutico El Quillá, que este año no pudieron mantenerse en la A1 del Prefederal, completaron el cuadrangular repechaje con éxitos

Regatas Santa Fe y Náutico El Quillá, elencos que ascendieron el año pasado y este año no pudieron mantenerse en la A1 del Prefederal, completaron el cuadrangular repechaje con sendos éxitos. En el caso de los Laguneros, golearon en el Mocoretá a Colón (SJ), mientras que el Tiburón doblegó a CUST A en el Pay Zumé.