Se aprobó el nuevo régimen previsional municipal de Santa Fe:  "Estamos garantizando la sostenibilidad de la Caja", dijo Poletti

El Concejo aprobó la reforma. El intendente de Santa Fe afirmó que la meta de su gestión es dejar una Caja “ordenada, equilibrada y sostenible”. La reforma actualiza la normativa vigente, eleva aportes, incorpora nuevos requisitos.

Redacción UNO Santa Fe

4 de diciembre 2025 · 15:33hs
Este jueves el Concejo Municipal aprobó la reforma al régimen previsional local, el intendente Juan Pablo Poletti destacó que el objetivo central es avanzar hacia una Caja de Jubilaciones Municipal “ordenada, equilibrada y sostenible”. El proyecto, aprobado este jueves, actualiza la Ordenanza Nº 6.166 y apunta a garantizar el correcto funcionamiento del sistema previsional.

Dijimos que nos íbamos a hacer cargo de los problemas y es lo que estamos haciendo con esta reforma. Agradezco el acompañamiento del Concejo para avanzar en una solución de fondo”, expresó Poletti tras la votación.

Pullaro dijo que sin la reforma previsional "la Caja de Jubilaciones tendría un déficit de 50.000 millones de pesos por mes"

La aprobación llegó luego del análisis realizado por una comisión especial que evaluó alternativas para equilibrar el sistema. Según explicó el intendente, la situación financiera de la Caja hacía necesarias decisiones “concretas y urgentes” para evitar que el déficit continuara creciendo. “Trabajamos para que la Caja de Jubilaciones sea sostenible para las actuales y próximas generaciones”, insistió.

Entre los puntos centrales de la reforma se destacan:

  • Incremento de los aportes personales de los trabajadores municipales.

  • Aporte adicional para los funcionarios.

  • Incorporación de hijos estudiantes hasta los 25 años como beneficiarios de pensiones.

  • Exigencia de exámenes preocupacionales para acceder a beneficios.

  • Tope de edad para el ingreso al sistema y definición de un único tope para la jubilación máxima.

  • Nuevos mecanismos para cobrar el déficit de organismos adheridos.

  • Limitación del reconocimiento de servicios fictos.

Desde el municipio aclararon que los cambios en los aportes no afectan a los jubilados y pensionados actuales.

Una Caja con 51 municipios y comunas adheridos

La Caja Municipal comprende a 51 municipios y comunas de la provincia: 26 son deficitarios y 25 superavitarios. Desde hace años, el organismo absorbe el déficit de los entes que no logran sostenerse, una situación que dejó de ser viable.

Durante la actual gestión de Poletti, y dentro del plan para ordenar y sanear la Caja, se avanzó en reuniones con los municipios que registraban deudas. Como resultado, se firmaron 14 convenios de pago: uno con la Municipalidad de Santa Fe y otros 13 con municipios y comunas deficitarios.

