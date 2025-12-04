Uno Santa Fe | Colón | Colón

Conrado Ibarra tendría chanches de renovar su contrato en Colón

El defensor Conrado Ibarra termina su contrato a fin de año y en los últimos días surgieron charlas para buscar una renovación en Colón

4 de diciembre 2025 · 15:19hs
Conrado Ibarra tendría chanches de renovar su contrato en Colón

En medio del reacomodamiento institucional tras la asunción formal de José Alonso como presidente, Colón sigue moviéndose en torno a los contratos que vencen el 31 de diciembre y uno de los nombres que tomó impulso en las últimas horas es Conrado Ibarra.

El lateral, que había quedado en una situación incierta, ahora tendría chances de renovar. Fue uno de los que terminó jugando con Ezequiel Medrán y por eso su continuidad estaría entre los casos a resolver antes de la depuración del plantel que arrancó con la gestión saliente.

Su temporada podría haber sido más amplia si no fuera por las recurrentes lesiones en los tobillos, que lo tuvieron a maltraer durante buena parte de la Primera Nacional. Eso sí, todavía no está claro si es lateral o volante por izquierda.

Conrado Ibarra tiene chances de renovar en Col&oacute;n.

Conrado Ibarra tiene chances de renovar en Colón.

La renovación de Ibarra podría resolverse en los próximos días, ahora que la nueva dirigencia ya asumió tareas formales. Es uno de los casos que estaría dentro de la reestructuración.

Otro contrato a resolver en Colón: Kevin Colli

Además del zurdo, Kevin Colli también finaliza su contrato el 31 de diciembre. El volante tuvo algunos partidos con Medrán, pero tras el cambio de mando dirigencial todavía no hubo avances ni definiciones respecto a su futuro.

