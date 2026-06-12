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Scaglia y Schiaretti pidieron la salida de Adorni del gobierno de Milei

La diputada nacional de Provincias Unidas y jefa del PRO de Santa Fe y el exgobernador de Córdoba reforzaron la embestida contra el jefe de Gabinete por las irregularidades en su declaración jurada

12 de junio 2026 · 18:25hs
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“Adorni debió renunciar hace rato. No es víctima

Foto: Marcelo Bustamante / La Capital.

“Adorni debió renunciar hace rato. No es víctima, es responsable", enfatizó Gisela Scaglia.

La diputada nacional de Provincias Unidas (PU) y titular del PRO en Santa Fe, Gisela Scaglia, cuestionó este viernes con dureza al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en medio de la polémica por las irregularidades en su declaración jurada, e insistió en que el funcionario no debería continuar en el cargo. La misma posición fue exteriorizada por su par y exgobernador de Córdoba Juan Schiaretti.

“(Adorni) Nos toma el pelo. Mintió y seguirá mintiendo porque no tiene cómo explicar su patrimonio. Decir que acomodó sus cuentas porque encontró un pendrive es el modo más burdo de reírse en la cara de la gente”, afirmó Scaglia acerca del jefe de Gabinete.

En esa línea, la exvicegobernadora de Santa Fe agregó: “Adorni debió renunciar hace rato. No es víctima, es responsable. El presidente (Javier Milei) debe decirle que se vaya. No se entiende por qué todavía se lo sostiene. Ningún ministro lo defendió públicamente, tampoco quienes en Santa Fe defienden al Ejecutivo nacional”.

Adorni y la confianza de la gente

Para la gente que confió en este gobierno, la situación no da para más. Estoy segura de que pone en duda cualquier inversión que pueda venir a la Argentina, porque la economía es confianza”, subrayó Scaglia, en declaraciones a LT8.

A su turno, Schiaretti sentó posición frente a la declaración jurada de bienes que Adorni presentó y defendió en una entrevista televisiva.

Adorni no puede seguir siendo jefe de Gabinete. El gobierno nacional no puede seguir sosteniendo la mentira ni un día más. Adorni ocupa uno de los cargos más altos de la República Argentina con rango constitucional”, escribió Schiaretti en su cuenta de la red social X.

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Para el cordobés, Adorni “les mintió al pueblo argentino y al Congreso de la Nación”. Y, en esa línea, añadió: “El país necesita funcionarios que digan la verdad y no ejerzan el poder para beneficio propio. Basta de encubrir”.

Scaglia y Schiaretti se sumaron, de ese modo, a la presión del PRO, la Unión Cívica Radical (UCR) y otros espacios aliados al gobierno de Milei contra Adorni.

Dardos contra el jefe de Gabinete

Los cuestionamientos se suman, incluso, a los pronunciamientos de miembros del gobierno como Patricia Bullrich, jefa de los senadores nacionales del oficialismo, y la vicepresidenta Victoria Villarruel (calificó como una “vergüenza” el accionar del jefe de Gabinete).

En la UCR consideraron de “extrema gravedad” la situación de Adorni y recordaron: “Frente al propio Congreso dijo que en sus declaraciones juradas «nunca existió ocultación alguna». Ahora reconoce lo contrario. Quien le miente al Congreso no está en condiciones de conducir el Estado”.

>>Leer más: Tras presentar su polémica declaración jurada, Adorni anunció que expondrá en el Senado en julio

A su turno, el PRO difundió un duro comunicado en el que calificó la situación como “una falta grave”. Y añadió: “Un funcionario no puede decirles a los argentinos y al Congreso que no ocultó nada, y después admitir que sí lo hizo. Eso no tiene ninguna justificación posible”.

Adorni Gisela Scaglia Juan Schiaretti Milei
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