Se reúne el Gabinete en Casa Rosada: agenda del Congreso y Asamblea Legislativa

La mesa política del Gobierno se reunió este lunes en la Casa Rosada, en la previa de las sesiones del Senado que tendrán lugar esta semana: el martes para designar autoridades, el jueves para tratar ley penal juvenil y ley de glaciares y el viernes próximo para sancionar la reforma laboral.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, citó al reducido círculo a cargo de las negociaciones legislativas a reeditar sus encuentros semanales para afinar la estrategia en el tramo final de la prórroga veraniega.

La reunión de gabinete es a las 9 de hoy

Este martes a las 9, en tanto, Adorni encabezará una reunión de gabinete para ratificar la agenda legislativa de la última semana de extraordinarias y el discurso del presidente Javier Milei ante la Asamblea Legislativa.

Los ministros Diego Santilli (Interior) y Luis Caputo (Economía); la jefa de bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, Patricia Bullrich; la secretaria general de Presidencia, Karina Milei; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el armador nacional Eduardo “Lule” Menem, estuvieron este lunes en Balcarce 50, y se espera que varios vuelvan a estar presentes hoy.

También el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, y el asesor presidencial Santiago Caputo.

La agenda

Fuentes oficiales recalcaron que los selectos integrantes del núcleo duro conversaron sobre los proyectos de ley que el Senado debatirá desde el jueves: la nueva ley de glaciares (uno de los temas más relevantes para el Gobierno, tal como recalcan desde el entorno del Presidente), el Régimen Penal Juvenil y el acuerdo Mercosur-Unión Europea.

También se repasó la agenda parlamentaria que se impulsará a partir del 1 de marzo, fecha de inicio de las sesiones ordinarias del Congreso.

Javier Milei dedicará parte del discurso a dar detalles de los proyectos de su fuerza política y a repasar parte de su gestión.

Pasadas las 16, la reunión de la mesa política finalizó. Ninguno de los asistentes que se retiraron por la explanada de la Casa Rosada dieron declaraciones sobre detalles adicionales del encuentro, pero las caras demostraron buen humor. Previsible tras la jornada parlamentaria del último jueves en la que el oficialismo consiguió sancionar el proyecto de reforma laboral.

