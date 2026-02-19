Uno Santa Fe | Política | oficialismo

[VIVO] El oficialismo consiguió quórum y la Cámara de Diputados ya debate la reforma laboral

En medio de un paro nacional de 24 horas convocado por la CGT en rechazo al proyecto, la Cámara de Diputados consiguió el quórum necesario y comenzó el debate de la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional

19 de febrero 2026 · 15:14hs
En VIVO: el oficialismo consiguió quórum y la Cámara de Diputados ya debate la reforma laboral

En VIVO: el oficialismo consiguió quórum y la Cámara de Diputados ya debate la reforma laboral

La Cámara de Diputados de la Nación alcanzó el quórum reglamentario con alrededor de 130 legisladores y dio inicio formal al debate de la denominada Ley de Modernización Laboral, impulsada por el Gobierno del presidente Javier Milei. La sesión había sido convocada para las 14 horas y a esa hora se habilitó el tratamiento en el recinto.

El oficialismo, con el bloque La Libertad Avanza y aliados como el PRO, la UCR, el MID y varias fuerzas provinciales, logró reunir los apoyos necesarios para abrir el debate pese a la abstención de sectores del kirchnerismo y de la izquierda.

Contexto de tensión: paro de la CGT y protestas

La votación se produce en un clima de alta conflictividad sindical: la Confederación General del Trabajo (CGT) convocó a un paro general de 24 horas coincidente con el tratamiento de la reforma, en rechazo al proyecto oficialista, que considera un ataque a derechos laborales.

Embed

La huelga afecta principalmente al transporte de pasajeros, bancos y otros servicios esenciales y se vive con manifestaciones en las inmediaciones del Congreso, donde miles de trabajadores y organizaciones acompañan el rechazo al proyecto.

Qué se debate y cómo sigue

El proyecto de reforma laboral ya cuenta con media sanción del Senado y fue modificado en comisión antes de llegar al recinto, entre otros cambios la eliminación del polémico artículo 44 que recortaba pagos por licencias médicas. Estas modificaciones implican que, si Diputados aprueba el texto hoy, el expediente deberá volver al Senado para su sanción definitiva.

Adorni calificó de "extorsivo" el paro de la CGT y aseguró: "Por algo la gente los odia"

Legisladores oficialistas sostienen que la reforma busca “modernizar” el mercado laboral, atraer inversiones y reducir la informalidad, mientras sectores gremiales y opositores advierten que la iniciativa limita derechos como la capacidad de huelga y reduce indemnizaciones.

Previo al inicio de la sesión, algunos diputados del oficialismo defendieron aspectos de la reforma y pidieron evitar posturas extremas, incluso proponiendo ideas como habilitar las billeteras virtuales como cuentas sueldo o ajustar normas para reducir la litigiosidad laboral.

En paralelo, desde la CGT y distintos gremios se repite el rechazo al proyecto, acusándolo de ser regresivo para los derechos laborales y de priorizar intereses empresariales por sobre la protección del trabajador.

oficialismo quorum Diputados
Noticias relacionadas
[en vivo] tras cambios en el proyecto, el gobierno descuenta la aprobacion de la ley de reforma laboral en el senado

[EN VIVO] Tras cambios en el proyecto, el Gobierno descuenta la aprobación de la ley de reforma laboral en el Senado

Patricia Bullrich en el Senado, tratará de defender el proyecto de Presupuesto 2026 del oficialismo sin modificaciones

Reforma laboral: el Gobierno acordó 28 cambios y asegura tener los votos para la media sanción

El Gobierno nacional pidió el retiro del proyecto de Reforma de la ley penal juvenil

El Gobierno retiró el proyecto de Reforma Penal Juvenil: las razones de la decisión

Javier Milei firma tantos DNU como leyes se promulgan

En el receso legislativo, Javier Milei dictó tantos DNU como leyes promulgadas en todo 2025

Lo último

La sesión de Diputados arrancó con un picante cruce entre una legisladora santafesina y Lilia Lemoine

La sesión de Diputados arrancó con un picante cruce entre una legisladora santafesina y Lilia Lemoine

Tests en Bahréin: Colapinto terminó sexto en la segunda sesión del día

Tests en Bahréin: Colapinto terminó sexto en la segunda sesión del día

Acueducto biprovincial: diez empresas compiten por un nuevo tramo clave que llevará agua a diez localidades

Acueducto biprovincial: diez empresas compiten por un nuevo tramo clave que llevará agua a diez localidades

Último Momento
La sesión de Diputados arrancó con un picante cruce entre una legisladora santafesina y Lilia Lemoine

La sesión de Diputados arrancó con un picante cruce entre una legisladora santafesina y Lilia Lemoine

Tests en Bahréin: Colapinto terminó sexto en la segunda sesión del día

Tests en Bahréin: Colapinto terminó sexto en la segunda sesión del día

Acueducto biprovincial: diez empresas compiten por un nuevo tramo clave que llevará agua a diez localidades

Acueducto biprovincial: diez empresas compiten por un nuevo tramo clave que llevará agua a diez localidades

Citan a indagatoria a Claudio Chiqui Tapia y Pablo Toviggino en la causa AFA por retención de impuestos y aportes

Citan a indagatoria a Claudio "Chiqui" Tapia y Pablo Toviggino en la causa AFA por retención de impuestos y aportes

Entre la lluvia y decisiones, Madelón piensa en los 11 de Unión para recibir a Aldosivi

Entre la lluvia y decisiones, Madelón piensa en los 11 de Unión para recibir a Aldosivi

Ovación
Todo lo que el hincha de Unión necesita conocer para el cotejo ante Aldosivi en Santa Fe

Todo lo que el hincha de Unión necesita conocer para el cotejo ante Aldosivi en Santa Fe

El plantel de Liga Argentina en Colón volvió a la cancha tras normalizarse la situación salarial

El plantel de Liga Argentina en Colón volvió a la cancha tras normalizarse la situación salarial

La Liga Nacional puso primera con victoria de Banco Provincial

La Liga Nacional puso primera con victoria de Banco Provincial

El fútbol femenino de Unión protagonizó un hecho histórico

El fútbol femenino de Unión protagonizó un hecho histórico

Tests en Bahréin: Colapinto terminó sexto en la segunda sesión del día

Tests en Bahréin: Colapinto terminó sexto en la segunda sesión del día

Policiales
La Federal desbarató a una familia dedicada a la venta de drogas en barrio Acapulco en la localidad de Josefina

La Federal desbarató a una familia dedicada a la venta de drogas en barrio Acapulco en la localidad de Josefina

Apuntaron con un arma a la Policía, huyeron en moto y fueron atrapados con plantas de marihuana: el menor tiene 15 años

Apuntaron con un arma a la Policía, huyeron en moto y fueron atrapados con plantas de marihuana: el menor tiene 15 años

En un control realizado por Gendarmería en la ruta nacional 34 secuestro aves y tortugas traídas desde el norte para vender en Buenos Aires

En un control realizado por Gendarmería en la ruta nacional 34 secuestro aves y tortugas traídas desde el norte para vender en Buenos Aires

Escenario
Emanero llega a el litoral, presentando su nuevo álbum Todo por un beso

Emanero llega a el litoral, presentando su nuevo álbum "Todo por un beso"

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

"Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios" llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

Cardellino, una de las voces más interesantes del pop alternativo actual, regresa a Tribus

Cardellino, una de las voces más interesantes del pop alternativo actual, regresa a Tribus