Sergio Berni: "Si Néstor se levanta de la tumba, saca de una patada en el orto a unos cuantos"

También se refirió a la situación de la expresidenta, quien ratificó que no será candidata: "Dijo que no iba a ser candidata. Por lo tanto, creo que no va a ser. Me parece que estas maniobras judiciales de ponerle el peso de una condena injusta a Cristina no la vuelve competitiva y eso fue lo que dijo en su discurso. Dijo que no va a ser candidata y yo le creo".

Por otra parte, se refirió a la posibilidad de ser candidato a presidente pero aclaró que en ese ítem no cuenta con el financiamiento adecuado.

Allí explicó que "un candidato necesita cuatro cosas: primero, vocación de poder, y le puedo asegurar que tengo una gran vocación de poder; segundo, tiene que tener una estructura electoral, que la tengo; después, tiene que tener votos y, cuando camino en la calle, me va muy bien; y la cuarta, como dijo Patricia Bullrich, que ella estaba en desventaja porque (Horacio Rodríguez) Larreta le había dicho que tenía seis millones de dólares. Hay que conseguir seis millones de dólares, con eso le peleo a cualquiera".

Sergio Berni también dejó otras frases en TN para tener en cuenta:

* "El peronismo fracasó hace rato, está totalmente disperso. ¿Qué es el peronismo? Hay una dispersión tremenda en el peronismo".

* "Tener de presidente a alguien que no es peronista es el error más grande que pudo haber cometido el Partido Justicialista. Alberto Fernández hizo un gran daño".

* "Con Máximo Kirchner discutimos muy fuerte. Esto no es un club de amigos, nos sentamos a discutir el futuro de la patria. En el momento que discutimos con Máximo, discutimos desde lo político".

* "Alberto Fernández es un ingrato. Dijo en el off que supuestamente quería terminar con el kirchnerismo. Me parece que tratar de acabar con el legado de la persona (en referencia a Néstor Kirchner) que le dio la oportunidad de ser algo más que un vendedor de autos usados. Fue un golpe muy bajo lo que hizo Alberto, que fue un daño muy grande al peronismo. Me parece que se jactaba de decir que se murió su mejor amigo, y maltrató a su viuda por muchos años".

* "Si no hay quien tome la bandera y la lleve a lo más alto de la colina es porque fracasamos. Además, coincido con Máximo, Cristina dio todo lo que tiene que dar una persona en servicio de la Patria. No se le puede exigir más de lo que dio".

* "La muerte de Néstor la dejó a Cristina en un estado de vulnerabilidad muy grande".

* "El kirchnerismo acompañó las decisiones de Alberto Fernández y ese no es el proyecto nacional con el que soñé toda mi vida y por eso me distancié".

* "Nunca voy a coincidir con el Aníbal Fernández de ahora; me quedo con el Aníbal de antes de asumir. Aníbal le hizo mucho daño a la provincia perdiendo la elección con una desconocida (refiriéndose a María Eugenia Vidal)".

* "Antes muerto que votar a Juan Grabois".

