Siprus protesta este miércoles y marcha al Ministerio de Salud

"Los puntos no resueltos por el Ejecutivo provincial son las deudas salariales de meses que siguen sin resolverse y quienes son refuerzos Covid no cobran desde julio; el Ministerio tiene cargados en el sistema de reemplazo a los monotributistas, pero no hace públicas las listas y no han mandado los listados a la Legislatura para que se creen los cargos antes de fin de año; no se avanzó en el pago de los adicionales; no se ponen en práctica las leyes aprobadas de cambio de escalafón (tanto de Trabajo Social que esperan hace años como del resto de las profesiones aprobadas el año pasado)", enumeraron las demandas en un comunicado.

“En la jornada continuaremos solicitando la reapertura de la paritaria salarial para blanqueo del aumento otorgado y que se empiece a discutir que los sueldos no queden por debajo de la inflación. Las autoridades reconocieron que las consultas al sector público aumentaron un 50% entre este y el año anterior. Y más allá de las declaraciones propagandísticas, esto se sostuvo con el mismo personal, sin los reemplazos necesarios, con una postergación de 5 meses de la discusión de nuestros salarios y condiciones de trabajo, y con problemas en los insumos”, detallaron desde Siprus.

“Ahora, cuando el desgaste en los equipos de salud es muy profundo, siguen sin resolver los problemas”, denunciaron las y los profesionales de la salud. Por eso, también el 10 de noviembre junto a la federación Fesprosa se sumarán a la Jornada Nacional de Lucha para la cual los próximos días se someterá a votación la modalidad que se adoptará en la provincia.