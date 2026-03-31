La Municipalidad de Santa Fe anunció que desde este 1° de abril ya está disponible la descarga de la nueva aplicación del Sistema de Estacionamiento Ordenado Municipal (SEOM), una herramienta clave para modernizar el estacionamiento medido en la ciudad. La app es compatible con dispositivos Android e iOS y quienes la instalen recibirán un crédito de bienvenida de $30.000, válido hasta el 30 de abril.
Nuevo SEOM en Santa Fe: cómo descargar la app y acceder a $30.000 de crédito
Desde el 1° de abril ya está disponible la aplicación oficial. El sistema comienza a funcionar el 6 con una tarifa inicial de $1000 por hora
El lanzamiento forma parte de una estrategia para ordenar la movilidad urbana, optimizar el uso del espacio público y mejorar la experiencia de conductores en las zonas de mayor circulación.
El intendente Juan Pablo Poletti destacó que esta iniciativa responde a uno de los principales objetivos de su gestión: “ordenar la ciudad”. En ese sentido, explicó que el crecimiento del parque automotor y la concentración vehicular en el micro y macrocentro generan desorden y congestión, por lo que el nuevo sistema busca agilizar, modernizar y garantizar mayor rotación en las dársenas.
Además, el mandatario remarcó la importancia de que los usuarios descarguen la aplicación lo antes posible para aprovechar el beneficio: “Quienes lo hagan tendrán un crédito de bienvenida de $30.000 para usar durante todo el mes de abril”.
Un sistema más ágil y accesible
El nuevo SEOM digital permitirá cargar saldo de forma online, aunque también contará con puntos físicos habilitados —como kioscos y comercios— para quienes no utilicen medios electrónicos. Esto apunta a que el sistema sea más inclusivo y accesible para todos los usuarios.
Por su parte, el secretario de Gobierno, Control, Movilidad y Seguridad Ciudadana, Sebastián Mastropaolo, aseguró que la aplicación fue diseñada para ser intuitiva y fácil de usar, y remarcó que los primeros días serán clave para que los vecinos puedan adaptarse al nuevo sistema.
Cuándo comienza a funcionar y tarifas
Desde el lunes 6 de abril, el sistema comenzará a operar plenamente, permitiendo a los usuarios estacionar y gestionar el servicio desde la app.
En cuanto al esquema tarifario, se definió un valor inicial de $1000 por hora, con incrementos progresivos en las horas siguientes, una medida orientada a fomentar la rotación vehicular en las zonas más concurridas.
En una segunda etapa, el sistema incorporará funciones avanzadas que permitirán acceder a información en tiempo real sobre la disponibilidad de dársenas, mejorando aún más la circulación y reduciendo tiempos de búsqueda de estacionamiento.
Paso a paso: cómo descargar la app del Nuevo SEOM
Para comenzar a utilizar el sistema, los usuarios deben seguir estos pasos:
- Ingresar a la tienda de aplicaciones del celular (App Store o Play Store).
- Buscar la aplicación oficial “Nuevo SEOM”.
- Descargarla e instalarla en el dispositivo.
- Abrir la app, elegir el método de ingreso y completar el registro.
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