Nuevo SEOM en Santa Fe: cómo descargar la app y acceder a $30.000 de crédito

Desde el 1° de abril ya está disponible la aplicación oficial. El sistema comienza a funcionar el 6 con una tarifa inicial de $1000 por hora

Desde el 1 de abril se podrá bajar la nueva aplicación para utilizar el sistema de estacionamiento medido

La Municipalidad de Santa Fe anunció que desde este 1° de abril ya está disponible la descarga de la nueva aplicación del Sistema de Estacionamiento Ordenado Municipal (SEOM) , una herramienta clave para modernizar el estacionamiento medido en la ciudad. La app es compatible con dispositivos Android e iOS y quienes la instalen recibirán un crédito de bienvenida de $30.000 , válido hasta el 30 de abril .

El lanzamiento forma parte de una estrategia para ordenar la movilidad urbana , optimizar el uso del espacio público y mejorar la experiencia de conductores en las zonas de mayor circulación.

El intendente Juan Pablo Poletti destacó que esta iniciativa responde a uno de los principales objetivos de su gestión: “ordenar la ciudad”. En ese sentido, explicó que el crecimiento del parque automotor y la concentración vehicular en el micro y macrocentro generan desorden y congestión, por lo que el nuevo sistema busca agilizar, modernizar y garantizar mayor rotación en las dársenas.

Además, el mandatario remarcó la importancia de que los usuarios descarguen la aplicación lo antes posible para aprovechar el beneficio: “Quienes lo hagan tendrán un crédito de bienvenida de $30.000 para usar durante todo el mes de abril”.

Un sistema más ágil y accesible

El nuevo SEOM digital permitirá cargar saldo de forma online, aunque también contará con puntos físicos habilitados —como kioscos y comercios— para quienes no utilicen medios electrónicos. Esto apunta a que el sistema sea más inclusivo y accesible para todos los usuarios.

Por su parte, el secretario de Gobierno, Control, Movilidad y Seguridad Ciudadana, Sebastián Mastropaolo, aseguró que la aplicación fue diseñada para ser intuitiva y fácil de usar, y remarcó que los primeros días serán clave para que los vecinos puedan adaptarse al nuevo sistema.

Cuándo comienza a funcionar y tarifas

Desde el lunes 6 de abril, el sistema comenzará a operar plenamente, permitiendo a los usuarios estacionar y gestionar el servicio desde la app.

En cuanto al esquema tarifario, se definió un valor inicial de $1000 por hora, con incrementos progresivos en las horas siguientes, una medida orientada a fomentar la rotación vehicular en las zonas más concurridas.

En una segunda etapa, el sistema incorporará funciones avanzadas que permitirán acceder a información en tiempo real sobre la disponibilidad de dársenas, mejorando aún más la circulación y reduciendo tiempos de búsqueda de estacionamiento.

Paso a paso: cómo descargar la app del Nuevo SEOM

Para comenzar a utilizar el sistema, los usuarios deben seguir estos pasos:

Ingresar a la tienda de aplicaciones del celular ( App Store o Play Store ).

del celular ( o ). Buscar la aplicación oficial “Nuevo SEOM” .

. Descargarla e instalarla en el dispositivo.

Abrir la app, elegir el método de ingreso y completar el registro.

SEOM en conferencia final

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