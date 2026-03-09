Quién es Mojtaba Jameneí, hijo del fallecido ayatolá y nuevo líder supremo de Irán

La Asamblea de Expertos lo designó como tercer líder del sistema sagrado de la República Islámica de Irán. Su padre fue abatido el 28 de febrero durante el primer día de los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra el país persa

Mojtaba Jameneí, hijo del fallecido ayatolá, Ali Jameneí, fue elegido como líder supremo de Irán , informó este domingo en la noche la agencia IRNA. En un comunicado la Asamblea de Expertos señaló que por votación decisiva se nombró al ayatolá Seyed Mojtaba Hosseini Jameneí como tercer líder del sistema sagrado de la República Islámica de Irán.

“Esta Asamblea, tras exhaustivas y amplias deliberaciones y utilizando las facultades previstas en el artículo 108 de la Constitución, cumpliendo con su deber religioso y con la convicción de responder ante Dios Todopoderoso, en su sesión extraordinaria de hoy ha designado y presentado al ayatolá Seyed Mojtaba Hosseini Jameneí (que Dios lo proteja) , con el voto decisivo de los representantes de la Asamblea de Expertos del Liderazgo , como tercer líder del sagrado sistema de la República Islámica de Irán ”, afirmaron en el comunicado.

Irán ayatolá Mojtaba Jameneí 1

Asamblea de Expertos de Irán formada por 88 clérigos

Más temprano, dos miembros de la Asamblea de Expertos aseguraron que ya se había elegido al nuevo líder supremo del país, sucesor del asesinado ayatolá, Alí Jameneí, aunque no habían anunciado todavía públicamente su nombre.

“La elección del liderazgo ya se ha llevado a cabo y el líder ha sido determinado”, dijo el ayatolá Ahmad Alamolhoda, miembro de la Asamblea de Expertos, un cuerpo formado por 88 clérigos que se elige en las urnas cada cuatro años.

La Asamblea de Expertos dijo que pese a “maniobras de los enemigos” se eligió conforme a la Constitución e hizo un llamado a que este nuevo liderazgo “debe ser un símbolo de consenso nacional” porque ahora se necesita aún más de “unidad y solidaridad”.

La Guardia Revolucionaria expresa su obediencia al nuevo líder

La Guardia Revolucionaria expresó este lunes su obediencia al recién nombrado nuevo líder supremo de la República Islámica de Irán, Mojtaba Jameneí, quien hereda del cargo de su padre, muerto en los ataques de Estados Unidos e Israel.

“Felicitamos la elección del jurista plenamente cualificado, joven pensador y el más conocedor de las cuestiones políticas y sociales, el ayatolá Seyed Mojtaba Jameneí, y expresamos nuestro respeto, lealtad y obediencia hacia el elegido por la Asamblea de Expertos del Liderazgo”, indicó el cuerpo militar de élite en un comunicado.

Los Guardianes aseguró que “como soldado y brazo poderoso del liderazgo” está “preparado para obedecer plenamente y sacrificarse por las órdenes del líder supremo de nuestro tiempo, el ayatolá Seyed Mojtaba Jameneí”.

Además, consideró la elección de Mojtaba como el tercer líder supremo de Irán, tras Alí Jameneí y Ruholá Jomeiní, como un nuevo amanecer y el inicio de una nueva etapa en la Revolución.

Con la misión de proteger a la Revolución Islámica y paralela a las Fuerzas Armadas convencionales, la Guardia Revolucionaria es el cuerpo militar más poderoso del país persa y controla el programa de misiles balístico iraní.