Unión prepara la visita a Independiente con posibles cambios en la lista de concentrados

Unión visitará a Independiente, con una lista de viajeros a Avellaneda que tendría una baja y un regreso, más una ausencia que se repite.

Unión continúa con la preparación para el partido de este martes a las 19.45 frente a Independiente, que se disputará en el estadio Libertadores de América por la fecha 10 de la Zona A del Torneo Apertura de la Liga Profesional.

El equipo que conduce Leonardo Madelón llega a este compromiso con confianza luego de haber conseguido dos triunfos consecutivos, primero ante Sarmiento de Junín y posteriormente frente a Instituto de Córdoba.

Maizon Rodríguez se recuperó y será titular en Unión

Una de las buenas noticias para el cuerpo técnico es la recuperación de Maizon Rodríguez. El mediocampista había sufrido un esguince de tobillo que lo obligó a abandonar el campo de juego durante el primer tiempo del encuentro ante Instituto.

Sin embargo, el jugador evolucionó favorablemente y todo indica que estará disponible, lo que abre la posibilidad de que Madelón pueda repetir la formación que viene de ganar sus dos últimos compromisos en el campeonato (ante Aldosivi no fue titular Brahian Cuello).

Cambios en la lista de concentrados

Las principales novedades podrían aparecer en la nómina de futbolistas convocados para viajar a Avellaneda. El delantero Agustín Colazo continuaría fuera de la lista debido a una molestia en una de sus rodillas, situación que ya lo había dejado al margen de los últimos compromisos.

Unión Barracas Central Nicolás Palavecino 1 Nicolás Palavecino volverá a ser considerado por Leo Madelón para la visita de Unión a Independiente. UNO Santa Fe | José Busiemi

En contrapartida, regresaría a la convocatoria Nicolás Palavecino, quien no había sido citado en el partido anterior por una decisión táctica del entrenador.

Por otra parte, el defensor Nicolás Paz tampoco formará parte de la delegación que viajará a Buenos Aires. El zaguero arrastra una lesión en uno de sus tobillos y aún no pudo sumar minutos oficiales en lo que va de la temporada.

Una sola modificación respecto al último partido

De esta manera, la única variante en la lista de viajeros respecto del encuentro frente a Instituto sería el regreso de Palavecino en lugar de Paz.

Con este panorama, Unión ultimará detalles en las próximas horas antes de emprender el viaje a Avellaneda, donde buscará sumar ante Independiente y extender su buen momento en el Torneo Apertura.