Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión prepara la visita a Independiente con posibles cambios en la lista de concentrados

Unión visitará a Independiente, con una lista de viajeros a Avellaneda que tendría una baja y un regreso, más una ausencia que se repite.

Ovación

Por Ovación

9 de marzo 2026 · 11:55hs
Unión prepara la visita a Independiente con posibles cambios en la lista de concentrados

Prensa Unión

Unión continúa con la preparación para el partido de este martes a las 19.45 frente a Independiente, que se disputará en el estadio Libertadores de América por la fecha 10 de la Zona A del Torneo Apertura de la Liga Profesional.

LEER MÁS: Unión y una visita históricamente esquiva a Independiente en Avellaneda

El equipo que conduce Leonardo Madelón llega a este compromiso con confianza luego de haber conseguido dos triunfos consecutivos, primero ante Sarmiento de Junín y posteriormente frente a Instituto de Córdoba.

Maizon Rodríguez se recuperó y será titular en Unión

Una de las buenas noticias para el cuerpo técnico es la recuperación de Maizon Rodríguez. El mediocampista había sufrido un esguince de tobillo que lo obligó a abandonar el campo de juego durante el primer tiempo del encuentro ante Instituto.

Sin embargo, el jugador evolucionó favorablemente y todo indica que estará disponible, lo que abre la posibilidad de que Madelón pueda repetir la formación que viene de ganar sus dos últimos compromisos en el campeonato (ante Aldosivi no fue titular Brahian Cuello).

Cambios en la lista de concentrados

Las principales novedades podrían aparecer en la nómina de futbolistas convocados para viajar a Avellaneda. El delantero Agustín Colazo continuaría fuera de la lista debido a una molestia en una de sus rodillas, situación que ya lo había dejado al margen de los últimos compromisos.

Unión Barracas Central Nicolás Palavecino 1
Nicolás Palavecino volverá a ser considerado por Leo Madelón para la visita de Unión a Independiente.

Nicolás Palavecino volverá a ser considerado por Leo Madelón para la visita de Unión a Independiente.

En contrapartida, regresaría a la convocatoria Nicolás Palavecino, quien no había sido citado en el partido anterior por una decisión táctica del entrenador.

Por otra parte, el defensor Nicolás Paz tampoco formará parte de la delegación que viajará a Buenos Aires. El zaguero arrastra una lesión en uno de sus tobillos y aún no pudo sumar minutos oficiales en lo que va de la temporada.

Una sola modificación respecto al último partido

De esta manera, la única variante en la lista de viajeros respecto del encuentro frente a Instituto sería el regreso de Palavecino en lugar de Paz.

LEER MÁS: Balance del parate: los puntos a favor y en contra para Unión

Con este panorama, Unión ultimará detalles en las próximas horas antes de emprender el viaje a Avellaneda, donde buscará sumar ante Independiente y extender su buen momento en el Torneo Apertura.

Unión Independiente Maizon Rodríguez
Noticias relacionadas
union y una visita historicamente esquiva a independiente en avellaneda

Unión y una visita históricamente esquiva a Independiente en Avellaneda

conmocion en colon por la muerte de la joven futbolista tiara lemos

Conmoción en Colón por la muerte de la joven futbolista Tiara Lemos

madelon, con la chance de parar a su equipo ideal en union

Madelón, con la chance de parar a su equipo ideal en Unión

balance del parate: los puntos a favor y en contra para union

Balance del parate: los puntos a favor y en contra para Unión

Lo último

El nuevo escenario que podría albergar la Finalissima entre Argentina y España

El nuevo escenario que podría albergar la Finalissima entre Argentina y España

El archivo que expone a Claudio Tapia: Si hilamos sino deberíamos tener 18 equipos en primera

El archivo que expone a Claudio Tapia: "Si hilamos sino deberíamos tener 18 equipos en primera"

Helvecia: secuestran equipos electrónicos en un supermercado y en la casa de un matrimonio chino investigado por grooming

Helvecia: secuestran equipos electrónicos en un supermercado y en la casa de un matrimonio chino investigado por grooming

Último Momento
El nuevo escenario que podría albergar la Finalissima entre Argentina y España

El nuevo escenario que podría albergar la Finalissima entre Argentina y España

El archivo que expone a Claudio Tapia: Si hilamos sino deberíamos tener 18 equipos en primera

El archivo que expone a Claudio Tapia: "Si hilamos sino deberíamos tener 18 equipos en primera"

Helvecia: secuestran equipos electrónicos en un supermercado y en la casa de un matrimonio chino investigado por grooming

Helvecia: secuestran equipos electrónicos en un supermercado y en la casa de un matrimonio chino investigado por grooming

La otra misión que tendrá Unión ante Independiente en el Libertadores de América

La otra misión que tendrá Unión ante Independiente en el Libertadores de América

San Pablo despidió sorpresivamente a Hernán Crespo

San Pablo despidió sorpresivamente a Hernán Crespo

Ovación
Sofía Garcés, nadadora de Unión, se prepara para competir en Egipto representando a la Argentina

Sofía Garcés, nadadora de Unión, se prepara para competir en Egipto representando a la Argentina

El archivo que expone a Claudio Tapia: Si hilamos sino deberíamos tener 18 equipos en primera

El archivo que expone a Claudio Tapia: "Si hilamos sino deberíamos tener 18 equipos en primera"

La otra misión que tendrá Unión ante Independiente en el Libertadores de América

La otra misión que tendrá Unión ante Independiente en el Libertadores de América

El desafío de Medrán: El sueño es llevar a Colón a Primera

El desafío de Medrán: "El sueño es llevar a Colón a Primera"

Atento Unión: ¿Independiente es un equipo que se hace fuerte como local?

Atento Unión: ¿Independiente es un equipo que se hace fuerte como local?

Policiales
Escaparon de un control con un revólver cargado y terminaron aprehendidos tras una persecución

Escaparon de un control con un revólver cargado y terminaron aprehendidos tras una persecución

Escándalo en Helvecia: la PDI confirmó que ya identificaron a más de 30 posibles víctimas de entre 8 y 17 años

Escándalo en Helvecia: la PDI confirmó que ya identificaron a más de 30 posibles víctimas de entre 8 y 17 años

Tirame, apretá el gatillo: el dramático desafío de un abuelo a dos delincuentes en Colastiné Norte

"Tirame, apretá el gatillo": el dramático desafío de un abuelo a dos delincuentes en Colastiné Norte

Escenario
El Festival Tribus 2026 dió a conocer el line up para su segunda edición

El Festival Tribus 2026 dió a conocer el line up para su segunda edición

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

El Kuelgue llega a Paraná

El Kuelgue llega a Paraná

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe