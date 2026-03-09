Cuándo vuelven a correr Varrone y Colnaghi en Fórmula 2 y 3

Uno Santa Fe | Ovación | Varrone

Nicolás Varrone (Van Amersfoort) y Mattia Colnaghi (MP Motorsport) tuvieron sus respectivos debuts en Fórmula 2 y 3 en el Gran Premio de Australia.

Los argentinos Nicolás Varrone (Van Amersfoort) y Mattia Colnaghi (MP Motorsport) tuvieron sus respectivos debuts en Fórmula 2 y 3 este último fin de semana en el Gran Premio de Australia y ambos demostraron cosas muy interesantes.

Varrone sufrió un despiste en la primera vuelta de la sprint, donde terminó 21°, aunque en la carrera principal llegó a liderar durante varias vueltas pese a haber largado19°, aunque finalmente el desgaste de sus neumáticos y una sanción lo hicieron caer hasta el 17° lugar.

Colnaghi, por su parte, tuvo una complicada sprint en la que finalizó 30°. Sin embargo, demostró un buen nivel en la clasificación para largar 6°, mientras que en la carrera principal cruzó la bandera a cuadros en el 10° lugar para sumar su primer punto en la categoría.

Bahréin, el nuevo objetivo de Varrone y Colnaghi

La actividad para ambas categoría continuará con el Gran Premio de Bahréin, que se llevará a cabo entre el 10 y el 12 de abril.

Este Gran Premio se disputa en el Circuito Internacional de Bahréin, que se encuentra ubicado en la ciudad de Sakhir, cuenta con una extensión de 5,412 kilómetros y tiene 15 curvas.

Luego del GP de Bahréin, Varrone tendrá solo unos días de descanso y el fin de semana siguiente competirá en el GP de Arabia Saudita.

Colnaghi, por su parte, deberá esperar hasta principios de junio, cuando se lleve a cabo el GP de Mónaco.

