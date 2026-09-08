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Una rosarina gana terreno para ser la vice de Milei en la fórmula presidencial de 2027

Romina Diez, diputada nacional y jefa de La Libertad Avanza en Santa Fe, aparece entre los nombres que evalúa el oficialismo. Karina Milei busca una mujer del interior y de máxima confianza

Javier Felcaro

Por Javier Felcaro

8 de septiembre 2026 · 19:50hs
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La diputada Romina Diez junto al presidente Javier Milei.

Foto: Archivo / La Capital

La diputada Romina Diez junto al presidente Javier Milei.

Javier Milei aseguró días atrás que ya definió la candidata a vicepresidenta que lo acompañará en la carrera hacia la reelección en 2027 y, en ese contexto, cobran fuerza las chances de la titular de La Libertad Avanza (LLA) de Santa Fe, la diputada nacional Romina Diez.

“Una mujer y del interior” del país. Ese es el perfil que, según viene mensurando la secretaria General de la Presidencia y jefa de LLA a nivel nacional, Karina Milei, deberá tener la postulante a flanquear al libertario en la fórmula del año próximo.

Ese requisito va de la mano de la intención de no repetir la experiencia de la actual vicepresidenta Victoria Villarruel y su pésima relación con los hermanos Milei.

El rol de Romina Diez

Diez, principal referente del partido violeta en Santa Fe, es una persona de confianza de Javier y de Karina. Que su nombre integre la danza de eventuales acompañantes del jefe del Estado en la puja por la reelección entona a la tropa libertaria en la provincia.

“A Romina no le interesa ir por la Presidencia”, deslizaron a La Capital entre las filas santafesinas de LLA para potenciar las chances de Diez (quien todavía no recibió una oferta desde Balcarce 50) y despegarla de ambiciones políticas similares a las de Villarruel.

Consumada la reforma electoral en Santa Fe, perfilar una oferta para la próxima disputa por la Gobernación es una tarea en ciernes para el partido que comanda Diez, quien en su momento fue considerada la candidata natural del espacio.

La apuesta de LLA sigue pasando por presentar candidaturas propias en toda la provincia, aunque no descartan abrirles la puerta a dirigentes de otros sectores políticos que eventualmente decidan saltar a la vereda violeta. Asimismo, insisten en rechazar una alianza con Unidos (donde algunos continúan fogoneando esa posibilidad para, por ejemplo, la puja por la Intendencia de Rosario).

Diez, economista y docente, es considerada una de las principales armadoras políticas de Milei en territorio santafesino, cualidad que elevaría sus niveles de fidelidad al proyecto libertario en contraste con los otros nombres que se barajan para la Vicepresidencia.

Otros nombres en danza

En ese sentido, también asoma Nadia Márquez, senadora nacional por Neuquén. Sin embargo, la legisladora viene trabajando para ser candidata a gobernadora de su provincia (el actual mandatario, Rolando Figueroa, irá por la reelección).

Lo propio ocurre con Sandra Pettovello, valorada por su tarea al frente del Ministerio de Capital Humano, aunque alejada del ecosistema karinista.

El último nombre que circula con insistencia es el de Patricia Bullrich, exministra de Seguridad Nacional y actual jefa del bloque de senadores de LLA, quien en los últimos meses no ha ocultado sus diferencias con algunos aspectos del gobierno de Milei.

Milei 2027 Rosarina Romina Diez La Libertad Avanza
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