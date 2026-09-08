Estacionamiento en Santa Fe: qué calles tendrán nuevas restricciones y dónde se podrá estacionar

La Ordenanza 13.144 modifica las reglas de estacionamiento en distintas arterias de la ciudad y autoriza el estacionamiento en sectores de avenida Presidente Illia y calle San Martín

La Ordenanza N° 13.144 , sancionada por el Concejo Municipal de Santa Fe, establece nuevas disposiciones sobre el estacionamiento vehicular y modifica parte de la normativa vigente, en particular el artículo 3° de la Ordenanza N° 10.207.

Entre los principales cambios, la norma autoriza el estacionamiento en la calzada norte de avenida Presidente Illia , en el tramo comprendido entre su intersección con calle Uruguay y San Jerónimo. También habilita el estacionamiento sobre calle San Martín, entre Uruguay y Entre Ríos , bajo una modalidad específica: a 45 grados sobre la mano derecha y en forma paralela al cordón sobre la mano izquierda.

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Qué calles mantienen la prohibición de estacionar

La ordenanza modifica el artículo 3° de la Ordenanza N° 10.207 y establece una serie de calles y avenidas donde continúa prohibido el estacionamiento, con las excepciones previstas en los artículos 4° y 5°.

El listado contempla:

Mariano Comas , desde 9 de Julio hasta 1° de Mayo.

, desde 9 de Julio hasta 1° de Mayo. La Rioja , desde Belgrano hasta Rivadavia.

, desde Belgrano hasta Rivadavia. Rivadavia , desde Mendoza hasta Tucumán.

, desde Mendoza hasta Tucumán. Cortada Falucho , desde 27 de Febrero hasta Rivadavia.

, desde 27 de Febrero hasta Rivadavia. Belgrano , desde Hipólito Irigoyen hasta Saipacha.

, desde Hipólito Irigoyen hasta Saipacha. 27 de Febrero , desde Juan de Garay hasta avenida Leandro N. Alem.

, desde Juan de Garay hasta avenida Leandro N. Alem. 27 de Febrero , desde avenida Leandro N. Alem hasta Juan de Garay.

, desde avenida Leandro N. Alem hasta Juan de Garay. Avenida Leandro N. Alem , desde Rivadavia hasta el Viaducto Nicasio Oroño.

, desde Rivadavia hasta el Viaducto Nicasio Oroño. Avenida Leandro N. Alem , desde el Viaducto Nicasio Oroño hasta Rivadavia.

, desde el Viaducto Nicasio Oroño hasta Rivadavia. Avenida Presidente Illia , desde San Jerónimo hasta 1° de Mayo.

, desde San Jerónimo hasta 1° de Mayo. Avenida Presidente Illia , desde 1° de Mayo hasta Uruguay.

, desde 1° de Mayo hasta Uruguay. Avenida Silvestre Begnis, desde 3 de Febrero hasta avenida Presidente Illia.

La nómina continúa en la segunda página de la ordenanza e incluye distintos tramos de avenida Silvestre Begnis, avenida Gobernador Freyre, Cándido Pujato, avenida López y Planes y bulevar Pellegrini.

Una prohibición específica en 1° de Mayo

Además, la normativa establece una restricción puntual: queda prohibido estacionar sobre la calzada de la mano derecha de calle 1° de Mayo, en el tramo comprendido entre calle Loyola y bulevar Tacá.

Cuándo comenzará a regir

La Ordenanza 13.144 dispone que deberá colocarse la señalización vertical correspondiente para informar las nuevas disposiciones y establece que la normativa entrará en vigencia a los 20 días corridos contados a partir de su publicación.

Durante ese período, el Departamento Ejecutivo Municipal deberá ejecutar las tareas de señalización previstas y adoptar las medidas necesarias para su implementación.