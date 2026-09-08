De las inferiores de Colón al festejo en Unión: Misael Aguirre y una revancha con sabor a gol

El delantero dejó Colón en 2023, llegó a Unión con 16 años y, tras destacarse en Reserva, recibió la confianza del técnico para debutar en Primera.

Misael Aguirre cumplió uno de esos sueños que cualquier futbolista de inferiores persigue desde pequeño: convertir su primer gol como profesional. El atacante, formado en las categorías juveniles de Colón, dejó el club en 2023 y desembarcó en Unión con apenas 16 años. Allí encontró una oportunidad, creció en Reserva y finalmente consiguió llegar a Primera División.

De Colón a Unión: el camino que lo llevó a Primera

Aguirre comenzó su recorrido futbolístico en las inferiores de Colón, pero en 2023 tomó la decisión de cambiar de rumbo y sumarse a Unión. Con solo 16 años, el delantero llegó al Tatengue con la ilusión de encontrar un espacio para continuar desarrollándose.

Su crecimiento fue progresivo. Con el paso del tiempo comenzó a ganar protagonismo en la Reserva rojiblanca y sus actuaciones llamaron la atención del cuerpo técnico. El buen nivel mostrado en las divisiones formativas le permitió acercarse cada vez más al plantel profesional.

La oportunidad finalmente apareció y Aguirre pudo dar el salto a Primera. Con Leandro Madelón como entrenador, el atacante comenzó a sumar minutos y poco a poco se ganó un lugar dentro del equipo titular.

La confianza del técnico fue determinante para que el joven delantero pudiera soltarse dentro del campo de juego y demostrar las condiciones que había mostrado durante su etapa en Reserva.

De arriba del travesaño ante Central Córdoba al primer grito profesional

El primer gol parecía estar cada vez más cerca. En la cuarta fecha del Torneo Clausura, el 10 de agosto de 2026, Aguirre tuvo una ocasión inmejorable para estrenarse como goleador profesional.

El delantero quedó de frente al arco y tuvo todo servido para convertir, pero su definición no fue la esperada: la pelota terminó por encima del travesaño. La oportunidad desperdiciada generó frustración en el joven futbolista, que se quedó con la sensación de haber dejado pasar una chance muy importante.

Sin embargo, lejos de bajar los brazos, Aguirre continuó trabajando y esperando su momento. La perseverancia finalmente tuvo su recompensa casi un mes después.

El 7 de septiembre de 2026, frente a Instituto, el delantero consiguió sacarse la espina y marcó el primer gol de su carrera profesional con la camiseta de Unión.

Su conquista tuvo un condimento todavía más especial: sirvió para sentenciar el triunfo del Tatengue por 3-2 y desatar el festejo de todo el equipo.

Así, aquel juvenil que dejó Colón con apenas 16 años encontró en Unión el lugar para crecer, ganarse la confianza de Madelón y cumplir uno de los momentos más importantes de su carrera: gritar por primera vez un gol en Primera División.