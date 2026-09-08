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Santo Tomé: una mujer denunció a su hijo de 15 años por el robo de cables en una escuela para luego venderlos

Ocurrió en el establecimiento educativo ubicado en Richieri y Estados Unidos de México. La madre llamó al 911 al enterarse de que el menor había sustraído cables y cañerías. Desde el sábado 5 de septiembre, y como consecuencia de la vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil, el menor es penalmente responsable por el delito cometido. Quedó a disposición de la fiscalía de la Minoridad.

Juan Trento

Por Juan Trento

8 de septiembre 2026 · 20:06hs
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Santo Tomé: una mujer denunció a su hijo de 15 años por el robo de cables en una escuela para luego venderlos

Santo Tomé: una mujer denunció a su hijo de 15 años por el robo de cables en una escuela para luego venderlos

Esta mañana de martes, en la intersección de Richieri y Estados Unidos de México, en la ciudad de Santo Tomé, oficiales del Comando Radioeléctrico fueron comisionados a la Escuela N° 49 Dr. Agustín Araya luego de que su personal advirtiera la falta de cables y cañerías al ingresar al edificio.

La madre del menor fue la que luego de saber que su hijo fue el autor del robo se comunicó con los operadores de la central de emergencias 911, y comunicó que su hijo de 15 años fue el autor del delito. Policías realizaron requisas en la vivienda y en la casa del abuelo del menor, aunque no hallaron los elementos sustraídos.

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En el lugar, oficiales del Comando Radioeléctrico fueron entrevistados por el personal del establecimiento, que dio cuenta de la faltante de materiales constatada en el inmueble. Testigos ocasionales atribuyeron el hecho a un adolescente de 15 años.

Los policías realizaron una recorrida por las instalaciones del establecimiento educativo donde no solo constataron la faltante apuntada por las autoridades del establecimiento educativo sino también los daños originados en el edificio.

Penalmente responsable del robo

Los oficiales llevaron adelante una requisa en el domicilio de la madre del adolescente y lograron su aprehensión, aunque no se secuestraron elementos vinculados al hecho. En paralelo, se estableció comunicación con el fiscal de Menores en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA), que en ese momento se encontraba en audiencia, por lo que los oficiales quedaron a la espera de directivas.

Los delitos constatados dentro del establecimiento escolar fueron los de daños seguido de robo. La Unidad Fiscal Especializada en Responsabilidad Penal Adolescente UFERPA, decidirá los pasos a seguir conforme la vigencia de la nueva Ley de Responsabilidad Penal para menores comprendidos entre los 14 años y el último día de sus 17.

Con posterioridad, oficiales de la Comisaría 23.ª se constituyeron en la vivienda del abuelo del adolescente, situada en la intersección de las calles 13 de Diciembre y Maletti, donde, con el consentimiento de su ocupante, realizaron una requisa domiciliaria que arrojó resultado negativo.

Informaron la novedad sobre la ocurrencia del procedimiento a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe PSF, y éstos hicieron lo propio con el fiscal de Menores en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Desde Fiscalía ordenaron la identificación de testigos entre las personas del sector, la constatación y el secuestro de imágenes de cámaras de videovigilancia públicas y privadas de la zona y la realización de los peritajes criminalísticos de rigor por parte de los agentes especialistas del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI), mientras que la atribución delictiva tuvo una calificación provisoria de robo.

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