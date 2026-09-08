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Tobías Rubio firmó contrato con Unión hasta junio de 2027

Tobías Rubio firmó y es nuevo jugador de Unión: llega desde Racing de Avellaneda hasta junio de 2027.

Ovación

Por Ovación

8 de septiembre 2026 · 19:58hs
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Tobías Rubio firmó contrato con Unión hasta junio de 2027

Unión oficializó la incorporación de Tobías Rubio, defensor que llega procedente de Racing de Avellaneda para reforzar el plantel profesional. El futbolista firmó su contrato con la institución santafesina y se sumará al equipo en condición de préstamo hasta junio de 2027, con una opción de compra que le permitirá al club adquirir definitivamente su pase en Santa Fe ahora.

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Rubio se suma al plantel de Unión

El Tatengue concretó una nueva incorporación pensando en lo que resta de la temporada y confirmó oficialmente la llegada del defensor surgido de Racing. Rubio estampó su firma y quedó vinculado al conjunto santafesino mediante una cesión que se extenderá hasta mediados de 2027.

El acuerdo contempla además una opción de compra, por lo que Unión tendrá la posibilidad de quedarse con los derechos del futbolista una vez finalizado el período de préstamo.

Un refuerzo que llega desde Racing

Rubio arriba a Santa Fe después de su paso por Racing de Avellaneda, institución desde la cual se concretó la operación. El defensor buscará ganarse un lugar dentro de la consideración del cuerpo técnico y aportar alternativas en la última línea.

Con su incorporación ya confirmada, Unión le dio la bienvenida al futbolista a través de sus redes sociales: “¡Bienvenido, Tobi!”, fue el mensaje elegido por el club para anunciar oficialmente su llegada.

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