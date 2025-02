Ya hay 112 denuncias penales contra Javier Milei por el escándalo de la criptomoneda

El pasado viernes, el presidente Javier Milei promocionó en su cuenta de X un proyecto destinado a la inversión de una criptomoneda. De inmediato, el token denominado $LIBRA registró una suma exponencial, pero a los pocos minutos se desplomó. El escándalo se profundizó cuando a las pocas horas el mandatario borró la publicación y se excusó aclarando que no tenía vinculación con la propuesta y que "no estaba interiorizado en sus pormenores" . Lo que sucedió, entre un tuit y otro, fue que miles de usuarios perdieron grandes sumas de dinero al invertir en el proyecto promocionado por el presidente.

Como consecuencia, hasta este domingo, ya se registraron 112 denuncias penales contra Javier Milei por promocionar la criptomoneda y arengar a los usuarios a que inviertan allí.

Del total de las presentaciones a la Justicia Federal, 111 fueron de manera digital en diferentes juzgados, que se activarán el lunes cuando abran esas dependencias. Solo una de esas denuncias se hizo de manera presencial en una comisaría de la ciudad de Buenos Aires y ya fue aceptada por el fiscal Guillermo Marijuan.

A partir de ahora, la Justicia deberá evaluar si Javier Milei incurrió efectivamente en algún delito al promocionar la criptomoneda $LIBRA.

La promoción de la criptomoneda por parte de Javier Milei

Cerca de las 19 del viernes, el Presidente anunció en sus redes sociales: "La Argentina Liberal crece! Este proyecto privado se dedicará a incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos. El mundo quiere invertir en Argentina". Y acompañó el posteo con dos links, uno con el sitio web del proyecto y el otro con el tag del token. En el sitio oficial de “Viva la Libertad Project”, cuya criptomoneda fue denominada $LIBRA, dice que “Argentina está llena de talento, innovación y emprendedores con grandes ideas, pero los recursos para hacerlas realidad suelen ser limitados”.

Tras el anuncio, la criptomoneda experimentó un furor inicial, alcanzando un pico de 4,978 dólares, para luego desplomarse a 0,99159 dólares en pocas horas. Según trascendió, el 80% del circulante de $LIBRA estaría concentrado en cinco billeteras y el dominio se creó el viernes mismo.

Durante las horas en las que estuvo publicado el tuit –que el presidente fijó en su perfil de X y subió a Instagram– se especuló primero con que el mensaje podía tratarse de un hackeo a la red social del presidente. Sin embargo, funcionarios y fuentes cercanas al mandatario negaron esa versión.

Distintos legisladores y usuarios de las redes sociales advirtieron sobre la inestabilidad del activo digital y de un posible rug pull, una inversión donde los desarrolladores de la criptomoneda lanzan un token atractivo para luego retirar de manera repentina los fondos y abandonar el proyecto.

Recién cerca de las 0.38 de este sábado, Milei posteó en su cuenta de X: “Hace unas horas publiqué un tweet, como tantas otras infinitas veces, apoyando un supuesto emprendimiento privado del que obviamente no tengo vinculación alguna” y aseguró que “no estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y luego de haberme interiorizado decidí no seguir dándole difusión (por eso he borrado el tweet)”.

Y frente a las críticas, respondió: “A las ratas inmundas de la casta política que quieren aprovechar esta situación para hacer daño les quiero decir que todos los días confirman lo rastreros que son los políticos, y aumentan nuestra convicción de sacarlos a patadas en el culo”.

• LEER MÁS: Escándalo de la criptomoneda $LIBRA: se presenté la primera denuncia penal contra Milei