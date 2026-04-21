Protesta frente al PAMI en Santa Fe: jubilados y sindicatos denuncian ajuste y remarcan el deterioro del servicio

La manifestación se realizó en el marco de una jornada nacional. Alertan por recortes que impactan en la atención a jubilados y pensionados. “La situación ya no da para más”, aseguran.

Protesta frente al Pami en Santa Fe: jubilados y sindicatos denuncian ajuste y advierten por el deterioro del servicio

Trabajadores del Pami , junto a empleados de otros organismos nacionales y representantes sindicales, se manifestaron este martes frente a la sede del organismo en la ciudad de Santa Fe , en el marco de una jornada de protesta que se replicó en distintos puntos del país.

El reclamo incluyó pedido de aumento salarial, apertura de paritarias y rechazo al ajuste y desfinanciamiento del sistema previsional , en un contexto que, según señalaron, no solo afecta a los empleados sino también a los afiliados.

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“La situación ya no da para más”, expresó el referente de ATE, Matías Avdallone, quien vinculó el conflicto con una política nacional de recortes en el Estado. “No solo el PAMI está atravesando una situación caótica, esto atraviesa a todos los organismos, con ajuste, achique y despidos”, sostuvo, y mencionó como ejemplo reciente las desvinculaciones en el Servicio Meteorológico y medidas sobre el INTI.

Servicios recortados y mayor demanda

Desde el interior del organismo, los trabajadores describieron un escenario complejo en la atención cotidiana. El delegado Sergio Delfino señaló que el personal se ve obligado a dar respuestas que no siempre se condicen con la realidad del sistema.

“Tenemos sueldos congelados y además nos hacemos cargo de la contención de los afiliados, porque muchas veces respuestas concretas no hay”, explicó. En ese sentido, advirtió que existen lineamientos oficiales para comunicar ciertas prestaciones que luego no se cumplen efectivamente.

Entre las principales dificultades, mencionó recortes en servicios y demoras en prestaciones médicas. “Hay servicios que están cortados, como el de óptica; antes se daban dos pares de anteojos por año y ahora solo uno. También hay problemas con farmacias”, detalló.

A esto se suma el conflicto con los anestesistas, que ya lleva tres meses sin resolución. “Se hacen únicamente las cuestiones de urgencia. Todo lo programado que requiere anestesia no se está realizando”, explicó. Esta situación implica que cirugías y estudios complejos se posterguen, generando mayor incertidumbre entre los afiliados.

Entre esas prácticas, Delfino mencionó las videocolonoscopías, donde la presencia de un anestesista es indispensable. “Esos turnos se van pateando para más adelante, a la espera de una solución que no llega”, sostuvo, y cuestionó: “No vemos de las autoridades locales ningún tipo de acción concreta para destrabar este conflicto”. “Un jubilado tiene menos margen para esperar”, remarcó.

Por otra parte, el delegado advirtió sobre la situación de los médicos de cabecera, un eslabón clave en la atención primaria. Según indicó, mantuvieron reuniones con autoridades del organismo y aguardan definiciones, en un contexto que genera preocupación.

“Desde PAMI se plantea como un aumento de cápita, pero en realidad se eliminaron otros ítems, lo que termina representando una baja cercana al 50% en los ingresos”, sostuvo Delfino. En ese marco, anticipó que los profesionales volverán a reunirse para evaluar los próximos pasos, lo que podría impactar en la continuidad de las prestaciones.

Preocupación por la situación social

Durante la protesta también se expresaron críticas al impacto social del ajuste. El trabajador Facundo Amati advirtió sobre el contexto que atraviesan muchos jubilados y pensionados.

“No solo está en riesgo que los medicamentos no lleguen o que las prestaciones estén desfinanciadas”, afirmó, y llamó a priorizar políticas públicas orientadas al bienestar general.

La manifestación dejó expuesto un doble eje de preocupación: las condiciones laborales dentro del organismo y el alcance de los servicios que reciben los afiliados, en un escenario que, según plantean los trabajadores, continúa tensionado.