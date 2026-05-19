Quimsa e Instituto definen al último semifinalista en una serie para el infarto

La Fusión y la Gloria se enfrentan este martes desde las 21 en Santiago del Estero, con la serie igualada 2-2. El ganador avanzará a semifinales de la Liga Nacional y chocará con Boca.

La Liga Nacional tendrá este martes una noche cargada de tensión y emociones, ya que Quimsa e Instituto disputarán el quinto y decisivo punto de una de las series más parejas de los cuartos de final. Desde las 21, en el estadio Ciudad de Santiago del Estero, ambos equipos buscarán el boleto a semifinales tras una llave que llegó empatada 2-2.

El ganador no solo se meterá entre los cuatro mejores de la temporada 2025/26, sino que además enfrentará a Boca Juniors en la próxima instancia. Incluso, el resultado también determinará quién tendrá ventaja de localía en esa serie: si clasifica Quimsa, la Fusión contará con ese beneficio; si avanza Instituto, el Xeneize será el que defina en casa.

Una serie cambiante y llena de emociones entre Quimsa e Instituto

La eliminatoria arrancó con una exhibición de Quimsa en Santiago del Estero. El equipo dirigido por Leandro Ramella dominó de principio a fin y aplastó a Instituto por 85 a 59, con una actuación colectiva contundente y Leonardo Lema como una de las grandes figuras.

Sin embargo, la Gloria reaccionó rápido y emparejó la historia en el segundo juego. Con un gran cierre y el liderazgo de Gastón Whelan, el conjunto cordobés se impuso 80 a 74 para recuperar la ventaja de localía antes de viajar a Córdoba.

Ya en el Ángel Sandrín, Quimsa volvió a golpear fuerte. La Fusión ganó el tercer partido por 78 a 66, quedó match point y parecía encaminar la clasificación. Pero Instituto volvió a demostrar carácter en el momento más complicado y forzó el quinto encuentro tras quedarse con el cuarto juego por 83 a 80.

Todo o nada en Santiago del Estero

La definición promete un clima caliente en el estadio Ciudad, donde Quimsa intentará hacerse fuerte ante su gente para volver a semifinales, mientras que Instituto buscará dar otro golpe de visitante y seguir soñando con el título.

La serie mostró de todo: cambios de dominio, cierres apretados, figuras determinantes y una enorme paridad. Ahora, después de cuatro capítulos intensos, llegará el desenlace de una de las llaves más atractivas de la temporada.

Quimsa (2) vs Instituto (2)

Hora: 21.00

TV: Básquet Pass

Estadio: Ciudad (Santiago del Estero)

Árbitros: Fabricio Vito, Julio Dinamarca y Danilo Molina

Historial

Se enfrentaron en 33 ocasiones, con 20 triunfos para Instituto y 13 para Quimsa. En la fase regular de esta temporada, ambos ganaron como visitantes: Instituto se impuso 73-72 en Santiago y Quimsa respondió con un 79-78 en Córdoba.