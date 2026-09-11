El gobernador Maximiliano Pullaro inauguró este viernes el complejo ubicado en el Distrito Joven y recibió a las delegaciones de 15 países que competirán en la ciudad. El predio cuenta con 80 unidades y sectores destinados al comedor, gimnasio, acreditaciones y hospitalidad.

Rafaela ya tiene lista su Villa Suramericana , el complejo que durante los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 alojará a los deportistas que competirán en esta sede. El predio, ubicado en el Distrito Joven , tiene capacidad para 385 personas y este viernes fue inaugurado oficialmente por el gobernador Maximiliano Pullaro.

Durante el acto, Pullaro dio la bienvenida a los atletas llegados de 15 países y destacó que Santa Fe será sede del que definió como “el evento deportivo más grande de Sudamérica”.

Rafaela inauguró su Villa Suramericana: alojará a 385 atletas durante los Juegos

“Eso nos pone en un lugar diferente, nos enorgullece y también nos da la responsabilidad de abrirle los brazos a Sudamérica y al mundo, y mostrarles lo hermosa que es esta provincia”, afirmó el gobernador.

La Villa está ubicada en el sector comprendido por las calles Iturraspe, Balcarce y J. Donna y cuenta con 80 unidades habitacionales: 28 dúplex de dos dormitorios, 12 casas de tres dormitorios, 23 unidades de un dormitorio, 12 de dos dormitorios y cinco de tres dormitorios.

El complejo también dispone de un patio central y espacios preparados para el funcionamiento de las delegaciones, entre ellos comedor, gimnasio, acreditaciones y hospitalidad.

La apuesta de Santa Fe

En su discurso, Pullaro remarcó que los Juegos representan además una oportunidad para mostrar la gastronomía, la cultura, el arte y la historia de Santa Fe ante los visitantes que llegarán a la provincia durante la competencia.

“Esto no lo logró una persona ni un gobierno: lo logró una provincia unida, con el sector público y el privado trabajando a la par, hombro a hombro, y soñando con un proyecto que nos trasciende como personas, como individuos y como gobiernos”, sostuvo.

Rafaela inauguró su Villa Suramericana: alojará a 385 atletas durante los Juegos

El gobernador también hizo referencia al proceso de construcción y puesta a punto de la infraestructura necesaria para los Juegos y destacó que, según afirmó, las obras planificadas fueron ejecutadas en tiempo y forma.

“Siento orgullo de poder mostrar que fuimos eficientes y austeros, y que logramos ejecutar todas las obras planificadas en tiempo y forma, que era el principal desafío”, señaló.

Pullaro aseguró además que la provincia logró “ganarle al escepticismo” y al planteo de que “no se puede” y, finalmente, invitó a los santafesinos a disfrutar de la competencia.

Una Villa construida en 14 meses

El intendente de Rafaela, Leonardo Viotti, destacó la articulación entre las instituciones de la ciudad y los distintos niveles del Estado para concretar la obra.

“Este es un hito para Rafaela y para la provincia de Santa Fe. Es un orgullo haberlo hecho posible”, afirmó.

El desarrollador de la Villa, Juan Lagrutta, puso el foco en el trabajo realizado durante casi 14 meses para completar el complejo.

“Confiábamos en que íbamos a llegar, pero hoy es un día para agradecer a quienes nos acompañaron”, expresó. Y agregó que la inauguración fue posible por el trabajo de un equipo que, según remarcó, “nunca bajó los brazos”.

El sistema de alojamiento de los Juegos

La Villa de Rafaela forma parte, junto con las de Rosario y la ciudad de Santa Fe, del sistema oficial de alojamiento previsto para los deportistas, oficiales y personal operativo de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

Las tres villas están organizadas en tres áreas principales: la residencial, destinada al alojamiento y los servicios cotidianos; la internacional, pensada para la interacción con visitantes, prensa e instituciones; y la operativa, que concentra la logística, los accesos, el transporte y el soporte técnico.

De esta manera, Rafaela se suma a las otras dos ciudades sede con su infraestructura preparada para recibir a las delegaciones que participarán de los Juegos.