Uno Santa Fe | Ovación | Torneo del Interior

Gran jornada de definiciones en el Torneo del Interior

Santa Fe Rugby es el único representante de la Unión Santafesina que afrontará uno de los cruces de cuartos de final del Torneo del Interior que organiza la UAR

Ovación

Por Ovación

11 de septiembre 2026 · 17:01hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Gran jornada de definiciones en el Torneo del Interior

Este sábado 12 de septiembre, desde las 15.30, se concretarán los cuartos de final y los repechajes del Torneo del Interior que organiza la Unión Argentina de Rugby, además se producirá la gran final del Interior B que coronará a un nuevo campeón.

El Torneo del Interior es la competencia más federal del rugby argentino: se disputa desde 1998 y reúne a clubes de todas las Uniones del país. Desde la temporada 2000, el certamen se organiza en dos categorías, TDI A y TDI B, y el campeón del TDI A accede automáticamente a la final del Nacional de Clubes Masculino.

Santa Fe Rugby se presenta en Villa Warcalde

Tras haber cumplido un buen desemepeño en la fase de grupos, terminó segundo detrás de Jockey de Rosario, Santa Fe Rugby viajó a la provincia de Córdoba en busca del pasaje a las semifinales del certamen. La parada no es nada sencilla ya que deberá visitar al siempre duro Tala de Córdoba en VIlla Warcalde a partir de las 15.30 con el arbitraje de Federico Solari, de la Unión de Rugby del Nordeste. El plantel conducido por Ignacio Carballo viajó este viernes al mediodía y la alineación recién será confirmada horas previas al choque ante los anfitriones.

El conjunto cordobés que tiene como head coach a Horacio Ambrosio presentará la siguiente alineación: Julián Escanilla, Lucas Bredanini y Tomás Acevedo; Pedro Cajal y Gregorio Hernández; Mateo Cajal, Lautaro Simes y Federico Simondi; Ignacio Díaz y Facundo Ortiz; Agustín De Vértiz, Mauricio Kember, Ignacio Giaimo, Gerónimo Vitar y Mateo Soler.

Por su parte, el Jockey Club de Córdoba tendrá una parada especial en su cancha frente a Marista RC de Mendoza. El encuentro será dirigido por el rosarino Damián Schneider y tendrá transmisión por Disney+ Premium.

El duelo tendrá además un condimento particular: será la reedición de la final del Torneo del Interior A del año pasado, cuando el conjunto mendocino se quedó con el título tras imponerse ante el equipo cordobés. Ahora, el Jockey tendrá la posibilidad de tomarse revancha y dar un paso más en busca de la definición.

Los otros dos cruces de cuartos de final serán Tucumán Rugby-Duendes RC, en Marcos Paz, con el cordobés Tomás Ninci como árbitro, y Jockey Club de Rosario-Estudiantes de Paraná (CAE), en Fisherton, bajo el control de Esteban Filipanics, también de la Unión Cordobesa de Rugby.

La presencia cordobesa, sin embargo, no termina en los cuartos de final. El repechaje también tendrá cuatro representantes de la provincia. La Tablada deberá afrontar un complicado compromiso como visitante ante Gimnasia y Esgrima de Rosario, en un encuentro que será arbitrado por Gastón Rogé, de Mar del Plata.

En Córdoba habrá un cruce entre dos equipos de la provincia. Urú Curé RC recibirá a Universitario de Córdoba en Soles del Oeste, en otro de los partidos que pondrá frente a frente a clubes cordobeses. El árbitro será Juan Zubieta, de la Unión del Nordeste.

Además, en barrio Jardín, Córdoba Athletic será local ante CURNE, con Joaquín Zapata, de la Unión Santafesina, como encargado de impartir justicia.

El restante partido del repechaje será protagonizado por Old Resian y Mendoza RC, con el arbitraje del cordobés Agustín Altabe, de la Unión Cordobesa.

La jornada también tendrá la definición del Torneo del Interior B, que a las 15.30 enfrentará a Tucumán Lawn Tennis y Natación y Gimnasia por el título. El último campeón de la categoría fue Tucumán Rugby, que en la edición anterior derrotó 42-29 a Liceo de Mendoza.

Torneo del Interior Santa Fe Rugby Tala de Córdoba
Noticias relacionadas
Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 podrán seguirse por televisión en dos canales diferentes.

Juegos Suramericanos: cómo se prodrá seguir las competencias por la pantalla chica

Todo listo en la ciudad de Rafaela para albergar a los protagonistas de los Juegos Odesur.

Juegos Suramericanos: Pullaro inauguró la villa deportiva de Rafaela

la preocupacion de colapinto tras el viernes en madrid: no dimos ningun salto

La preocupación de Colapinto tras el viernes en Madrid: "No dimos ningún salto"

torneo super 8: sanjustino y republica del oeste se metieron en semifinales

Torneo Súper 8: Sanjustino y República del Oeste se metieron en semifinales

Lo último

Una pista de nivel internacional, un sueño hecho realidad para el atletismo santafesino

Una pista de nivel internacional, un sueño hecho realidad para el atletismo santafesino

Pullaro llamó a debatir un modelo nacional y el destino de los recursos: cuestionó la timba financiera y el populismo indiscriminado

Pullaro llamó a debatir "un modelo nacional" y el destino de los recursos: cuestionó la "timba financiera" y el "populismo indiscriminado"

Juegos Suramericanos: cómo se prodrá seguir las competencias por la pantalla chica

Juegos Suramericanos: cómo se prodrá seguir las competencias por la pantalla chica

Último Momento
Una pista de nivel internacional, un sueño hecho realidad para el atletismo santafesino

Una pista de nivel internacional, un sueño hecho realidad para el atletismo santafesino

Pullaro llamó a debatir un modelo nacional y el destino de los recursos: cuestionó la timba financiera y el populismo indiscriminado

Pullaro llamó a debatir "un modelo nacional" y el destino de los recursos: cuestionó la "timba financiera" y el "populismo indiscriminado"

Juegos Suramericanos: cómo se prodrá seguir las competencias por la pantalla chica

Juegos Suramericanos: cómo se prodrá seguir las competencias por la pantalla chica

Juegos Suramericanos: Pullaro inauguró la villa deportiva de Rafaela

Juegos Suramericanos: Pullaro inauguró la villa deportiva de Rafaela

Gran jornada de definiciones en el Torneo del Interior

Gran jornada de definiciones en el Torneo del Interior

Ovación
Colón y una semana marcada por lesiones que complicaron el armado del equipo

Colón y una semana marcada por lesiones que complicaron el armado del equipo

Colón reclama una importante suma de dinero a Platense por Picco

Colón reclama una importante suma de dinero a Platense por Picco

Unión y el desafío de jugar sin su goleador ante Talleres en Córdoba

Unión y el desafío de jugar sin su goleador ante Talleres en Córdoba

Colón tuvo una reunión con sus jugadores antes del viaje a Mendoza por la complicada actualidad

Colón tuvo una reunión con sus jugadores antes del viaje a Mendoza por la complicada actualidad

El jugador del Barcelona con raíces santafesinas que fue elegido por Placente

El jugador del Barcelona con raíces santafesinas que fue elegido por Placente

Policiales
Santo Tomé: cayó preso el joven acusado de robar medidores de agua en distintos barrios

Santo Tomé: cayó preso el joven acusado de robar medidores de agua en distintos barrios

Persiguieron y atraparon a un hombre que eludió un control policial y le secuestraron un revólver calibre 38 cargado

Persiguieron y atraparon a un hombre que eludió un control policial y le secuestraron un revólver calibre 38 cargado

Aprehendieron a un hombre investigado por amenazas contra una agente inmobiliaria

Aprehendieron a un hombre investigado por amenazas contra una agente inmobiliaria

Escenario
Harlem Festival 2026: comenzó la venta de entradas por día y ya está en la etapa final

Harlem Festival 2026: comenzó la venta de entradas por día y ya está en la etapa final

Cielo Razzo regresa a Santa Fe para su primera fecha del año en Tribus

Cielo Razzo regresa a Santa Fe para su primera fecha del año en Tribus

Natalie Pérez llega a Santa Fe presentando Casa, su último disco

Natalie Pérez llega a Santa Fe presentando "Casa", su último disco

Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Nuevo LOA AGM: todos los espectáculos que llegan a la cartelera de septiembre en Santa Fe

Nuevo LOA AGM: todos los espectáculos que llegan a la cartelera de septiembre en Santa Fe