Gran jornada de definiciones en el Torneo del Interior

Santa Fe Rugby es el único representante de la Unión Santafesina que afrontará uno de los cruces de cuartos de final del Torneo del Interior que organiza la UAR

Este sábado 12 de septiembre, desde las 15.30, se concretarán los cuartos de final y los repechajes del Torneo del Interior que organiza la Unión Argentina de Rugby , además se producirá la gran final del Interior B que coronará a un nuevo campeón.

El Torneo del Interior es la competencia más federal del rugby argentino: se disputa desde 1998 y reúne a clubes de todas las Uniones del país. Desde la temporada 2000, el certamen se organiza en dos categorías, TDI A y TDI B, y el campeón del TDI A accede automáticamente a la final del Nacional de Clubes Masculino.

Santa Fe Rugby se presenta en Villa Warcalde

Tras haber cumplido un buen desemepeño en la fase de grupos, terminó segundo detrás de Jockey de Rosario, Santa Fe Rugby viajó a la provincia de Córdoba en busca del pasaje a las semifinales del certamen. La parada no es nada sencilla ya que deberá visitar al siempre duro Tala de Córdoba en VIlla Warcalde a partir de las 15.30 con el arbitraje de Federico Solari, de la Unión de Rugby del Nordeste. El plantel conducido por Ignacio Carballo viajó este viernes al mediodía y la alineación recién será confirmada horas previas al choque ante los anfitriones.

El conjunto cordobés que tiene como head coach a Horacio Ambrosio presentará la siguiente alineación: Julián Escanilla, Lucas Bredanini y Tomás Acevedo; Pedro Cajal y Gregorio Hernández; Mateo Cajal, Lautaro Simes y Federico Simondi; Ignacio Díaz y Facundo Ortiz; Agustín De Vértiz, Mauricio Kember, Ignacio Giaimo, Gerónimo Vitar y Mateo Soler.

Por su parte, el Jockey Club de Córdoba tendrá una parada especial en su cancha frente a Marista RC de Mendoza. El encuentro será dirigido por el rosarino Damián Schneider y tendrá transmisión por Disney+ Premium.

El duelo tendrá además un condimento particular: será la reedición de la final del Torneo del Interior A del año pasado, cuando el conjunto mendocino se quedó con el título tras imponerse ante el equipo cordobés. Ahora, el Jockey tendrá la posibilidad de tomarse revancha y dar un paso más en busca de la definición.

Los otros dos cruces de cuartos de final serán Tucumán Rugby-Duendes RC, en Marcos Paz, con el cordobés Tomás Ninci como árbitro, y Jockey Club de Rosario-Estudiantes de Paraná (CAE), en Fisherton, bajo el control de Esteban Filipanics, también de la Unión Cordobesa de Rugby.

La presencia cordobesa, sin embargo, no termina en los cuartos de final. El repechaje también tendrá cuatro representantes de la provincia. La Tablada deberá afrontar un complicado compromiso como visitante ante Gimnasia y Esgrima de Rosario, en un encuentro que será arbitrado por Gastón Rogé, de Mar del Plata.

En Córdoba habrá un cruce entre dos equipos de la provincia. Urú Curé RC recibirá a Universitario de Córdoba en Soles del Oeste, en otro de los partidos que pondrá frente a frente a clubes cordobeses. El árbitro será Juan Zubieta, de la Unión del Nordeste.

Además, en barrio Jardín, Córdoba Athletic será local ante CURNE, con Joaquín Zapata, de la Unión Santafesina, como encargado de impartir justicia.

El restante partido del repechaje será protagonizado por Old Resian y Mendoza RC, con el arbitraje del cordobés Agustín Altabe, de la Unión Cordobesa.

La jornada también tendrá la definición del Torneo del Interior B, que a las 15.30 enfrentará a Tucumán Lawn Tennis y Natación y Gimnasia por el título. El último campeón de la categoría fue Tucumán Rugby, que en la edición anterior derrotó 42-29 a Liceo de Mendoza.