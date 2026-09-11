Juegos Suramericanos: cómo se prodrá seguir las competencias por la pantalla chica

La producción de las transmisiones de los Juegos Suramericanos está a cargo de Torneos en todas las sedes y se podrá seguir por Tyc Sports y DSports

Los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 , a disputarse entre el 12 al 26 de septiembre, podrán seguirse en todo el país a través de las pantallas de TyC Sports y DSPORTS, que desplegarán una cobertura integral para llevar cada instancia de la competencia a millones de hogares.

Considerados uno de los acontecimientos multideportivos más relevantes de la región, los Juegos reunirán a más de 4.000 atletas de 15 países que competirán en 43 deportes y más de 50 disciplinas. Todas las competencias podrán verse en vivo por las señales, que además ofrecerán las ceremonias de apertura y clausura.

Los Juegos Suramericanos en la pantalla chica

TyC Sports realizará una cobertura periodística especial liderada por Gonzalo Bonadeo, uno de los periodistas que mejor transmite el espíritu amateur del deporte y uno de los grandes referentes en la cobertura de grandes acontecimientos multideportivos. La señal contará con tres equipos de transmisión con base en las ciudades Rosario, Santa Fe y Rafaela y transmitirá la totalidad de las competencias.

La programación de los XIII Juegos Suramericanos comenzará el sábado 12 de septiembre a las 19.45 con la televisación de la ceremonia de apertura. El domingo desde las 9 de la mañana, TyC Sports tendrá 11 horas ininterrumpidas con toda la actividad del primer día de competencias y a partir del lunes comenzarán las dobles jornadas de transmisiones con una franja matutina de 9 a 12 y la vespertina de 14 a 21 .

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Los Juegos Suramericanos también se podrán disfrutar en vivo en el canal de YouTube de TyC Sports con el simulcast de la cobertura liderada por Gonzalo Bonadeo y un canal adicional para la transmisión exclusiva de eventos que se disputan en simultáneo.

Por su parte, DSports desarrollará una cobertura especial para Argentina. La señal emitirá un programa diario de 11 a 14 horas entre el 14 y el 25 de septiembre, con resúmenes, análisis, entrevistas y los momentos más destacados de cada jornada. También transmitirá en vivo la ceremonia de apertura el sábado 12 de septiembre a las 19.45, y a partir del domingo acompañará la participación de todos los deportistas de todos los países participantes con enviados especiales y segmentos en las cuatro ediciones de los noticieros que llegan a toda la región.

Torneos será una de las productoras a cargo de generar la señal oficial para toda la región y tendrá a su cargo la producción destinada a TyC Sports y DSPORTS. Para ello realizará un completo despliegue técnico y operativo que incluirá diez cámaras y cuatro móviles distribuidos en tres ciudades, acompañando las distintas sedes de la competencia para garantizar una cobertura de primer nivel de uno de los eventos deportivos más importantes de Sudamérica.

La transmisión de los XIII Juegos Suramericanos llegará a la pantalla de todos los argentinos gracias a la sinergia de las empresas de Waiken ILW. En total se tratará de un despliegue de más de 180 horas de contenido y aproximadamente 100 profesionales trabajando desde cada una de las sedes y Buenos Aires, para realizar una transmisión de primer nivel de uno de los eventos multideportivos más importantes de la región.

Sergio Goycochea y su participación en los Juegos

La importancia de los Juegos Suramericanos trasciende la competencia deportiva. A lo largo de su historia, han sido una plataforma clave para el desarrollo de atletas que luego dejaron su huella en el deporte internacional. Uno de ellos es Sergio Goycochea, arquero de la Selección Argentina y subcampeón del mundo en Italia 1990, quien debutó con la camiseta albiceleste en los III Juegos Suramericanos de Santiago en 1986.

“Guardo un recuerdo muy especial de aquellos Juegos. Todavía conservo el buzo de arquero de ese equipo campeón porque representa una etapa muy significativa de mi carrera y el orgullo de haber defendido los colores de la Argentina. Los Juegos Suramericanos son mucho más que una competencia: son un espacio fundamental para el crecimiento del deporte en nuestra región, donde muchos atletas tienen sus primeras experiencias internacionales y comienzan un camino que puede llevarlos a los máximos escenarios del deporte mundial. Para mí, sin duda, marcaron el inicio de una historia que nunca voy a olvidar”, recordó Sergio Goycochea.