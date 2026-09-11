Fagioli se ilusiona: "Este Unión tiene un plantel para pelear grandes cosas"

El defensor de Unión, Tomás Fagioni, habló en la previa del duelo ante Talleres y destacó la confianza que le transmite Leonardo Madelón

Tomás Fagioli atraviesa días especiales en Unión . El defensor recibió la oportunidad de Leonardo Madelón y cumplió uno de esos sueños que se construyen durante años: jugar en Primera y hacerlo, además, ante la mirada de su familia y sus amigos. Ahora se viene la visita a Talleres.

En diálogo con LT9 (AM 1150), el sanjustino recordó lo que significó aquel momento y no ocultó la emoción. “La verdad que fue hermoso. Tenía esa espina de querer jugar acá, de saber lo que se siente estar adentro de la cancha con la gente alentando”, contó. Y hubo un detalle todavía más especial para el juvenil: “Mi papá, mi mamá, mi hermano y mis amigos pudieron verme jugar un partido en Primera”.

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La oportunidad llegó y el defensor entendió rápidamente que no había tiempo para dudas. “No podía estar esperando y pensar mucho, tenía que agarrar la oportunidad y tratar de aprovecharla. Creo que lo hice”, afirmó.

El sanjustino Tomás Fagioli se afianza en Unión.

La chance que Fagioli aprovecha en Unión

Ahora, con la posibilidad de volver a ser titular frente a Talleres por la novena fecha del Clausura, Fagioli disfruta el presente y asume la responsabilidad que implica vestir la camiseta rojiblanca. “Es una responsabilidad muy grande defender los colores de Unión en Primera, pero también es muy linda”, expresó.

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En ese crecimiento también aparece una figura clave: Leonardo Madelón. El entrenador les transmite a todos los futbolistas que deben estar preparados para cuando llegue su momento, más allá de quiénes integren el equipo titular o formen parte del banco. “El mensaje de Leo es claro: al que le toque jugar tiene que tratar de hacerlo de la mejor manera. Hay confianza absoluta por el jugador que está entre los 11, entre los 23 o por el que practica todos los días”, explicó Fagioli.

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Esa competencia interna es parte de la fortaleza que encontró Unión en este tramo del campeonato. El defensor sabe que el equipo tendrá una exigencia importante en Córdoba, pero también confía plenamente en lo que puede ofrecer el Tate. “Donde vayamos o el equipo que venga, no dejamos de ser 11 contra 11. Somos un equipo muy difícil de vencer y muy ofensivo”, sostuvo. Y dejó una frase que refleja la ambición con la que el plantel afronta este momento: “Vamos pasito a pasito, pero este Unión tiene un plantel para pelear grandes cosas”.