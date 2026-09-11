Uno Santa Fe | Unión | Unión

Fagioli se ilusiona: "Este Unión tiene un plantel para pelear grandes cosas"

El defensor de Unión, Tomás Fagioni, habló en la previa del duelo ante Talleres y destacó la confianza que le transmite Leonardo Madelón

Ovación

Por Ovación

11 de septiembre 2026 · 16:48hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Fagioli se ilusiona: Este Unión tiene un plantel para pelear grandes cosas

Prensa Unión

Tomás Fagioli atraviesa días especiales en Unión. El defensor recibió la oportunidad de Leonardo Madelón y cumplió uno de esos sueños que se construyen durante años: jugar en Primera y hacerlo, además, ante la mirada de su familia y sus amigos. Ahora se viene la visita a Talleres.

• LEER MÁS: Madelón prepara una carta distinta en Unión para enfrentar a Talleres en Córdoba

En diálogo con LT9 (AM 1150), el sanjustino recordó lo que significó aquel momento y no ocultó la emoción. “La verdad que fue hermoso. Tenía esa espina de querer jugar acá, de saber lo que se siente estar adentro de la cancha con la gente alentando”, contó. Y hubo un detalle todavía más especial para el juvenil: “Mi papá, mi mamá, mi hermano y mis amigos pudieron verme jugar un partido en Primera”.

• LEER MÁS: El nuevo Unión de Madelón y los jugadores que perdieron protagonismo en el plantel

La oportunidad llegó y el defensor entendió rápidamente que no había tiempo para dudas. “No podía estar esperando y pensar mucho, tenía que agarrar la oportunidad y tratar de aprovecharla. Creo que lo hice”, afirmó.

El sanjustino Tom&aacute;s Fagioli se afianza en Uni&oacute;n.

El sanjustino Tomás Fagioli se afianza en Unión.

La chance que Fagioli aprovecha en Unión

Ahora, con la posibilidad de volver a ser titular frente a Talleres por la novena fecha del Clausura, Fagioli disfruta el presente y asume la responsabilidad que implica vestir la camiseta rojiblanca. “Es una responsabilidad muy grande defender los colores de Unión en Primera, pero también es muy linda”, expresó.

• LEER MÁS: Unión y el desafío de jugar sin su goleador ante Talleres en Córdoba

En ese crecimiento también aparece una figura clave: Leonardo Madelón. El entrenador les transmite a todos los futbolistas que deben estar preparados para cuando llegue su momento, más allá de quiénes integren el equipo titular o formen parte del banco. “El mensaje de Leo es claro: al que le toque jugar tiene que tratar de hacerlo de la mejor manera. Hay confianza absoluta por el jugador que está entre los 11, entre los 23 o por el que practica todos los días”, explicó Fagioli.

• LEER MÁS: Unión fortacele su patrimonio con los primeros contratos de Isla y Peresutti

Esa competencia interna es parte de la fortaleza que encontró Unión en este tramo del campeonato. El defensor sabe que el equipo tendrá una exigencia importante en Córdoba, pero también confía plenamente en lo que puede ofrecer el Tate. “Donde vayamos o el equipo que venga, no dejamos de ser 11 contra 11. Somos un equipo muy difícil de vencer y muy ofensivo”, sostuvo. Y dejó una frase que refleja la ambición con la que el plantel afronta este momento: “Vamos pasito a pasito, pero este Unión tiene un plantel para pelear grandes cosas”.

Unión Tomás Fagioli Leonardo Madelón
Noticias relacionadas
union y el desafio de jugar sin su goleador ante talleres en cordoba

Unión y el desafío de jugar sin su goleador ante Talleres en Córdoba

buena noticia para union: tarragona recibio una fecha de suspension

Buena noticia para Unión: Tarragona recibió una fecha de suspensión

union fortacele su patrimonio con los primeros contratos de isla y peresutti

Unión fortacele su patrimonio con los primeros contratos de Isla y Peresutti

La cantera toma la palabra: Unión les dio lugar a los juveniles y ellos respondieron.

El buen presente de Unión tiene un sello propio y la cantera gana cada vez más protagonismo

Lo último

Una pista de nivel internacional, un sueño hecho realidad para el atletismo santafesino

Una pista de nivel internacional, un sueño hecho realidad para el atletismo santafesino

Pullaro llamó a debatir un modelo nacional y el destino de los recursos: cuestionó la timba financiera y el populismo indiscriminado

Pullaro llamó a debatir "un modelo nacional" y el destino de los recursos: cuestionó la "timba financiera" y el "populismo indiscriminado"

Juegos Suramericanos: cómo se prodrá seguir las competencias por la pantalla chica

Juegos Suramericanos: cómo se prodrá seguir las competencias por la pantalla chica

Último Momento
Una pista de nivel internacional, un sueño hecho realidad para el atletismo santafesino

Una pista de nivel internacional, un sueño hecho realidad para el atletismo santafesino

Pullaro llamó a debatir un modelo nacional y el destino de los recursos: cuestionó la timba financiera y el populismo indiscriminado

Pullaro llamó a debatir "un modelo nacional" y el destino de los recursos: cuestionó la "timba financiera" y el "populismo indiscriminado"

Juegos Suramericanos: cómo se prodrá seguir las competencias por la pantalla chica

Juegos Suramericanos: cómo se prodrá seguir las competencias por la pantalla chica

Juegos Suramericanos: Pullaro inauguró la villa deportiva de Rafaela

Juegos Suramericanos: Pullaro inauguró la villa deportiva de Rafaela

Gran jornada de definiciones en el Torneo del Interior

Gran jornada de definiciones en el Torneo del Interior

Ovación
Colón y una semana marcada por lesiones que complicaron el armado del equipo

Colón y una semana marcada por lesiones que complicaron el armado del equipo

Colón reclama una importante suma de dinero a Platense por Picco

Colón reclama una importante suma de dinero a Platense por Picco

Unión y el desafío de jugar sin su goleador ante Talleres en Córdoba

Unión y el desafío de jugar sin su goleador ante Talleres en Córdoba

Colón tuvo una reunión con sus jugadores antes del viaje a Mendoza por la complicada actualidad

Colón tuvo una reunión con sus jugadores antes del viaje a Mendoza por la complicada actualidad

El jugador del Barcelona con raíces santafesinas que fue elegido por Placente

El jugador del Barcelona con raíces santafesinas que fue elegido por Placente

Policiales
Santo Tomé: cayó preso el joven acusado de robar medidores de agua en distintos barrios

Santo Tomé: cayó preso el joven acusado de robar medidores de agua en distintos barrios

Persiguieron y atraparon a un hombre que eludió un control policial y le secuestraron un revólver calibre 38 cargado

Persiguieron y atraparon a un hombre que eludió un control policial y le secuestraron un revólver calibre 38 cargado

Aprehendieron a un hombre investigado por amenazas contra una agente inmobiliaria

Aprehendieron a un hombre investigado por amenazas contra una agente inmobiliaria

Escenario
Harlem Festival 2026: comenzó la venta de entradas por día y ya está en la etapa final

Harlem Festival 2026: comenzó la venta de entradas por día y ya está en la etapa final

Cielo Razzo regresa a Santa Fe para su primera fecha del año en Tribus

Cielo Razzo regresa a Santa Fe para su primera fecha del año en Tribus

Natalie Pérez llega a Santa Fe presentando Casa, su último disco

Natalie Pérez llega a Santa Fe presentando "Casa", su último disco

Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Nuevo LOA AGM: todos los espectáculos que llegan a la cartelera de septiembre en Santa Fe

Nuevo LOA AGM: todos los espectáculos que llegan a la cartelera de septiembre en Santa Fe