Juegos Suramericanos: Pullaro inauguró la villa deportiva de Rafaela

El complejo, ubicado en el distrito joven de Rafaela, tiene capacidad para 385 personas y alojará a las delegaciones que competirán en los Juegos Suramericanos

Todo listo en la ciudad de Rafaela para albergar a los protagonistas de los Juegos Odesur.

La ciudad de Rafaela ya cuenta con la Villa Suramericana que alojará a los deportistas que competirán en esta sede durante los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 . Al igual que en Rosario y en la ciudad de Santa Fe, el complejo dispone de los servicios necesarios para la convivencia de las delegaciones.

El gobernador Maximiliano Pullaro encabezó este viernes la inauguración de las obras y dio la bienvenida a los atletas llegados de 15 países. Participaron también la diputada nacional Gisela Scaglia; el intendente de Rafaela, Leonardo Viotti; el secretario de Coordinación de Transformación Digital de la Provincia y vocero de los Juegos, Mauricio Basso; la representante de Odesur en Rafaela, Maira Coll, y el desarrollador de la Villa, Juan Lagrutta, entre otras autoridades.

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Pullaro celebró que “el evento deportivo más grande de Sudamérica se vivirá en la provincia invencible de Santa Fe”. “Eso nos pone en un lugar diferente, nos enorgullece y también nos da la responsabilidad de abrirle los brazos a Sudamérica y al mundo, y mostrarles lo hermosa que es esta provincia”, sostuvo.

El mandatario remarcó que los Juegos constituyen una oportunidad para exhibir la gastronomía, la cultura, el arte y la historia de los santafesinos. “Esto no lo logró una persona ni un gobierno: lo logró una provincia unida, con el sector público y el privado trabajando a la par, hombro a hombro, y soñando con un proyecto que nos trasciende como personas, como individuos y como gobiernos”, afirmó.

Pullaro también repasó el trabajo desarrollado durante los últimos meses para llegar a la competencia. “Siento orgullo de poder mostrar que fuimos eficientes y austeros, y que logramos ejecutar todas las obras planificadas en tiempo y forma, que era el principal desafío. Le ganamos al escepticismo y al ‘no se puede’, y eso hoy nos ubica en otro lugar”, señaló.

Por último, el gobernador dio la bienvenida a los atletas, agradeció a las autoridades deportivas nacionales e internacionales e invitó a la ciudadanía a disfrutar “de unos Juegos que quedarán en la historia”.

Un trabajo en equipo para los Juegos Suramericanos en Rafaela

A su turno, el intendente Leonardo Viotti destacó la articulación entre las instituciones de la ciudad y los distintos niveles del Estado. “Este es un hito para Rafaela y para la provincia de Santa Fe. Es un orgullo haberlo hecho posible. Gracias a todos los que nos visitan y disfrutan de esta hermosa ciudad, que los esperó durante tanto tiempo”, expresó.

Por su parte, el desarrollador Juan Lagrutta agradeció a las autoridades y destacó el esfuerzo colectivo para concluir las obras dentro de los plazos previstos. “Confiábamos en que íbamos a llegar, pero hoy es un día para agradecer a quienes nos acompañaron. La Villa Suramericana pudo inaugurarse gracias al trabajo de un equipo durante casi 14 meses. Nunca bajamos los brazos ni dejamos de creer que podíamos hacer posible lo imposible”, afirmó.

Villas Suramericanas para los Juegos Odesur

Las Villas Suramericanas de Rosario, la ciudad de Santa Fe y Rafaela integran el sistema oficial de alojamiento para deportistas, oficiales y personal operativo durante los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

Cada una se organiza en tres áreas principales: la residencial, destinada al alojamiento y a los servicios cotidianos de los atletas; la internacional, concebida como espacio de interacción con visitantes, prensa e instituciones; y la operativa, encargada de la logística, los accesos, el transporte y el soporte técnico.

En conjunto, estas áreas garantizan un funcionamiento integral y seguro, de acuerdo con los estándares previstos para villas deportivas internacionales.