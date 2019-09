Reclamaron que se declare la emergencia alimentaria provincial en el Puente Colgante

Esta mañana más de mil personas se movilizaron frente al Puente Colgante para reclamar que se declare la emergencia alimentaria tanto a nivel provincial como nivel nacional. Desde el Movimiento Territorial Liberación (MTL) aseguraron que en cuatro meses pasaron de repartir 300 bolsones de comida a 1500.

Por su parte, Carlos Perussini, representante del MTL, dijo a UNO Santa Fe: "Si bien el gobernador ha hecho una buena conferencia de prensa a nivel provincial hemos reclamado desde hace varios meses la ley de emergencia alimentaria y aún no se ha sancionado".

"También queremos que se posicionen las nuevas autoridades frente a esto. Aparte estamos reclamando aumentos de salarios y de jubilaciones, sobre todo alguna solución para los jubilados que han sido los grandes olvidados de estas ultimas medidas que fueron anunciadas. Estamos pidiendo para las cooperativas de trabajo que haya trabajo genuino, que no sean limitadas solo al corte del paso de limpieza, sino que se le dé la oportunidad de participar de la obra pública. El Ministerio de Desarrollo Social de la provincia que hoy no distribuye ninguna mercadería a los movimientos podría hacerlo. Además reclamamos que la tarjeta social que está en 300 pesos, que no alcanza ni para un kilo de carne, se lleve a tres mil pesos para que sea un elemento de compra mucho más importante", agregó.

Perussini, también apuntó: "Estamos pidiendo que la ley de autogestion de hábitat, la 340 de la ciudad de Buenos Aires se nacionalice para que permita a los movimientos sociales poder hacer barrios para sus integrantes con mano de obra de sus integrantes, como fue la experiencia del MTL en Buenos Aires donde hicimos el barrio de Parque Patricios".

Sobre la situación social que atraviesan diferentes barrios del norte y del oeste de la ciudad, el referente detalló a UNO: "Tenemos comedores y distribuimos bolsones todos los meses, lo seguimos repartiendo: recibimos la misma cantidad de mercadería pero se ha aumentado sensiblemente la cantidad de personas. Nosotros de 300 bolsones que repartíamos hace cuatro meses, pasamos a 1500 y lo tenemos que hacer con la misma mercadería. Por eso pedimos que se incremente, sobre todo la leche. Acá el gran problema son los pibes que están entre los cero y los cinco años, que es donde se forman las neuronas de la inteligencia y según la Universidad Católica Argentina hay un 52 por ciento de pobreza. Entre los niños más chicos es mayor la pobreza, de cada diez seis no tienen el alimento necesario. Van a ser en el futuro dominados por los otros cuatro. En esto nos tenemos que remitir al 2001, que pasaba lo mismo y hoy tenemos los famosos "ni-ni", que no trabajan ni estudian. Esos son lo que quedó de aquella generación que no tuvo los alimentos necesarios para alimentarse. Además de otras cuestiones como la cultura del trabajo donde hay familias donde ni el abuelo, ni el padre han tenido trabajo y ese es otro problema a resolver".