Récord histórico: la camiseta de Diego Maradona en el Bernabéu se vendió en subasta por USD 179.207

La icónica camiseta de Diego Maradona en la “batalla del Bernabéu” entre Barcelona y Athletic Bilbao alcanzó un precio récord en subasta.

15 de diciembre 2025 · 18:39hs
Récord histórico: la camiseta de Diego Maradona en el Bernabéu se vendió en subasta por USD 179.207

La camiseta que Diego Maradona utilizó en el famoso partido entre Barcelona y Athletic Bilbao, conocido como la “batalla del Bernabéu”, alcanzó un valor histórico en subasta. La venta superó cualquier registro anterior, consolidándose como una de las piezas más codiciadas del mercado de memorabilia futbolística.

El precio base de la subasta fue de USD 145.648,51, y sumando la comisión final del 23%, el monto total alcanzó USD 179.207,67, según informó Matchday Football Auctions, la empresa encargada de la puja.

Un objeto de culto para coleccionistas

Esta camiseta, que representa un momento icónico del fútbol mundial, se convirtió en un verdadero símbolo de la historia de Maradona y del deporte en general. La subasta no solo refleja el valor histórico del jugador, sino también el interés creciente por artículos de colección relacionados con leyendas del fútbol.

La venta marca un récord absoluto en la historia de las subastas de camisetas deportivas, consolidando a Maradona como un ícono eterno que trasciende generaciones y fronteras, y cuya memorabilia continúa siendo altamente cotizada por fanáticos y coleccionistas de todo el mundo.

