El gobierno de Santa Fe anunció una suba del 20 % en los recursos destinados a ayuda social. Advirtió que la mejora macroeconómica “no se traduce en bienestar” y alertó sobre el impacto en los sectores más vulnerables.

Refuerzan la asistencia alimentaria en Santa Fe: la demanda en comedores creció un 30 % y la Provincia aumenta las partidas

La Provincia de Santa Fe anunció un refuerzo en la asistencia alimentaria en comedores escolares y copas de leche, en un contexto marcado por el aumento de la demanda social.

Así lo informó la vocera provincial, Virginia Coudannes, quien brindó una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno y trazó un diagnóstico crítico de la situación económica actual.

“Tenemos un país con una economía que no arranca, donde se estabilizó la macroeconomía, pero a los vecinos de nuestra provincia no les alcanza; esa estabilización no se traduce en bienestar si no va acompañada de otras políticas”, sostuvo la funcionaria, al tiempo que remarcó el esfuerzo del Gobierno santafesino para sostener la asistencia a las familias.

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El planteo se da en base a los últimos datos de la Encuesta de la Deuda Social Argentina de la UCA, que reflejan un escenario alarmante: casi seis de cada diez niños viven en la pobreza en el país y un 30 % no accede de manera regular a una alimentación adecuada.

Más demanda

En ese marco, Coudannes reconoció que la presión sobre los dispositivos alimentarios crece de forma sostenida. Según detalló, la demanda en comedores escolares aumentó un 30 % en toda la provincia, lo que obligó a reforzar la inversión pública en el área.

“Entre marzo y abril se sumaron 16.000 niños a las copas de leche y 9.000 a los comedores escolares”, precisó la vocera, al describir la magnitud del incremento.

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En paralelo, el Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano dispuso una actualización del 20 % en las partidas destinadas a asistencia alimentaria, con el objetivo de sostener y ampliar las prestaciones.

El gobierno provincial informó que ya lleva invertidas más de 460.000 raciones de copa de leche y más de 178.000 en comedores escolares en lo que va de 2026, cifras que reflejan el crecimiento de la demanda en el territorio.

El impacto en el sistema de salud

La funcionaria también se refirió al impacto de la coyuntura en el sistema sanitario y al rol que viene asumiendo el sector público ante el incremento de la demanda. En ese marco, sostuvo que desde la Provincia se busca dar respuesta a quienes requieren atención, independientemente de su cobertura, incluyendo a personas que dejaron de estar alcanzadas por programas nacionales como el PAMI.

En línea con ese planteo, indicó que la estrategia oficial apunta a sostener los dispositivos de contención social en un contexto de mayor vulnerabilidad, con el objetivo de garantizar el acceso tanto a la alimentación como a servicios esenciales.

En este escenario, el crecimiento de la asistencia alimentaria y la mayor presión sobre el sistema de salud reflejan un cuadro social exigente, frente al cual el Estado provincial intenta reforzar su intervención para mitigar el impacto en los sectores más afectados.