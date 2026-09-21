Renunció Alejandro Vilches a la Secretaría Nacional de Discapacidad y buscan a su reemplazante

El funcionario dejó el cargo por motivos personales, según pudo saber Noticias Argentinas. La salida abre una etapa de definición sobre quién quedará al frente de un área que articula políticas de salud, educación, transporte, empleo y protección social.

Alejandro Vilches dejó la Secretaría Nacional de Discapacidad. La renuncia fue presentada por motivos personales , según publica la Agencia Noticias Argentinas, mientras el Ministerio de Salud analiza quién será su reemplazante.

Por el momento, no se informó oficialmente quién asumirá la conducción del organismo , por lo que se abre una etapa de definición dentro del área nacional de discapacidad.

La salida de Vilches se produce al frente de una dependencia cuya actividad excede el ámbito estrictamente sanitario. La política de discapacidad atraviesa distintas áreas vinculadas con accesibilidad, transporte, educación, empleo, protección social, autonomía y participación comunitaria.

En ese sentido, el organismo requiere una articulación permanente con distintos sectores del Estado. Históricamente, la estructura encargada de las políticas de discapacidad no surgió dentro del Ministerio de Salud, aunque esa cartera interviene en los aspectos que corresponden a su competencia y aporta asesoramiento técnico cuando es requerido.

La definición del sucesor, por lo tanto, no solo implicará resolver quién ocupará el cargo, sino también quién quedará al frente de una política que involucra discusiones legislativas, presupuestarias, educativas, de transporte y protección social, además de la coordinación entre distintos organismos nacionales.