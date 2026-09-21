Siguen las lesiones: Budiño estará un mes afuera en Colón por un esguince de rodilla

Se conoció que el arquero Matías Budiño sufrió un esguince de rodilla que lo dejará fuera por lo menos un mes. Tomás Giménez asoma como el reemplazante en Colón

La victoria ante Los Andes dejó algo más que tres puntos para Colón . En medio de una semana que debía servir para recuperar jugadores y preparar el próximo desafío contra All Boys, Iván Delfino recibió otra mala noticia: Matías Budiño deberá permanecer fuera como mínimo un mes.

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El arquero se sometió este lunes a una resonancia para determinar el alcance de la lesión, que finalmente es un esguince de rodilla, que le demandará varias semanas de recuperación. La imagen de su salida anticipaba ante el Milrayitas ya pintaba para ser algo importante y los estudios terminaron confirmando develando el cuadro.

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Hay, de todos modos, un punto que permite mirar el diagnóstico con algo más de tranquilidad: los ligamentos están intactos. No existe, por lo tanto, una lesión de mayor gravedad en esa zona y el objetivo ahora será acompañar la evolución para determinar cuándo podrá volver.

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Cambio obligado bajo los tres palos en Colón

Ahora, todos los caminos conducen a que Tomás Giménez será quien tenga la oportunidad de hacerse cargo del arco, después de haber quedado relegado durante la etapa de Ezequiel Medrán. En aquel período, Tomás Paredes había pasado a ocupar el lugar de segundo arquero. Incluso estuvo cerca de irse, siendo todo un detalle y lo que genera en el medio un cambio de técnico. Ahora con Iván Delfino que, en su etapa de 2024, lo trajo.

Con la baja de Matías Budiño, Tomás Giménez será el arquero titular de Colón. Prensa Colón

Ahora el escenario cambió y Conejo deberá asumir nuevamente protagonismo, nada menos que en el tramo donde empiezan a definirse las posiciones de la Primera Nacional. Para Colón, la baja llega en un momento incómodo. El equipo acaba de cortar una racha de tres derrotas con el 3-0 ante Los Andes y necesita sostener esa recuperación en las fechas que vienen. Budiño tendrá que mirar desde afuera por al menos cuatro partidos, pero podrían ser incluso más. Giménez tendrá su oportunidad y Delfino deberá resolver otro problema justo cuando el campeonato empieza a entrar en su zona de definiciones.