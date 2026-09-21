Uno Santa Fe | Ovación | Aldosivi

Aldosivi le ganó un partido clave a Atlético Tucumán y da pelea para seguir en Primera

Aldosivi le ganó por 1-0 al Atlético Tucumán de Julio Falcioni por la fecha 10 del Torneo Clausura 2026 y dejó el último lugar de la zona A

21 de septiembre 2026 · 17:42hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Aldosivi le ganó un partido clave a Atlético Tucumán y da pelea para seguir en Primera

@clubaldosivi

Aldosivi le ganó por 1-0 al Atlético Tucumán de Julio Falcioni por la fecha 10 del Torneo Clausura 2026, resultado que le dio una ayuda a River para que momentáneamente se quede en el octavo puesto de la Zona B.

Tomás Fernández fue el encargado de darle la tan ansiada e importante victoria al Tiburón, a los 11 minutos del segundo tiempo, tras una jugada desde la derecha en conjunto con su compañero Santiago Moya, en el partido disputado en el estadio José María Minella.

En la anterior fecha, Aldosivi fue derrotado en la visita a Independiente Rivadavia por 4-3 en el estadio Bautista Gargantini en Mendoza; por su lado, Atlético Tucumán llega tras perder con River en el Monumental, pero clasificando a las semifinales de la Copa Argentina, precisamente ante Independiente Rivadavia por 3-2 en penales luego del empate 1-1 en el tiempo regular.

En el partido, la primera la tuvo la visita, con un tiro libre de Lautaro Godoy, que pasó cerca del ángulo del arquero del equipo de Mar del Plata. El “Tiburón” tuvo la suya en los pies de Fernández con un remate tras un buscapie de Nicolás Gaitán.

A los 18 de la primera parte, Lucas Castro estrelló su remate al costado del palo del arquero del “Decano”, Luis Ingolotti, luego de una buena combinación desde la derecha.

En el complemento, a los 8 minutos, Tomás Fernández tuvo el primer gol, pero Ingolotti se estiró con todo el cuerpo achicando las posibilidades del delantero; pero Fernández tuvo revancha, a los 11, desde la derecha con una jugada en conjunto con Moya, remató de primera para abrir el marcador con el único tanto del partido que le dio la victoria al equipo dirigido por Javier Sanguinetti.

A 3 minutos de los 40, el local consiguió ampliar el marcador, pero el VAR, comandado por Sebastián Habib, llamó al árbitro del encuentro, Sebastián Zunino, quien anuló el gol por fuera de juego de Leonardo Sigali.

En la próxima fecha, la cual se disputa casi al finalizar la ventana de amistosos de la FIFA, Aldosivi deberá visitar a Huracán el sábado 03 de octubre en el estadio Tomás Adolfo Ducó; mientras que Atlético Tucumán deberá enfrentarse a Barracas Central en el estadio Monumental Presidente José Fierro.

El resumen de Aldosivi y Atlético Tucumán

Aldosivi Atlético Tucumán Clausura
Noticias relacionadas
independiente rivadavia buscara la recuperacion ante talleres en el gargantini

Independiente Rivadavia buscará la recuperación ante Talleres en el Gargantini

el campeon que eligio argentina y volvio a lo mas alto en los juegos suramericanos

El campeón que eligió Argentina y volvió a lo más alto en los Juegos Suramericanos

union ya tiene fecha y rival para volver a jugar en la liga argentina

Unión ya tiene fecha y rival para volver a jugar en la Liga Argentina

Lionel Messi se retiró de la Selección Argentina. 

La camiseta especial que Messi utilizará en su último partido con la Selección Argentina

Lo último

Purga en la Quinta de Olivos: 12 despidos, control militar y la renuncia de la mano derecha de Karina Milei

Purga en la Quinta de Olivos: 12 despidos, control militar y la renuncia de la mano derecha de Karina Milei

Presupuesto 2027: el PJ criticó a Milei por el recorte de fondos y obras mientras aumentan las responsabilidades para Santa Fe

Presupuesto 2027: el PJ criticó a Milei por el recorte de fondos y obras mientras aumentan las responsabilidades para Santa Fe

Santo Tomé: aprehendieron a tres hombres por la venta de cocaína tras cuatro allanamientos en Bº Las Vegas

Santo Tomé: aprehendieron a tres hombres por la venta de cocaína tras cuatro allanamientos en Bº Las Vegas

Último Momento
Purga en la Quinta de Olivos: 12 despidos, control militar y la renuncia de la mano derecha de Karina Milei

Purga en la Quinta de Olivos: 12 despidos, control militar y la renuncia de la mano derecha de Karina Milei

Presupuesto 2027: el PJ criticó a Milei por el recorte de fondos y obras mientras aumentan las responsabilidades para Santa Fe

Presupuesto 2027: el PJ criticó a Milei por el recorte de fondos y obras mientras aumentan las responsabilidades para Santa Fe

Santo Tomé: aprehendieron a tres hombres por la venta de cocaína tras cuatro allanamientos en Bº Las Vegas

Santo Tomé: aprehendieron a tres hombres por la venta de cocaína tras cuatro allanamientos en Bº Las Vegas

El campeón que eligió Argentina y volvió a lo más alto en los Juegos Suramericanos

El campeón que eligió Argentina y volvió a lo más alto en los Juegos Suramericanos

Unión ya tiene fecha y rival para volver a jugar en la Liga Argentina

Unión ya tiene fecha y rival para volver a jugar en la Liga Argentina

Ovación
Números que explican por qué Colón aplastó a Los Andes en Santa Fe

Números que explican por qué Colón aplastó a Los Andes en Santa Fe

A seis fechas del final, Colón se afirma en el Reducido y va por un lugar entre los cuatro primeros

A seis fechas del final, Colón se afirma en el Reducido y va por un lugar entre los cuatro primeros

Los futbolistas que recupera Colón para el próximo partido

Los futbolistas que recupera Colón para el próximo partido

Lucas Ayala, el lateral izquierdo que se afianza en Unión

Lucas Ayala, el lateral izquierdo que se afianza en Unión

La clara diferencia que obtiene Colón jugando como local

La clara diferencia que obtiene Colón jugando como local

Policiales
Emboscada y homicidio en barrio San Agustín: mataron de tres balazos a un joven de 19 años en la vía pública

Emboscada y homicidio en barrio San Agustín: mataron de tres balazos a un joven de 19 años en la vía pública

Secuestraron 26 ladrillos de marihuana abandonados a la vera de la ruta nacional 11: en la misma zona hace una semana incautaron otros 941 kilos

Secuestraron 26 ladrillos de marihuana abandonados a la vera de la ruta nacional 11: en la misma zona hace una semana incautaron otros 941 kilos

San Justo: la PDI aprehendió a tres mujeres por la presunta venta de drogas en el barrio Reyes

San Justo: la PDI aprehendió a tres mujeres por la presunta venta de drogas en el barrio Reyes

Escenario
Axel llega a Santa Fe con su nuevo tour Así Vivir

Axel llega a Santa Fe con su nuevo tour "Así Vivir"

Solange se consagró ganadora de Gran Hermano 2026

Solange se consagró ganadora de Gran Hermano 2026

Harlem Festival 2026: comenzó la venta de entradas por día y ya está en la etapa final

Harlem Festival 2026: comenzó la venta de entradas por día y ya está en la etapa final

Cielo Razzo regresa a Santa Fe para su primera fecha del año en Tribus

Cielo Razzo regresa a Santa Fe para su primera fecha del año en Tribus

Cabra Da Peste regresa a Santa Fe con su fusión barrial y crítica social

Cabra Da Peste regresa a Santa Fe con su fusión barrial y crítica social