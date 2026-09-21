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Broun, sobre el polémico título de liga a Rosario Central: "Yo me siento campeón"

El arquero Jorge Fatura Broun recordó el polémico título de Campeón de Liga que le fue asignado a Rosario Central y comentó que se siente “campeón”

21 de septiembre 2026 · 17:26hs
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Broun, sobre el polémico título de liga a Rosario Central: Yo me siento campeón

Gentileza Prensa Rosario Central

El arquero Jorge Fatura Broun recordó el polémico título de Campeón de Liga que le fue asignado a Rosario Central sobre el final de la temporada pasada y, sin previo aviso, comentó que se siente “campeón”.

El arquero incluso aseguró que tiene pensado hacerse un tatuaje conmemorativo de aquella estrella y declaró “cada uno es libre de pensar si estuvo bien o mal”.

La reflexión de Jorge Broun en Rosario Central

Rosario Central fue el primer club consagrado como campeón por haber terminado en el primer puesto de la tabla anual, con una conquista plagada de controversias: a pesar del gran rendimiento deportivo del “Canalla” y su merecida clasificación a la Copa Libertadores, la existencia del título en disputa no fue publicada hasta terminada la etapa regular del año y la copa fue otorgada en las oficinas de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), utilizando un trofeo viejo del Torneo Proyección, casi a escondidas.

El 20 de noviembre de 2025, para sorpresa de todos los hinchas del fútbol argentino, una comisión de Rosario Central en la que se encontraban el astro Ángel Di María y el entonces DT Ariel Holan llegó a la Ciudad de Buenos Aires en una camioneta y, luego de pasar por Viamonte 1366, se fue con una nueva estrella.

En un evento privado, que fue aceptado por los dirigentes del fútbol argentino sin ninguna objeción respecto de la idea del presidente Claudio “Chiqui” Tapia, a Rosario Central le entregaron una copa vieja de la reserva con la placa cambiada y dieron a conocer el “Campeonato de Liga” para el líder de la tabla anual, que también da derecho a jugar la Supercopa Internacional.

Sobre esta estrella controversial, en la que un club ni siquiera tiene que jugar contra todos los clubes de la Primera División e igualmente es considerado campeón de liga, “Fatura” Broun fue directo: “Yo me siento campeón”.

El arquero comentó que coquetea con la idea de hacerse un tatuaje que homenajee el título, al igual que el que tiene por la Copa de la Liga 2023 que ganó con el “Canalla”, con Miguel Ángel Russo como entrenador.

Luego de argumentar que “cada uno es libre de opinar si estuvo bien o mal”, el futbolista que se encuentra en Universidad de Concepción, en Chile, sentenció: “En el currículum aparece campeón 2023 y campeón 2025. Punto”.

Rosario Central Broun Campeón de Liga
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