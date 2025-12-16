Uno Santa Fe | Marcelo Gallardo

River y el mercado de pases: Marcelo Gallardo espera refuerzos y negocia sin cerrar

River aún no confirmó incorporaciones, pero sostiene negociaciones abiertas por varios refuerzos que solicitó Marcelo Gallardo.

16 de diciembre 2025 · 17:11hs
River transita días de gestión intensa en el mercado de pases, aunque por ahora sin anuncios oficiales. A pocas jornadas del inicio de la pretemporada, Marcelo Gallardo sabe que el plantel comenzará los trabajos sin caras nuevas, una postal que no altera el plan, pero sí expone la complejidad de las negociaciones en curso.

La eliminación del Torneo Clausura activó contactos y sondeos, pero ninguna operación llegó todavía a la recta final, en un contexto donde la nueva conducción del club decidió cambiar la lógica de contratación para minimizar riesgos económicos.

Una estrategia clara y un nombre al frente

La dirigencia millonaria optó por priorizar préstamos con opción u obligación de compra, evitando desembolsos elevados de entrada y postergando pagos fuertes para el futuro. En ese marco, la negociación más avanzada es la de Fausto Vera, mediocampista central que Gallardo pretende para ordenar el eje del equipo y darle equilibrio al mediocampo.

Por Vera restan detalles contractuales, y si no surgen contratiempos, podría sumarse en los primeros días de trabajo. Sería una cesión por un año con opción de compra, un formato que encaja a la perfección con el nuevo manual de mercado de River.

Operaciones abiertas y escenarios complejos

Detrás de Vera, el panorama se vuelve más sinuoso. River mantiene charlas por Gianluca Prestianni, Mateo Allende, Julio Soler y Santiago Ascacíbar, aunque en todos los casos aparecen obstáculos similares: los clubes dueños de sus pases no tienen como prioridad venderlos al Millonario.

En Europa, Benfica ya rechazó una primera propuesta por Prestianni, mientras analiza alternativas para el juvenil. En paralelo, Allende despierta interés, pero su club busca una venta directa, no un préstamo. Con Soler, la competencia del mercado europeo eleva la dificultad, y Ascacíbar asoma como la opción más compleja, tanto por su peso específico en Estudiantes como por el contexto deportivo del Pincha.

Un River en transición

Mientras tanto, el inicio de la pretemporada encontrará a Gallardo con un plantel en plena transición, sin referentes históricos y con la necesidad de reconfigurar jerarquías internas. El DT confía en que el mercado ofrecerá respuestas, pero sin desviarse del plan trazado. En Núñez saben que no se trata de sumar por sumar, sino de acertar en perfiles que se adapten rápido a la exigencia táctica y emocional de River. El tiempo corre, las negociaciones siguen y el mercado, como siempre, marcará el pulso final.

