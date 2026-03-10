Uno Santa Fe | Santa Fe | Gobierno

El Gobierno multó a Fate por el incumplimiento en el pago de salarios y extendió la conciliación obligatoria

La decisión fue informada por el Ministerio de Capital Humano, desde donde insistieron con su objetivo de promover “el diálogo entre las partes y alcanzar una solución”. La empresa se encuentra bajo un fuerte conflicto con el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino desde mediados de febrero.

10 de marzo 2026 · 20:48hs
El Gobierno anunció este martes que sancionará a la empresa de neumáticos Fate por incumplimiento de pago a los empleados en el marco de la conciliación obligatoria. Además, informó que prorrogará la instancia conciliatoria por cinco días más para “continuar promoviendo el diálogo entre las partes y alcanzar una solución”.

La empresa se encuentra bajo un fuerte conflicto con el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna) luego de que anunciara repentinamente el cierre de su fábrica en San Fernando y el despido de más de 900 empleados. Desde entonces, los trabajadores se instalaron en la fábrica en forma de protesta por la medida y la falta de comunicación de las autoridades de la empresa.

En ese marco, desde el el Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, emitieron un comunicado informando que se “sancionará a la empresa Fate como consecuencia del incumplimiento de pago a los empleados durante la conciliación obligatoria.

“En el marco del conflicto laboral con el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna), se resolvió prorrogar la instancia conciliatoria con vencimiento del 11 de marzo de 2026, por el período de 5 (cinco) días, con el objetivo de continuar promoviendo el diálogo entre las partes y alcanzar una solución”, dice el comunicado que fue publicado en X.

Y continúa: “El Gobierno nacional ha iniciado el sumario correspondiente a la empresa Fate por el incumplimiento de pago de los salarios correspondientes a la segunda quincena de febrero, lo cual consiste en una violación de la conciliación obligatoria dictada oportunamente”.

Con respecto a la sanción económica, el régimen general de sanciones por infracciones laborales establece que la penalidad puede ir desde el 50% hasta el 2000% del valor mensual del salario mínimo, vital y móvil por cada trabajador afectado por la falta de pago.

“La prórroga de la conciliación busca preservar el diálogo, evitar la profundización del conflicto y favorecer el cumplimiento de las obligaciones laborales. El Ministerio de Capital Humano contempla dicha sanción a la empresa con el objetivo de resguardar el interés general y garantizar el cumplimiento de la normativa laboral vigente”, concluyeron desde la cartera nacional.

Los trabajadores despedidos permanecen en la fábrica luego de haberla ocupado el pasado 18 de febrero, cuando se enteraron de los despidos a través de un cartel que las autoridades habían colocado en la entrada a las instalaciones. A pesar de que efectivos policiales quisieron prohibirles el paso, cortaron un alambrado y entraron al establecimiento para protestar contra la medida.

Esa noche, el juez de Garantías Esteban Rossignoli ordenó el desalojo y la restitución del predio a los titulares, y en paralelo pidió que no se obstaculice el derecho a huelga. Esa medida fue apelada por el secretario general de Sutna, Alejandro Crespo, y este lunes por la tarde la Cámara de Apelación en lo Penal y Garantías de San Isidro revocó la resolución de primera instancia.

