Piden reuniones para conocer cómo se implementará la IVE en la provincia

Ante estas respuestas y los reclamos de las organizaciones, Mujeres de la Matria Latinoamericana (Mumalá) anunció que este jueves a las 9.30 estará en la puerta del Ministerio de Salud de la capital provincial exigiendo a la funcionaria un encuentro donde se den respuestas certeras. En representación de la organización, Gabriela Sosa, adelantó a UNO Santa Fe: "Vamos a presentar una nota, junto a compañeras de Rosario, Avellaneda y del oeste de Santa Fe. No será una movilización, pero no lo descartamos si no nos dan la reunión en breve".